Obustavljeno
43PUS7363/12
Izuzetno tanki 4K UHD LED Android televizor
Uživajte u emisijama, filmovima i igrama koje volite uz 4K UHD TV na kojem sadržaj iz bilo kojeg izvora izgleda odlično. Uz Android TV, bežično povezivanje i Ambilight nećete samo usmjeravati omiljene sadržaje – izgubit ćete se u njima.
Ambilight TV od 108 cm (43")
1600 Picture Performance Index
HDR Plus
P5 Perfect Picture Engine
Prijeđite granicu tradicionalnog televizijskog emitiranja uz Google Play Store i Philips App Gallery. Uživajte u nepresušnom izvoru filmova, televizijskih emisija, glazbe, aplikacija i igara na internetu. Više sadržaja koji će vam se svidjeti.
Četverojezgreni procesor tvrtke Philips u kombinaciji sa snagom koju donosi Android pruža uzbudljiv doživljaj igranja. Sustav Android na televizoru omogućava vam navigaciju, pokretanje aplikacija i reprodukciju videozapisa na način koji je izuzetno brz, intuitivan i zabavan.
Micro Dimming Pro optimizira kontrast televizora na temelju uvjeta osvjetljenja u prostoriji. U kombinaciji s posebnim softverom koji analizira sliku u 6400 različitih zona kako biste mogli uživati u nevjerojatnom kontrastu i kvaliteti slike te uistinu realističnom vizualnom doživljaju – danju ili noću.
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4.2
od 5
34
Recenzije
Branimir38
26/03/2019
Hrvatska
Radi savrseno .jedina primjedba je sto ga ne mogu palit preko google homa..
Nemam nikakvih primjedbi..sve radi odlicno..prva 1
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 7300 series 65PUS7363 Izuzetno tanki 4K UHD LED Android televizor
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 7300 series 65PUS7363 Izuzetno tanki 4K UHD LED Android televizor
mido5263
28/09/2019
Slovenija
super TV
GLede na star TV je tole preskok v kvantno fiziko :)
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 7300 series 50PUS7363 Izjemno tanek LED-televizor 4K UHD z Android TV
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 7300 series 50PUS7363 Izjemno tanek LED-televizor 4K UHD z Android TV
serija7000
14/03/2019
Slovenija
Res super televizor
Priporočam nakup tega televizorja, ker je res super.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 7300 series 43PUS7363 Ultra Slim 4K UHD LED Android TV
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 7300 series 43PUS7363 Ultra Slim 4K UHD LED Android TV
Na temelju rezultata probnog programa Ambilight provedenog u Švedskoj, Danskoj, Finskoj, Norveškoj, Ujedinjenom Kraljevstvu, Njemačkoj, Austriji i Francuskoj između 24. veljače 2023. i 28. veljače 2025. Tijekom tog razdoblja 99,91 % sudionika odlučilo je zadržati svoj Ambilight TV, unatoč mogućnosti povrata uz puni povrat novca bez potrebe za navođenjem razloga.
Elektronički vodič kroz programe i stvarna vidljivost (do 8 dana) ovisi o državi i operateru.
Ponuda aplikacija za Android razlikuje se ovisno o državi. Više detalja potražite na lokalnom web-mjestu Google Play Store.
Potrošnja energije izražena u kWh godišnje, na temelju potrošnje energije televizora koji radi 4 sata dnevno 365 dana. Stvarna potrošnja energije ovisit će o načinu korištenja televizora.
Televizor podržava DVB prijem za besplatne kanale. Određeni DVB davatelji sadržaja možda nisu podržani. U odjeljku s najčešćim pitanjima na Philips web-mjestu za podršku možete pronaći ažurirani popis. Neki davatelji sadržaja zahtijevaju uvjetni pristup (Conditional Access) i pretplatu. Dodatne informacije zatražite od svog davatelja sadržaja.
Aplikacija za udaljeno snimanje tvrtke Philips i vezane funkcije razlikuju se ovisno o modelu televizora, operateru i državi, kao i o modelu i operacijskom sustavu pametnog uređaja. Više informacija potražite na web-stranici: www.philips.com/TVRemoteapp.
Ponuda aplikacija za Smart TV razlikuje se ovisno o modelu televizora i državi. Više detalja potražite na stranici: www.philips.com/smarttv.
USB snimanje vrijedi samo za digitalne kanale, snimanje može biti ograničeno zakonima o zaštiti od kopiranja emitiranih sadržaja (CI+). Mogu vrijediti ograničenja vezana uz državu ili kanal.
Imajte na umu da Amazon aplikacije možda neće uvijek biti dostupne u vašoj državi. (Amazon aplikacije trenutno su dostupne samo u Ujedinjenom Kraljevstvu, Njemačkoj i Austriji)
Ovaj televizor sadrži olovo samo u određenim dijelovima ili komponentama za koje nisu dostupne tehnološke alternative u skladu s postojećim klauzulama izuzeća navedenima u RoHS direktivi.
Ugrađeni Google pomoćnik bit će u sklopu ažuriranja softvera za Android televizore 2018. godine.
Funkcionalnost je podložna ugrađenim ChromeCast aplikacijama i pametnim uređajima. Više pojedinosti potražite na stranicama ugrađenih ChromeCast proizvoda.