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  • Savršeni rezultati u jednom potezu
  • Savršeni rezultati u jednom potezu
  • Savršeni rezultati u jednom potezu
  • Savršeni rezultati u jednom potezu
  • Savršeni rezultati u jednom potezu
  • Savršeni rezultati u jednom potezu
  • Savršeni rezultati u jednom potezu
  • Savršeni rezultati u jednom potezu
  • Savršeni rezultati u jednom potezu
  • Savršeni rezultati u jednom potezu
  • Savršeni rezultati u jednom potezu
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Serija Azur 8000Parno glačalo

DST8040/30

3.3
| (6) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod

2 Nagrade

Savršeni rezultati u jednom potezu
Snažno glačanje našim novim glačalom Philips Azur serije 8000. Uz turbo paru od 260 g sada možete ukloniti i najtvrdokornije nabore u jednom potezu. Započnite s radom u tren oka uz snagu od 3000 W i postignite savršene rezultate snažnom kontinuiranom parom.
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Philips - Marka broj 1 za glačanje u svijetu

Najsnažnija para uz pametnu snagu

Savršeni rezultati u jednom potezu

  • Snaga od 3000 W

  • 90 g/min kontinuirane pare

  • Turbo dodatna para od 260 g

  • Zajamčeno bez progorijevanja

Brzo uklanjanje kamenca za dugotrajan rad

Brzo uklanjanje kamenca za dugotrajan rad

Brzo uklanjanje kamenca pomaže u održavanju odličnih radnih značajki uklanjanjem nakupljanja kalcija ili kamenca.

Glačajte bez napora uz pametno automatsko otpuštanje pare

Glačajte bez napora uz pametno automatsko otpuštanje pare

Osigurajte brzo glačanje uz minimalan napor zahvaljujući novoj tehnologiji senzora pokreta koja prepoznaje kada pomičete glačalo i automatski otpušta paru.

Jedna optimalna postavka temperature, zajamčeno bez progorijevanja

Jedna optimalna postavka temperature, zajamčeno bez progorijevanja

Jedna optimalna postavka za sve tkanine koje se mogu glačati. Zajamčeno bez progorijevanja. Zahvaljujući tehnologiji OptimalTEMP jamčimo da ovo glačalo nikada neće progorjeti nijednu tkaninu koja se može glačati; sigurno glačajte sve, od trapera do svile, od lana do kašmira, i to bilo kojim redoslijedom, bez potrebe za prethodnim razvrstavanjem odjeće i promjenom temperature.

Tehničke specifikacije

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Nagrade

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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3.3

od 5

6

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

4
2

26/06/2024

Hrvatska

Hrvatska

Odlična pegla

Kupila sam mami obzirom da ona više preferira klasične pegle, a ne parne postaje i prezadovoljna je, ja posjedujem i ovu i parnu i pohvala za ovu peglu. Najveća prednost je što nema namještanja temperature

Ova recenzija je napravljena za Serija Azur 8000 DST8040/30 Parno glačalo

Ova recenzija je napravljena za Serija Azur 8000 DST8040/30 Parno glačalo

26/06/2024

Hrvatska

Hrvatska

najbolja pegla koju sam imala

ovo je najbolja pegla koju sam dosad imala po pitanju brzine i efikasnosti. jednom prodes i gotov si, ne treba okretati robu , a i nema namjestanja temperature niti ne moze skuriti robu. ja preporodena!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Serija Azur 8000 DST8040/30 Parno glačalo

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Serija Azur 8000 DST8040/30 Parno glačalo

15/07/2024

Česká republika

Česká republika

Provjereni kupac

Spokojenost

Vybrala jsem kvůli možnosti automatické teploty, a to funguje super. Je příjemné těžká a neocenitelna je dlouhá šňůra

Prednosti

Automatická teplota

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Azur 8000 Series DST8040/30 Parní žehlička

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Azur 8000 Series DST8040/30 Parní žehlička

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