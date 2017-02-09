Obustavljeno
48PFT4101/12
Tanki Full HD LED TV
Elegantno dizajnirani uređaji serije Philips 4100 s tehnologijom Digital Crystal Clear vašem će domu dati dodatnu vrijednost. Uživajte u kvaliteti full HD slike uz Perfect Motion Rate i čistom zvuku za vrhunski glazbeni doživljaj.
121 cm (48")
Full HD LED TV
DVB-T/T2/C
Dijelite zabavu. Povežite USB memoriju, digitalni fotoaparat, mp3 reproduktor ili drugi multimedijski uređaj na USB priključnicu na televizoru kako biste uživali u fotografijama, videozapisima i glazbi uz pomoć jednostavnog preglednika sadržaja na zaslonu.
Za prirodnu sliku iz bilo kojeg izvora tvrtka Philips osmislila je tehnologiju Digital Crystal Clear. Bilo da uživate u omiljenim emisijama, filmovima, vijestima ili ste jednostavno pozvali prijatelje na druženje, uživat ćete u svim sadržajima uz optimalan kontrast, boju i oštrinu.
Elegantan. Moderan. Profinjen. Precizan. Izuzetno tanka silueta tvrtke Philips. Ne iznenađuje činjenica da nešto tako tanko može pobuditi veliki interes ako se uzme u obzir doza profinjenosti koju unosi u interijer.
4.0
od 5
42
Recenzije
Goran1307
09/02/2017
Hrvatska
Odličan i povoljan FHD TV
Jučer mi je došao sa dostavom i prezadovoljan sam. Jako lijep dizajn i ima jako malo mesa oko ekrana. Slika je odlična i sve radi super
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 4000 series 32PFT4101 Izuzetno tanki Full HD LED TV
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 4000 series 32PFT4101 Izuzetno tanki Full HD LED TV
praha12
30/12/2017
Česká republika
Doporučuji zatím žádný problém.
Zatím žádné problémy televize je rychlá a pracuje jak má.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 4000 series 40PFT4101 Ultratenký LED televizor Full HD
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 4000 series 40PFT4101 Ultratenký LED televizor Full HD
maabew
01/09/2022
България
Provjereni kupac
Прекрасен продукт
Както винаги перфектно изпълнение от Филипс- функционалност, дизайн и лесен за употреба
Prednosti
Качество и функцоиналност
Mane
Не откривам
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 4000 series 40PFT4101 Full HD Ултратънък LED телевизор
Datum upotrebe 2022-05-01
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 4000 series 40PFT4101 Full HD Ултратънък LED телевизор
Datum upotrebe 2022-05-01
Na temelju rezultata probnog programa Ambilight provedenog u Švedskoj, Danskoj, Finskoj, Norveškoj, Ujedinjenom Kraljevstvu, Njemačkoj, Austriji i Francuskoj između 24. veljače 2023. i 28. veljače 2025. Tijekom tog razdoblja 99,91 % sudionika odlučilo je zadržati svoj Ambilight TV, unatoč mogućnosti povrata uz puni povrat novca bez potrebe za navođenjem razloga.
Elektronički vodič kroz programe i stvarna vidljivost (do 8 dana) ovisi o državi i operateru.
Potrošnja energije izražena u kWh godišnje, na temelju potrošnje energije televizora koji radi 4 sata dnevno 365 dana. Stvarna potrošnja energije ovisit će o načinu korištenja televizora.
Televizor podržava DVB prijem za besplatne kanale. Određeni DVB davatelji sadržaja možda nisu podržani. U odjeljku s najčešćim pitanjima na Philips web-mjestu za podršku možete pronaći ažurirani popis. Neki davatelji sadržaja zahtijevaju uvjetni pristup (Conditional Access) i pretplatu. Dodatne informacije zatražite od svog davatelja sadržaja.
(Philips) kompatibilnost samo s određenim reproduktorima tvrtke Philips.