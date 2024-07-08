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Nevjerojatna boja, moderan dizajn
E line monitor tvrtke Philips ima moderan dizajn i izvanredne radne značajke slike. Full HD zaslon uskog ruba s tehnologijom Ultra Wide-Color pruža istinski vjernu sliku. Uživajte u superiornom doživljaju gledanja u modernom dizajnu.
E Line
68,6 cm (27")
Full HD (1920 x 1080)
Igranje ne smije podrazumijevati izbor između isprekidane slike ili izlomljenih kadrova. Zahvaljujući novom Philipsovom monitoru, ne mora niti biti. Uz tehnologiju AMD FreeSync™ osigurajte uglađenu reprodukciju slike bez smetnji pri gotovo svakoj brzini, kao i uglađeno brzo osvježavanje i izuzetno brz odziv.
Tehnologija Ultra Wide-Color donosi širi spektar boja za živopisniju sliku. Širi spektar boja tehnologije Ultra Wide-Color rezultira prirodnijim zelenim, jarkim crvenim i dubljim plavim nijansama. Učinite multimedijsku zabavu, slike, pa čak i radne sate živahnijima uz živopisne boje tehnologije Ultra Wide-Color.
Kvaliteta slike je važna. Obični zasloni pružaju kvalitetu, ali očekujete više. Ovaj zaslon odlikuje poboljšana Full HD 1920 x 1080 rezolucija. Zahvaljujući Full HD rezoluciji za oštre detalje u kombinaciji s visokom svjetlinom, nevjerojatnim kontrastom i realističnim bojama, slika je iznimno vjerna.
4.9
od 5
7
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Csaba_
08/07/2024
Magyarország
Ár érték arányban kiválló
Jó ár érték arány, egy budget gaming monitor. Szépek a színek, van AMD Freesync. Van egy kis back light bleed, de ez az IPS panellel jár.
Prednosti
Szépek a színek, van AMD Freesync
Mane
Max 75Hz
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 246E9QDSB LCD monitor Ultra Wide-Color technológiával
Datum upotrebe 2022-07-08
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 246E9QDSB LCD monitor Ultra Wide-Color technológiával
Datum upotrebe 2022-07-08
05/11/2020
Україна
Чудовий монітор
Насичене соковите зображення. Немає засвітів. Яскравість більш ніж достатня.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 246E9QDSB LCD monitor with Ultra Wide-Color
Datum upotrebe 2019-10-05
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 246E9QDSB LCD monitor with Ultra Wide-Color
Datum upotrebe 2019-10-05
Jhin 99
21/08/2020
Україна
Чудовий монітор за такі гроші!!!
Монітор відповідає миоїм потребам - розмір екрана 27", якість зображення Full HD, матове покриття екрану, зручна кнопка ностройки.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 276E9QDSB РК-монітор з Ultra Wide-Color
Datum upotrebe 2020-04-20
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 276E9QDSB РК-монітор з Ultra Wide-Color
Datum upotrebe 2020-04-20
Riječ/zaštitni znak "IPS" i srodni tehnološki patenti pripadaju svojim odgovarajućim vlasnicima.
Maksimalna rezolucija dostupna je samo na HDMI ulazu.
Vrijednost vremena odziva jednaka vremenu za SmartResponse
2015 Advanced Micro Devices, Inc. Sva prava pridržana. AMD, AMD logotip sa strelicom, FreeSync i njihove kombinacije zaštitni su znakovi tvrtke Advanced Micro Devices, Inc. Drugi nazivi služe samo u informativne svrhe i mogu biti zaštitni znakovi odgovarajućih vlasnika.
NTSC područje na temelju CIE1976
sRGB područje na temelju CIE 1931
Monitor se može razlikovati od onoga na slikama.