Music Zone za prilagodbu područja najboljeg ozvučenja

Inovativna tehnologija Music Zone tvrtke Philips omogućava vozaču i njegovim suputnicima uživanje u glazbi uz živopisniji prostorni efekt, upravo onako kako je to izvođač zamislio. Korisnici lako mogu mijenjati zone slušanja glazbe od vozača do suputnika i natrag kako bi se postigao najbolji zvučni fokus u automobilu. Namjenski gumb za kontrolu zona pruža tri prethodno definirane postavke – Left (lijevo), Right (desno) i Front (sprijeda) (i All (Sve)) – kako biste lako i dinamično najbolje zadovoljili potrebe slušanja kada ste sami ili sa suputnicima.