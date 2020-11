Potpuno metalne oštrice dvostruko su naoštrene radi bržeg podrezivanja

Naše potpuno metalne oštrice od nehrđajućeg čelika izuzetno su čvrste i dvostruko naoštrene. To znači da su napravljene da traju vrlo dugo i režu čak i najdeblje dlačice. Dok podrezujete, one se same oštre blagim trenjem jedna o drugu. Na taj način dobivate precizno, ravnomjerno podrezivanje, uvijek i iznova.