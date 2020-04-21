Obustavljeno
Napredan dizajn, panoramski prikazi
Ovaj Philips UltraWide monitor dijagonale 34 inča zapanjit će vas Crystalclear slikom rezolucije 3440 x 1440 i briljantnim bojama. Fascinantni UltraWide monitor s mogućnošću prilagođavanja visine pruža vam panoramski pogled na svijet.
X Line
34 inča (86,36 cm)
3440 x 1440 (WQHD)
DisplayPort digitalna je veza između računala i monitora na kojoj ne dolazi do konverzija. Pruža veće mogućnosti od DVI standarda i u potpunosti podržava kabele duljine do 15 metara i brzinu prijenosa podataka od 10,8 Gb/s. Zahvaljujući iznimnim radnim značajkama i nultoj latenciji, moći ćete uživati u najbržim prikazima i najvećim brzinama osvježavanja — što DisplayPort vezu čini najboljim izborom za opću namjenu, ali i najboljim izborom za igre i filmove, uređivanje videozapisa itd. Osim toga, zajamčena je i kompatibilnost s raznim adapterima.
Uživajte u čistim i šarenim slikama i audiozapisima zahvaljujući jednostavnom povezivanju jednim kabelom. Uređaj s podrškom za HDMI ima sav potreban hardver za prihvaćanje HDMI (High-Definition Multimedia Interface – multimedijsko sučelje visoke rezolucije) ulaznih signala. HDMI kabel omogućava reprodukciju vrlo kvalitetnih i uglađenih digitalnih video (do rezolucije 4K/UHD pri 60 Hz) i audio signala koji se zajedno prenose jednim kabelom s računala ili bilo kojeg AV izvora (set-top box uređaja, DVD reproduktora, A/V prijemnika i kamkordera).
U monitor je ugrađen par vrlo kvalitetnih stereo zvučnika. Moguće je primjetno usmjeravanje zvuka prema naprijed, neprimjetno usmjeravanje zvuka prema dolje, usmjeravanje prema gore, prema natrag itd., ovisno o modelu i dizajnu.
5.0
od 5
2
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Zgredzisko
21/04/2020
Polska
Provjereni kupac
Zadowolony
Monitor do wszystkiego opcjonalne biurko to 140cm ja mam 120 trochę za małe
Prednosti
Funkcje wielkość
Mane
Brak
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Brilliance 349X7FJEW Monitor LCD Curved UltraWide
Datum upotrebe 2019-03-21
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Brilliance 349X7FJEW Monitor LCD Curved UltraWide
Datum upotrebe 2019-03-21
MCSGroup
28/09/2019
Polska
Kupiłem do biura jako 3 monitor
Bardzo dobry monitor, użytkuję już około 5 miesięcy. Kupiłem do biura głównie na nim wyświetlam excel + wykresy ze względu na szerokość ekranu oraz możliwość podziału ekranu np na 4 sekcje. Obraz w Excel jak żyleta, czasami puszczam mecze, ale musi być bdb jakość transmisji, żeby był bdb obraz ;) Przy równoległej pracy z dwoma pozostałymi monitorami czasami odczuwam , że ciężej pracuje komputer, ale to już nie wina monitora, tylko konfiguracji komputera. Przełącznik z tyłu nie przeszkadza, po prostu trzeba się przyzwyczaić.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Brilliance 349X7FJEW Monitor LCD Curved UltraWide
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Brilliance 349X7FJEW Monitor LCD Curved UltraWide
Polumjer luka zaobljenog zaslona u mm
Maksimalna razlučivost funkcionira za HDMI ili DP ulaz.
Vrijednost vremena odziva jednaka vremenu za SmartResponse
Brzo punjenje sukladno je USB standardu BC 1.2
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NTSC područje na temelju CIE1976
sRGB područje na temelju CIE 1931