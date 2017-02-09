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Obustavljeno

4000 seriesIzuzetno tanki Full HD LED TV

32PFT4101/12

4

| (42) Recenzije

Izuzetno tanki Full HD LED TV

Elegantno dizajnirani uređaji serije Philips 4100 s tehnologijom Digital Crystal Clear vašem će domu dati dodatnu vrijednost. Uživajte u kvaliteti full HD slike uz Perfect Motion Rate i čistom zvuku za vrhunski glazbeni doživljaj.

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TV brand claim gold

99,91 % ljudi koji isprobaju Ambilight TV nikada ga ne žele vratiti. 1

S tehnologijom Digital Crystal Clear

Izuzetno tanki Full HD LED TV

  • 80 cm (32")

  • Full HD LED TV

  • DVB-T/T2/C

Picture Performance Index poboljšava svaki element gledanja

Picture Performance Index poboljšava svaki element gledanja

Picture Performance Index kombinira tehnologiju zaslona tvrtke Philips i napredne tehnologije za obradu slike u cilju poboljšanja elemenata percepcije: oštrine, pokreta, kontrast i boje. Bez obzira na izvor, uvijek ćete moći uživati u iznimno oštrim prikazima s nevjerojatnim detaljima i dubinom, najdubljim nijansama crne boje, najsvjetlijim bijelim nijansama i najživopisnijim sjajnim bojama, kao i prirodnim, živopisnim nijansama kože, svaki put.

Dva HDMI ulaza i Easylink za integriranu povezivost

Izbjegnite neuredne kabele uz samo jedan HDMI kabel koji prenosi signale i slike i zvuka s uređaja na televizor. HDMI upotrebljava nekomprimirane signale, osiguravajući najveću kvalitetu od izvora do zaslona. Uz Philips Easylink trebat će vam samo jedan daljinski upravljač za većinu naredbi za televizor, DVD, BluRay, set top box uređaj ili sustav kućnog kina.

Full HD LED TV – briljantna LED slika nevjerojatnog kontrasta

Kvaliteta slike je važna. Obični HD televizori pružaju kvalitetu, ali očekujete više. Zamislite oštre detalje u kombinaciji s velikom svjetlinom, nevjerojatnim kontrastom i realističnom bojom koji daju vjernu sliku.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocjena proizvoda i ocjena sa zvjezdicama korisna su za sve. Ona vam omogućuju da saznate više o proizvodu i pomažu vam donijeti odluku o kupnji. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u trgovini može ostaviti recenziju

4.0

od 5

42

Recenzije

09/02/2017

Hrvatska

Hrvatska

Odličan i povoljan FHD TV

Jučer mi je došao sa dostavom i prezadovoljan sam. Jako lijep dizajn i ima jako malo mesa oko ekrana. Slika je odlična i sve radi super

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 4000 series 32PFT4101 Izuzetno tanki Full HD LED TV

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 4000 series 32PFT4101 Izuzetno tanki Full HD LED TV

30/12/2017

Česká republika

Česká republika

Doporučuji zatím žádný problém.

Zatím žádné problémy televize je rychlá a pracuje jak má.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 4000 series 40PFT4101 Ultratenký LED televizor Full HD

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 4000 series 40PFT4101 Ultratenký LED televizor Full HD

01/09/2022

България

България

Provjereni kupac

Прекрасен продукт

Както винаги перфектно изпълнение от Филипс- функционалност, дизайн и лесен за употреба

Prednosti

Качество и функцоиналност

Mane

Не откривам

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 4000 series 40PFT4101 Full HD Ултратънък LED телевизор

Datum upotrebe 2022-05-01

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 4000 series 40PFT4101 Full HD Ултратънък LED телевизор

Datum upotrebe 2022-05-01

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Upozorenja

  1. Na temelju rezultata probnog programa Ambilight provedenog u Švedskoj, Danskoj, Finskoj, Norveškoj, Ujedinjenom Kraljevstvu, Njemačkoj, Austriji i Francuskoj između 24. veljače 2023. i 28. veljače 2025. Tijekom tog razdoblja 99,91 % sudionika odlučilo je zadržati svoj Ambilight TV, unatoč mogućnosti povrata uz puni povrat novca bez potrebe za navođenjem razloga. 

  1. Elektronički vodič kroz programe i stvarna vidljivost (do 8 dana) ovisi o državi i operateru.

  2. Potrošnja energije izražena u kWh godišnje, na temelju potrošnje energije televizora koji radi 4 sata dnevno 365 dana. Stvarna potrošnja energije ovisit će o načinu korištenja televizora.

  3. Televizor podržava DVB prijem za besplatne kanale. Određeni DVB davatelji sadržaja možda nisu podržani. U odjeljku s najčešćim pitanjima na Philips web-mjestu za podršku možete pronaći ažurirani popis. Neki davatelji sadržaja zahtijevaju uvjetni pristup (Conditional Access) i pretplatu. Dodatne informacije zatražite od svog davatelja sadržaja.

  4. (Philips) kompatibilnost samo s određenim reproduktorima tvrtke Philips.