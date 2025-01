Kovrče i uvojci tijekom cijelog dana

Uživajte u očaravajućim frizurama od jutra do mraka uz našu jedinstvenu tehnologija za oblikovanje od 360°. Za razliku od mnogih drugih aparata za oblikovanje kose, naš sadrži vrući zrak unutar svojih stijenki, što omogućuje zagrijavanje kose iznutra i izvana. To je naš recept za kovrče ili uvojke koji traju do 12 sati.