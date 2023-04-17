Naš Secure Connect sistem koristi višestruko kriptirane veze kako bi vam pružilo sigurno povezivanje.
Jedinica za bebe s full HD kamerom i noćnim prikazom omogućava jasnu sliku kako biste svoju bebu mogli pratiti i danju i noću.
Čak i bez bežične veze, roditeljska jedinica s 5-inčnim HD zaslonom omogućava vam neprestani uvid za dobrobit vaše bebe.
Trenutno pregledajte status spavanja i disanja bez potrebe za dodatnom opremom. Naša tehnologija praćenja bez nošenja uređaja omogućuje analiziranje milijuna piksela u sekundi kako bi se uočili i najmanji pokreti. Podaci se zatim pretvaraju u obavijesti o statusu spavanja i brzini disanja. To znači da ćete biti mirniji, a beba će se osjećati udobnije.
Naša roditeljska jedinica s 5-inčnim HD zaslonom pomaže vam pratiti vašeg mališana kod kuće ili dok ste u pokretu. Lako se krećite između prostora u zatvorenom i na otvorenom zahvaljujući velikodušnom dometu od 400 m* i stabilnoj vezi koja radi s Wi-Fi vezom ili bez nje. Gledajte jasan video danju i noću te informacije o statusu spavanja u stvarnom vremenu. Sve što trebate za bezbrižnost.
Vaša je veza potpuno privatna zahvaljujući našem sustavu Secure Connect. On upotrebljava više šifriranih veza između jedinice za bebu, roditeljske jedinice i aplikacije kako bi svi podaci i slike bili zaštićeni.
Želite znati je li vaša beba umorna, gladna, nervozna, ima li plinove ili joj je neudobno? Naš monitor otkriva i tumači plač upotrebljavajući znanstveno dokazan algoritam. Dobit ćete besplatan pristup u aplikaciji za prva 3 mjeseca**, što znači da ćete imati dodatnu pomoć pri ruci tijekom izazovne faze novorođenčeta.
Kod kuće ili izvan nje, naša aplikacija Baby Monitor+ pruža trenutnu vezu s bebinom spavaćom sobom i informacije o njezinom stanju. Gledajte HD video, provjerite status spavanja i brzinu disanja te pronađite pomoć u tumačenju plača.
Našu web stranicu najbolje možete pregledati u najnovijoj verziji Microsoft Edgea, Google Chromea ili Firefoxa.