Obustavljeno
40PFS6909/12
Izuzetno tanki Smart Full HD LED televizor
Smart LED televizor serije 6900 tvrtke Philips ima izuzetno uzak okvir s glatkim, sjajnim obrubom. No on pruža mnogo više od dobrog izgleda: potpuno je opremljen značajkama kao što su Ambilight, 3D, Skype™ i mnoge druge.
102 cm (40")
Full HD LED TV
Dvojezgreni
DVB-T/T2/C/S/S2
Stvorili ste mnogo više od kuće, stvorili ste dom, pa zašto ne biste odabrali i televizor koji odiše toplinom i privlačnošću? Jedinstvena tehnologija Ambilight tvrtke Philips čini vaš zaslon mnogo širim, a doživljaj gledanja uzbudljivijim projicirajući izuzetno širok sjaj s dvije strane zaslona televizora na okolni zid. Boja, živopisnost i uzbuđenje prelaze granice zaslona i ulaze u vaš dnevni boravak, unoseći uzbudljiviji, intenzivniji i prožimajući doživljaj gledanja.
Zrcalno prikažite sadržaj koji vidite na pametnom uređaju te ga podijelite s prijateljima i obitelji na televizoru. Od fotografija do videozapisa, igara i drugih sadržaja, zrcalno prikažite bilo što s pametnog telefona i tableta na velikom zaslonu koristeći jednostavnu naredbu.
Ništa ne može nadmašiti navalu adrenalina koju pruža igranje, brza sportska akcija ili akcijski filmovi. To je razlog zašto ovaj televizor tvrtke Philips ima tehnologiju 600Hz Perfect Motion Rate koja omogućava uživanje u besprijekornom prikazu pokreta. Iako vaše srce podrhtava, slika koju gledate ne bi trebala.
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3.0
od 5
25
Recenzije
petr2399
24/07/2015
Česká republika
Vynikající obraz
Philips má skoro nej obraz na trhu.Kdo jednou zkusí ambilight nebude chtít jinak))Software je pomalejší,ale to je u philipsu běžné.Nicméně stále je to hlavně tv,takže obraz má prioritu.Nedoporučuji ho předimenzovaným cvakálkům,co se neumí těšit z obrazu a dát čas ovladači.Jinak ano,má tmavší rohy.Je to cílené.Velikostí patří mezi větší obrazovky,takže tmavší rohy jsou proto aby se vyzdvihl celkový kontrast obrazu.Wifi plně funkční,menu jednoduché.Je to o zvyku,každá značka má menu jiné.Úplně nevím rozdíl mezi řadama tv philips,ale bylo mi doporučeno nejít pod řadu 7..tohle je sic 6909,ale ta nejvyšší šestková.Funguje parádně.Čím nižší,tím funkčně osekanější.Mohl jsem koupit tv s androidem,ale to má své plus i minus.Plus asi v neomezenosti aplikací.Minus..je to op systém..každý OP systém po čase zpomaluje zařízení,u počítače přeinstalujeme..u tlf použijeme root a přeinstalujeme..ale u tv?myslim že to ještě není domyšlené,je to marketingový tah..chce to ještě posečkat,než to vylepší..nemluvě o virech,červech atd...můžete použít antivir,ale to je další zpomalovač systému..nehledě když jde napíchnout telefon s OS,tak proč ne TV...podle mě je to zbytečnost..ještě jedno upozornění..tv podporuje méně rozšířenou VESA 300x300..má zapojení napájecího kabelu vodorovně,takže při umístění na zeď je nutné počítat s umístěním min 10cm od zdi..takže výsuvný držák..
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 6900 series 48PFS6909 Ultratenký LED televizor Smart Full HD
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 6900 series 48PFS6909 Ultratenký LED televizor Smart Full HD
Barba neagra
03/03/2021
România
tv
Foarte bun. Si 3D merge, efecte bune, culori clare si intense, sonor bun, conectica buna.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 6900 series 40PFS6909 Smart TV LED, Full HD, ultrasubţire
Datum upotrebe 2019-03-03
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 6900 series 40PFS6909 Smart TV LED, Full HD, ultrasubţire
Datum upotrebe 2019-03-03
Des100
26/02/2021
България
Provjereni kupac
Страхотен Full HD телевизор
Кратината е невероятна, с цветно освятяване отзад, което създава усещане за още по-голям телевизор и по-истинско изчивяване.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 6900 series 40PFS6909 Ултратънък Smart Full HD LED телевизор
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 6900 series 40PFS6909 Ултратънък Smart Full HD LED телевизор
Na temelju rezultata probnog programa Ambilight provedenog u Švedskoj, Danskoj, Finskoj, Norveškoj, Ujedinjenom Kraljevstvu, Njemačkoj, Austriji i Francuskoj između 24. veljače 2023. i 28. veljače 2025. Tijekom tog razdoblja 99,91 % sudionika odlučilo je zadržati svoj Ambilight TV, unatoč mogućnosti povrata uz puni povrat novca bez potrebe za navođenjem razloga.
Aplikacija MyRemote i vezane funkcije razlikuju se ovisno o modelu televizora i državi, kao i o modelu i operacijskom sustavu pametnog uređaja. Više informacija potražite na web-stranici: www.philips.com/TV.
Kako biste saznali koje se usluge nude za smart TV aplikacije u vašoj državi, posjetite www.philips.com/TV
Cloud TV ponuda ovisi o dostupnosti i propisima u državi
Kompatibilnost ovisi o Wifi Miracast certifikatu i sustavu Android 4.2 ili novijoj verziji. Više informacija potražite u dokumentaciji uređaja.
USB snimanje vrijedi samo za digitalne kanale, snimanje može biti ograničeno zakonima o zaštiti od kopiranja emitiranih sadržaja (CI+). Mogu vrijediti ograničenja vezana uz državu ili kanal.
TV kamera tvrtke Philips (PTA317) prodaje se zasebno.
Roditelji bi trebali nadgledati djecu tijekom gledanja 3D sadržaja kako bi bili sigurni da se kod djece ne pojavljuju spomenuti simptomi. Gledanje 3D sadržaja ne preporučuje se djeci mlađoj od 6 godina jer njihov sustav vida još nije u potpunosti razvijen.
Televizor podržava DVB prijem za besplatne kanale. Određeni DVB davatelji sadržaja možda nisu podržani. U odjeljku s najčešćim pitanjima na Philips web-mjestu za podršku možete pronaći ažurirani popis. Neki davatelji sadržaja zahtijevaju uvjetni pristup (Conditional Access) i pretplatu. Dodatne informacije zatražite od svog davatelja sadržaja.
Potrošnja energije izražena u kWh godišnje, na temelju potrošnje energije televizora koji radi 4 sata dnevno 365 dana. Stvarna potrošnja energije ovisit će o načinu korištenja televizora.
Elektronički vodič kroz programe i stvarna vidljivost (do 8 dana) ovisi o državi i operateru.
(Philips) kompatibilnost samo s određenim reproduktorima tvrtke Philips.