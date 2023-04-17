Izuzetno jasan prikaz, danju i noću, s Wi-Fi vezom ili bez nje

Naša roditeljska jedinica s 5-inčnim HD zaslonom pomaže vam pratiti vašeg mališana kod kuće ili dok ste u pokretu. Lako se krećite između prostora u zatvorenom i na otvorenom zahvaljujući velikodušnom dometu od 400 m* i stabilnoj vezi koja radi s Wi-Fi vezom ili bez nje. Gledajte jasan video danju i noću te informacije o statusu spavanja u stvarnom vremenu. Sve što trebate za bezbrižnost.