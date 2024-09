Xenon X-tremeVision plus: za vrhunske vizualne performanse

Žarulje Xenon X-tremeVision plus proizvedene su s Philipsovom Xenon tehnologijom za vrhunske performanse. Proizvodeći duži snop i do 150 % veću vidljivost, žarulje X-tremeVision plus vam pomažu da ranije uočite prepreke kako biste mogli reagirati na vrijeme. A s poboljšanim perifernim vidom, imat ćete veću svijest o opasnostima uz cestu, kao što su pješaci ili nadolazeća raskrižja. Jarko osvjetljavajući svaku neravninu, zavoj i opasnost na cesti, ova prednja svjetla će zadovoljiti najzahtjevnije vozače i najzahtjevnije uvjete vožnje.