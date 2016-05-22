Obustavljeno
32PFS6401/12
Izuzetno tanki FHD LED televizor sa sustavom Android
Vrhunski izgled u kompaktnom dizajnu. Uređaji serije Philips 6400 donose full HD kvalitetu slike na 32-inčni zaslon. Opremljeni su svim značajkama kakve biste očekivali od većih modela – možete uživati u omiljenim značajkama kao što su Android TV, Google Cast i Spotify.
80 cm (32")
Full HD LED TV
Dvojezgreni; 8 GB, mogućnost proširenja
DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2
Igranje u računalnom oblaku nudi bogat online katalog kvalitetnih igara za sve uzraste, ukuse i razine umješnosti. Jednostavno odaberite igru i zaigrajte je na svom televizoru!
Kvaliteta slike je važna. Obični HD televizori pružaju kvalitetu, ali očekujete više. Zamislite oštre detalje u kombinaciji s velikom svjetlinom, nevjerojatnim kontrastom i realističnom bojom koji daju vjernu sliku.
Stvorili ste mnogo više od kuće, stvorili ste dom, pa zašto ne biste odabrali i televizor koji odiše toplinom i privlačnošću? Jedinstvena tehnologija Ambilight tvrtke Philips čini vaš zaslon mnogo širim, a doživljaj gledanja uzbudljivijim emitirajući izuzetno širok sjaj s dvije strane zaslona televizora na okolni zid. Boja, živopisnost i uzbuđenje prelaze granice zaslona i ulaze u vaš dnevni boravak, pružajući izvanredni doživljaj gledanja.
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3.9
od 5
15
Recenzije
okoń
22/05/2016
Polska
Okej
Telewizor jest dobrym wyborem w swojej kategorii cenowej, nie wiem czy na rynku jest lepszy, niemniej ja nie żałuję. Telewizja z dekodera wygląda świetnie - szczególnie sygnał FHD - niby banał, ale warto zwrócić uwagę na to, że poprzedni telewizor FHD nie miał tak dobrego obrazu. Ostrość bajkowa - widać to szczególnie na meczach dynamicznych sportów. Łatwość używania - okej, opcje są logicznie poukładane, nie ma tutaj żadnego zastanawiania się jak dotrzeć do tego co chcę włączyć. Nic wielkiego. Wygląd telewizora - dla mnie piękny, chociaż to oczywiście kwestia gustu. Z wad - niewystarczająca liczba USB - dużo oglądam zdjęć czy filmów z pendrivów i musiałem tu się poratować jednym większym pendrivem - to wszystko co mi przychodzi do głowy.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 6000 series 32PFS6401 Niezwykle smukły telewizor Full HD z syst. Android™
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 6000 series 32PFS6401 Niezwykle smukły telewizor Full HD z syst. Android™
mindo
01/09/2022
България
Provjereni kupac
Чудесен телевизор
Много добър телевизор с много екстри. Препоръчвам го на всеки.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 6000 series 32PFS6401 FHD ултратънък телевизор, поддържан от Android™
Datum upotrebe 2020-09-01
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 6000 series 32PFS6401 FHD ултратънък телевизор, поддържан от Android™
Datum upotrebe 2020-09-01
Андрей1919
30/07/2019
Україна
Все работает отлично
Пользуюсь телевизором 2 года да никогда не подводил всё работает после обновления добавились некоторые функции смотрю как спутник так Т2 также пользуюсь приложениями IPTV и и YouTube
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 6000 series 32PFS6401 Ультратонкий телевізор FHD на базі Android™
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 6000 series 32PFS6401 Ультратонкий телевізор FHD на базі Android™
Na temelju rezultata probnog programa Ambilight provedenog u Švedskoj, Danskoj, Finskoj, Norveškoj, Ujedinjenom Kraljevstvu, Njemačkoj, Austriji i Francuskoj između 24. veljače 2023. i 28. veljače 2025. Tijekom tog razdoblja 99,91 % sudionika odlučilo je zadržati svoj Ambilight TV, unatoč mogućnosti povrata uz puni povrat novca bez potrebe za navođenjem razloga.
Elektronički vodič kroz programe i stvarna vidljivost (do 8 dana) ovisi o državi i operateru.
Ponuda aplikacija za Android razlikuje se ovisno o državi. Više detalja potražite na lokalnom web-mjestu Google Play Store.
Potrošnja energije izražena u kWh godišnje, na temelju potrošnje energije televizora koji radi 4 sata dnevno 365 dana. Stvarna potrošnja energije ovisit će o načinu korištenja televizora.
Televizor podržava DVB prijem za besplatne kanale. Određeni DVB davatelji sadržaja možda nisu podržani. U odjeljku s najčešćim pitanjima na Philips web-mjestu za podršku možete pronaći ažurirani popis. Neki davatelji sadržaja zahtijevaju uvjetni pristup (Conditional Access) i pretplatu. Dodatne informacije zatražite od svog davatelja sadržaja.
Funkcionalnost usluge Google Cast ovisi o aplikacijama i uređajima koji podržavaju Google Cast. Više detalja potražite na stranici proizvoda za Google Cast.
Aplikacija za udaljeno snimanje tvrtke Philips i vezane funkcije razlikuju se ovisno o modelu televizora, operateru i državi, kao i o modelu i operacijskom sustavu pametnog uređaja. Više informacija potražite na web-stranici: www.philips.com/TVRemoteapp.
Ponuda aplikacija za Smart TV razlikuje se ovisno o modelu televizora i državi. Više detalja potražite na stranici: www.philips.com/smarttv.
USB snimanje vrijedi samo za digitalne kanale, snimanje može biti ograničeno zakonima o zaštiti od kopiranja emitiranih sadržaja (CI+). Mogu vrijediti ograničenja vezana uz državu ili kanal.
Imajte na umu da Amazon aplikacije možda neće uvijek biti dostupne u vašoj državi. (Amazon aplikacije trenutno su dostupne samo u Ujedinjenom Kraljevstvu, Njemačkoj i Austriji)