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Obustavljeno

6000 seriesIzuzetno tanki FHD televizor sa sustavom Android™

32PFS6401/12

3.9

| (15) Recenzije

Izuzetno tanki FHD LED televizor sa sustavom Android

Vrhunski izgled u kompaktnom dizajnu. Uređaji serije Philips 6400 donose full HD kvalitetu slike na 32-inčni zaslon. Opremljeni su svim značajkama kakve biste očekivali od većih modela – možete uživati u omiljenim značajkama kao što su Android TV, Google Cast i Spotify.

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TV brand claim gold

99,91 % ljudi koji isprobaju Ambilight TV nikada ga ne žele vratiti. 1

s tehnologijom Ambilight s 2 strane

Izuzetno tanki FHD LED televizor sa sustavom Android

  • 80 cm (32")

  • Full HD LED TV

  • Dvojezgreni; 8 GB, mogućnost proširenja

  • DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2

Igranje u računalnom oblaku: vrlo kvalitetne igre za svaku dob

Igranje u računalnom oblaku nudi bogat online katalog kvalitetnih igara za sve uzraste, ukuse i razine umješnosti. Jednostavno odaberite igru i zaigrajte je na svom televizoru!

Full HD LED TV – briljantna LED slika nevjerojatnog kontrasta

Kvaliteta slike je važna. Obični HD televizori pružaju kvalitetu, ali očekujete više. Zamislite oštre detalje u kombinaciji s velikom svjetlinom, nevjerojatnim kontrastom i realističnom bojom koji daju vjernu sliku.

Ambilight zauvijek mijenja način na koji doživljavate televizore

Ambilight zauvijek mijenja način na koji doživljavate televizore

Stvorili ste mnogo više od kuće, stvorili ste dom, pa zašto ne biste odabrali i televizor koji odiše toplinom i privlačnošću? Jedinstvena tehnologija Ambilight tvrtke Philips čini vaš zaslon mnogo širim, a doživljaj gledanja uzbudljivijim emitirajući izuzetno širok sjaj s dvije strane zaslona televizora na okolni zid. Boja, živopisnost i uzbuđenje prelaze granice zaslona i ulaze u vaš dnevni boravak, pružajući izvanredni doživljaj gledanja.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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3.9

od 5

15

Recenzije

22/05/2016

Polska

Polska

Okej

Telewizor jest dobrym wyborem w swojej kategorii cenowej, nie wiem czy na rynku jest lepszy, niemniej ja nie żałuję. Telewizja z dekodera wygląda świetnie - szczególnie sygnał FHD - niby banał, ale warto zwrócić uwagę na to, że poprzedni telewizor FHD nie miał tak dobrego obrazu. Ostrość bajkowa - widać to szczególnie na meczach dynamicznych sportów. Łatwość używania - okej, opcje są logicznie poukładane, nie ma tutaj żadnego zastanawiania się jak dotrzeć do tego co chcę włączyć. Nic wielkiego. Wygląd telewizora - dla mnie piękny, chociaż to oczywiście kwestia gustu. Z wad - niewystarczająca liczba USB - dużo oglądam zdjęć czy filmów z pendrivów i musiałem tu się poratować jednym większym pendrivem - to wszystko co mi przychodzi do głowy.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 6000 series 32PFS6401 Niezwykle smukły telewizor Full HD z syst. Android™

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 6000 series 32PFS6401 Niezwykle smukły telewizor Full HD z syst. Android™

01/09/2022

България

България

Provjereni kupac

Чудесен телевизор

Много добър телевизор с много екстри. Препоръчвам го на всеки.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 6000 series 32PFS6401 FHD ултратънък телевизор, поддържан от Android™

Datum upotrebe 2020-09-01

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 6000 series 32PFS6401 FHD ултратънък телевизор, поддържан от Android™

Datum upotrebe 2020-09-01

30/07/2019

Україна

Україна

Все работает отлично

Пользуюсь телевизором 2 года да никогда не подводил всё работает после обновления добавились некоторые функции смотрю как спутник так Т2 также пользуюсь приложениями IPTV и и YouTube

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 6000 series 32PFS6401 Ультратонкий телевізор FHD на базі Android™

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 6000 series 32PFS6401 Ультратонкий телевізор FHD на базі Android™

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Upozorenja

  1. Na temelju rezultata probnog programa Ambilight provedenog u Švedskoj, Danskoj, Finskoj, Norveškoj, Ujedinjenom Kraljevstvu, Njemačkoj, Austriji i Francuskoj između 24. veljače 2023. i 28. veljače 2025. Tijekom tog razdoblja 99,91 % sudionika odlučilo je zadržati svoj Ambilight TV, unatoč mogućnosti povrata uz puni povrat novca bez potrebe za navođenjem razloga. 

  1. Elektronički vodič kroz programe i stvarna vidljivost (do 8 dana) ovisi o državi i operateru.

  2. Ponuda aplikacija za Android razlikuje se ovisno o državi. Više detalja potražite na lokalnom web-mjestu Google Play Store.

  3. Potrošnja energije izražena u kWh godišnje, na temelju potrošnje energije televizora koji radi 4 sata dnevno 365 dana. Stvarna potrošnja energije ovisit će o načinu korištenja televizora.

  4. Televizor podržava DVB prijem za besplatne kanale. Određeni DVB davatelji sadržaja možda nisu podržani. U odjeljku s najčešćim pitanjima na Philips web-mjestu za podršku možete pronaći ažurirani popis. Neki davatelji sadržaja zahtijevaju uvjetni pristup (Conditional Access) i pretplatu. Dodatne informacije zatražite od svog davatelja sadržaja.

  5. Funkcionalnost usluge Google Cast ovisi o aplikacijama i uređajima koji podržavaju Google Cast. Više detalja potražite na stranici proizvoda za Google Cast.

  6. Aplikacija za udaljeno snimanje tvrtke Philips i vezane funkcije razlikuju se ovisno o modelu televizora, operateru i državi, kao i o modelu i operacijskom sustavu pametnog uređaja. Više informacija potražite na web-stranici: www.philips.com/TVRemoteapp.

  7. Ponuda aplikacija za Smart TV razlikuje se ovisno o modelu televizora i državi. Više detalja potražite na stranici: www.philips.com/smarttv.

  8. USB snimanje vrijedi samo za digitalne kanale, snimanje može biti ograničeno zakonima o zaštiti od kopiranja emitiranih sadržaja (CI+). Mogu vrijediti ograničenja vezana uz državu ili kanal.

  9. Imajte na umu da Amazon aplikacije možda neće uvijek biti dostupne u vašoj državi. (Amazon aplikacije trenutno su dostupne samo u Ujedinjenom Kraljevstvu, Njemačkoj i Austriji)