Obustavljeno
32PFT4101/12
Izuzetno tanki Full HD LED TV
Elegantno dizajnirani uređaji serije Philips 4100 s tehnologijom Digital Crystal Clear vašem će domu dati dodatnu vrijednost. Uživajte u kvaliteti full HD slike uz Perfect Motion Rate i čistom zvuku za vrhunski glazbeni doživljaj.
80 cm (32")
Full HD LED TV
DVB-T/T2/C
Picture Performance Index kombinira tehnologiju zaslona tvrtke Philips i napredne tehnologije za obradu slike u cilju poboljšanja elemenata percepcije: oštrine, pokreta, kontrast i boje. Bez obzira na izvor, uvijek ćete moći uživati u iznimno oštrim prikazima s nevjerojatnim detaljima i dubinom, najdubljim nijansama crne boje, najsvjetlijim bijelim nijansama i najživopisnijim sjajnim bojama, kao i prirodnim, živopisnim nijansama kože, svaki put.
Izbjegnite neuredne kabele uz samo jedan HDMI kabel koji prenosi signale i slike i zvuka s uređaja na televizor. HDMI upotrebljava nekomprimirane signale, osiguravajući najveću kvalitetu od izvora do zaslona. Uz Philips Easylink trebat će vam samo jedan daljinski upravljač za većinu naredbi za televizor, DVD, BluRay, set top box uređaj ili sustav kućnog kina.
Kvaliteta slike je važna. Obični HD televizori pružaju kvalitetu, ali očekujete više. Zamislite oštre detalje u kombinaciji s velikom svjetlinom, nevjerojatnim kontrastom i realističnom bojom koji daju vjernu sliku.
4.0
od 5
42
Recenzije
Goran1307
09/02/2017
Hrvatska
Odličan i povoljan FHD TV
Jučer mi je došao sa dostavom i prezadovoljan sam. Jako lijep dizajn i ima jako malo mesa oko ekrana. Slika je odlična i sve radi super
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 4000 series 32PFT4101 Izuzetno tanki Full HD LED TV
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 4000 series 32PFT4101 Izuzetno tanki Full HD LED TV
praha12
30/12/2017
Česká republika
Doporučuji zatím žádný problém.
Zatím žádné problémy televize je rychlá a pracuje jak má.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 4000 series 40PFT4101 Ultratenký LED televizor Full HD
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 4000 series 40PFT4101 Ultratenký LED televizor Full HD
maabew
01/09/2022
България
Provjereni kupac
Прекрасен продукт
Както винаги перфектно изпълнение от Филипс- функционалност, дизайн и лесен за употреба
Prednosti
Качество и функцоиналност
Mane
Не откривам
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 4000 series 40PFT4101 Full HD Ултратънък LED телевизор
Datum upotrebe 2022-05-01
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 4000 series 40PFT4101 Full HD Ултратънък LED телевизор
Datum upotrebe 2022-05-01
Na temelju rezultata probnog programa Ambilight provedenog u Švedskoj, Danskoj, Finskoj, Norveškoj, Ujedinjenom Kraljevstvu, Njemačkoj, Austriji i Francuskoj između 24. veljače 2023. i 28. veljače 2025. Tijekom tog razdoblja 99,91 % sudionika odlučilo je zadržati svoj Ambilight TV, unatoč mogućnosti povrata uz puni povrat novca bez potrebe za navođenjem razloga.
Elektronički vodič kroz programe i stvarna vidljivost (do 8 dana) ovisi o državi i operateru.
Potrošnja energije izražena u kWh godišnje, na temelju potrošnje energije televizora koji radi 4 sata dnevno 365 dana. Stvarna potrošnja energije ovisit će o načinu korištenja televizora.
Televizor podržava DVB prijem za besplatne kanale. Određeni DVB davatelji sadržaja možda nisu podržani. U odjeljku s najčešćim pitanjima na Philips web-mjestu za podršku možete pronaći ažurirani popis. Neki davatelji sadržaja zahtijevaju uvjetni pristup (Conditional Access) i pretplatu. Dodatne informacije zatražite od svog davatelja sadržaja.
(Philips) kompatibilnost samo s određenim reproduktorima tvrtke Philips.