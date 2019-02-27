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Obustavljeno

6000 seriesIzuzetno tanki 4K televizor sa sustavom Android TV™

49PUS6551/12

3.5

| (13) Recenzije

Izuzetno tanki 4K LED televizor sa sustavom Android TV™

Stigao je prekrasno dizajnirani Philips 6500. Uživajte u prekrasnoj kvaliteti 4K Ultra HD slike i uđite u svijet zabave uz Android TV. Tanak okvir i središnje postolje upotpunjuju izgled elegantne dizajnerske završne obrade.

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TV brand claim gold

99,91 % ljudi koji isprobaju Ambilight TV nikada ga ne žele vratiti. 1

s tehnologijom Ambilight s 2 strane

Izuzetno tanki 4K LED televizor sa sustavom Android TV™

  • 123 cm (49")

  • 4K Ultra HD LED televizor

  • Četverojezgreni, 16 GB, proširiv

  • DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2

Uživajte u boljem kontrastu i oštrijim bojama zahvaljujući tehnologiji HDR Plus

Uživajte u boljem kontrastu i oštrijim bojama zahvaljujući tehnologiji HDR Plus

HDR Plus novi je standard za videozapise. Ponovno definira kućnu zabavu zahvaljujući naprednom kontrastu i bojama. Uživajte u osjetilnom doživljaju koji dočarava originalno bogatstvo i živost, a istovremeno je i odraz namjere autora sadržaja. Krajnji rezultat? Svjetliji naglasci, veći kontrast, širi raspon boja i detalji izraženiji no ikad dosad.

Oslobodite snagu četverojezgrenog procesora i integriranog sustava Android

Oslobodite snagu četverojezgrenog procesora i integriranog sustava Android

Četverojezgreni procesor tvrtke Philips u kombinaciji sa snagom koju donosi Android pruža uzbudljiv doživljaj igranja. Sustav Android na televizoru omogućava vam navigaciju, pokretanje aplikacija i reprodukciju videozapisa na način koji je izuzetno brz, intuitivan i zabavan.

4K Ultra HD je rezolucija kakvu do sada niste vidjeli

Ultra HD televizor ima četiri puta veću rezoluciju od one konvencionalnih Full HD televizora. Uz više od 8 milijuna piksela i našu jedinstvenu tehnologiju Ultra Resolution Upscaling, moći ćete uživati u najboljoj mogućoj kvaliteti slike. Što je kvalitetniji originalni sadržaj, to će slika i rezolucija biti bolje. Uživajte u poboljšanoj oštrini, većoj percepciji dubine, vrhunskom kontrastu, uglađenim prirodnim pokretima i besprijekornim pojedinostima.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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3.5

od 5

13

Recenzije

27/02/2019

Česká republika

Česká republika

Zatim jsem spokojeny.

S televizorem jsem spokojeny, funguje jak má.Jen nekdy problémy s nastavením nekterych funkcí.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 6000 series 55PUS6551 Ultratenký televizor s rozlišením 4K s Android TV™

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 6000 series 55PUS6551 Ultratenký televizor s rozlišením 4K s Android TV™

22/10/2017

Česká republika

Česká republika

Absolutní spokojenost s touto TV.

Tv splnila mé očekávání, přesto jaké byli některé recenze. Já jsem s Tv velmi spokojený. Obraz, připojení k internetu vše ok.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 6000 series 55PUS6551 Ultratenký televizor s rozlišením 4K s Android TV™

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 6000 series 55PUS6551 Ultratenký televizor s rozlišením 4K s Android TV™

04/10/2017

Česká republika

Česká republika

Naprostá spokojenost

Jak jsem čekal od televizoru této značky, naprosto splnila moje očekávání. Zatím jsem nenašel žádnou slabinu. Pokud odpovídá kvalita a zejména rozlišení signálu schopnostem TV, je to nádherná podívaná.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 6000 series 55PUS6551 Ultratenký televizor s rozlišením 4K s Android TV™

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 6000 series 55PUS6551 Ultratenký televizor s rozlišením 4K s Android TV™

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Upozorenja

  1. Na temelju rezultata probnog programa Ambilight provedenog u Švedskoj, Danskoj, Finskoj, Norveškoj, Ujedinjenom Kraljevstvu, Njemačkoj, Austriji i Francuskoj između 24. veljače 2023. i 28. veljače 2025. Tijekom tog razdoblja 99,91 % sudionika odlučilo je zadržati svoj Ambilight TV, unatoč mogućnosti povrata uz puni povrat novca bez potrebe za navođenjem razloga. 

  1. Elektronički vodič kroz programe i stvarna vidljivost (do 8 dana) ovisi o državi i operateru.

  2. Ponuda aplikacija za Android razlikuje se ovisno o državi. Više detalja potražite na lokalnom web-mjestu Google Play Store.

  3. Potrošnja energije izražena u kWh godišnje, na temelju potrošnje energije televizora koji radi 4 sata dnevno 365 dana. Stvarna potrošnja energije ovisit će o načinu korištenja televizora.

  4. Ponuda igara u oblaku ovisi o dobavljačima igara.

  5. Televizor podržava DVB prijem za besplatne kanale. Određeni DVB davatelji sadržaja možda nisu podržani. U odjeljku s najčešćim pitanjima na Philips web-mjestu za podršku možete pronaći ažurirani popis. Neki davatelji sadržaja zahtijevaju uvjetni pristup (Conditional Access) i pretplatu. Dodatne informacije zatražite od svog davatelja sadržaja.

  6. (Philips) kompatibilnost samo s određenim reproduktorima tvrtke Philips.

  7. Funkcionalnost usluge Google Cast ovisi o aplikacijama i uređajima koji podržavaju Google Cast. Više detalja potražite na stranici proizvoda za Google Cast.

  8. Aplikacija za udaljeno snimanje tvrtke Philips i vezane funkcije razlikuju se ovisno o modelu televizora, operateru i državi, kao i o modelu i operacijskom sustavu pametnog uređaja. Više informacija potražite na web-stranici: www.philips.com/TVRemoteapp.

  9. Ponuda aplikacija za Smart TV razlikuje se ovisno o modelu televizora i državi. Više detalja potražite na stranici: www.philips.com/smarttv.

  10. USB snimanje vrijedi samo za digitalne kanale, snimanje može biti ograničeno zakonima o zaštiti od kopiranja emitiranih sadržaja (CI+). Mogu vrijediti ograničenja vezana uz državu ili kanal.