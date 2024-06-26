2 godine jamstva
Philips - Marka broj 1 za glačanje u svijetu
Snaga od 3000 W
90 g/min kontinuirane pare
Turbo dodatna para od 260 g
Zajamčeno bez progorijevanja
Brzo uklanjanje kamenca pomaže u održavanju odličnih radnih značajki uklanjanjem nakupljanja kalcija ili kamenca.
Osigurajte brzo glačanje uz minimalan napor zahvaljujući novoj tehnologiji senzora pokreta koja prepoznaje kada pomičete glačalo i automatski otpušta paru.
Jedna optimalna postavka za sve tkanine koje se mogu glačati. Zajamčeno bez progorijevanja. Zahvaljujući tehnologiji OptimalTEMP jamčimo da ovo glačalo nikada neće progorjeti nijednu tkaninu koja se može glačati; sigurno glačajte sve, od trapera do svile, od lana do kašmira, i to bilo kojim redoslijedom, bez potrebe za prethodnim razvrstavanjem odjeće i promjenom temperature.
Nagrade
3.3
od 5
6
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Zebra435
26/06/2024
Hrvatska
Odlična pegla
Kupila sam mami obzirom da ona više preferira klasične pegle, a ne parne postaje i prezadovoljna je, ja posjedujem i ovu i parnu i pohvala za ovu peglu. Najveća prednost je što nema namještanja temperature
Ova recenzija je napravljena za Serija Azur 8000 DST8040/30 Parno glačalo
Ova recenzija je napravljena za Serija Azur 8000 DST8040/30 Parno glačalo
Perunika92
26/06/2024
Hrvatska
najbolja pegla koju sam imala
ovo je najbolja pegla koju sam dosad imala po pitanju brzine i efikasnosti. jednom prodes i gotov si, ne treba okretati robu , a i nema namjestanja temperature niti ne moze skuriti robu. ja preporodena!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Serija Azur 8000 DST8040/30 Parno glačalo
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Serija Azur 8000 DST8040/30 Parno glačalo
LUCIE K.
15/07/2024
Česká republika
Dio promocije
Provjereni kupac
Spokojenost
Vybrala jsem kvůli možnosti automatické teploty, a to funguje super. Je příjemné těžká a neocenitelna je dlouhá šňůra
Prednosti
Automatická teplota
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Azur 8000 Series DST8040/30 Parní žehlička
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Azur 8000 Series DST8040/30 Parní žehlička