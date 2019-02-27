Obustavljeno
49PUS6551/12
Izuzetno tanki 4K LED televizor sa sustavom Android TV™
Stigao je prekrasno dizajnirani Philips 6500. Uživajte u prekrasnoj kvaliteti 4K Ultra HD slike i uđite u svijet zabave uz Android TV. Tanak okvir i središnje postolje upotpunjuju izgled elegantne dizajnerske završne obrade.
123 cm (49")
4K Ultra HD LED televizor
Četverojezgreni, 16 GB, proširiv
DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2
HDR Plus novi je standard za videozapise. Ponovno definira kućnu zabavu zahvaljujući naprednom kontrastu i bojama. Uživajte u osjetilnom doživljaju koji dočarava originalno bogatstvo i živost, a istovremeno je i odraz namjere autora sadržaja. Krajnji rezultat? Svjetliji naglasci, veći kontrast, širi raspon boja i detalji izraženiji no ikad dosad.
Četverojezgreni procesor tvrtke Philips u kombinaciji sa snagom koju donosi Android pruža uzbudljiv doživljaj igranja. Sustav Android na televizoru omogućava vam navigaciju, pokretanje aplikacija i reprodukciju videozapisa na način koji je izuzetno brz, intuitivan i zabavan.
Ultra HD televizor ima četiri puta veću rezoluciju od one konvencionalnih Full HD televizora. Uz više od 8 milijuna piksela i našu jedinstvenu tehnologiju Ultra Resolution Upscaling, moći ćete uživati u najboljoj mogućoj kvaliteti slike. Što je kvalitetniji originalni sadržaj, to će slika i rezolucija biti bolje. Uživajte u poboljšanoj oštrini, većoj percepciji dubine, vrhunskom kontrastu, uglađenim prirodnim pokretima i besprijekornim pojedinostima.
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3.5
od 5
13
Recenzije
Jakl
27/02/2019
Česká republika
Zatim jsem spokojeny.
S televizorem jsem spokojeny, funguje jak má.Jen nekdy problémy s nastavením nekterych funkcí.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 6000 series 55PUS6551 Ultratenký televizor s rozlišením 4K s Android TV™
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 6000 series 55PUS6551 Ultratenký televizor s rozlišením 4K s Android TV™
Mill
22/10/2017
Česká republika
Absolutní spokojenost s touto TV.
Tv splnila mé očekávání, přesto jaké byli některé recenze. Já jsem s Tv velmi spokojený. Obraz, připojení k internetu vše ok.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 6000 series 55PUS6551 Ultratenký televizor s rozlišením 4K s Android TV™
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 6000 series 55PUS6551 Ultratenký televizor s rozlišením 4K s Android TV™
oldies
04/10/2017
Česká republika
Naprostá spokojenost
Jak jsem čekal od televizoru této značky, naprosto splnila moje očekávání. Zatím jsem nenašel žádnou slabinu. Pokud odpovídá kvalita a zejména rozlišení signálu schopnostem TV, je to nádherná podívaná.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 6000 series 55PUS6551 Ultratenký televizor s rozlišením 4K s Android TV™
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 6000 series 55PUS6551 Ultratenký televizor s rozlišením 4K s Android TV™
Na temelju rezultata probnog programa Ambilight provedenog u Švedskoj, Danskoj, Finskoj, Norveškoj, Ujedinjenom Kraljevstvu, Njemačkoj, Austriji i Francuskoj između 24. veljače 2023. i 28. veljače 2025. Tijekom tog razdoblja 99,91 % sudionika odlučilo je zadržati svoj Ambilight TV, unatoč mogućnosti povrata uz puni povrat novca bez potrebe za navođenjem razloga.
Elektronički vodič kroz programe i stvarna vidljivost (do 8 dana) ovisi o državi i operateru.
Ponuda aplikacija za Android razlikuje se ovisno o državi. Više detalja potražite na lokalnom web-mjestu Google Play Store.
Potrošnja energije izražena u kWh godišnje, na temelju potrošnje energije televizora koji radi 4 sata dnevno 365 dana. Stvarna potrošnja energije ovisit će o načinu korištenja televizora.
Ponuda igara u oblaku ovisi o dobavljačima igara.
Televizor podržava DVB prijem za besplatne kanale. Određeni DVB davatelji sadržaja možda nisu podržani. U odjeljku s najčešćim pitanjima na Philips web-mjestu za podršku možete pronaći ažurirani popis. Neki davatelji sadržaja zahtijevaju uvjetni pristup (Conditional Access) i pretplatu. Dodatne informacije zatražite od svog davatelja sadržaja.
(Philips) kompatibilnost samo s određenim reproduktorima tvrtke Philips.
Funkcionalnost usluge Google Cast ovisi o aplikacijama i uređajima koji podržavaju Google Cast. Više detalja potražite na stranici proizvoda za Google Cast.
Aplikacija za udaljeno snimanje tvrtke Philips i vezane funkcije razlikuju se ovisno o modelu televizora, operateru i državi, kao i o modelu i operacijskom sustavu pametnog uređaja. Više informacija potražite na web-stranici: www.philips.com/TVRemoteapp.
Ponuda aplikacija za Smart TV razlikuje se ovisno o modelu televizora i državi. Više detalja potražite na stranici: www.philips.com/smarttv.
USB snimanje vrijedi samo za digitalne kanale, snimanje može biti ograničeno zakonima o zaštiti od kopiranja emitiranih sadržaja (CI+). Mogu vrijediti ograničenja vezana uz državu ili kanal.