Avent Premium Connected Baby Monitor Povezano
Avent Premium Connected Baby Monitor Povezano

Nevidljivo postaje vidljivo kako biste bili potpuno bezbrižni

Suggested retail price

Ovaj se proizvod više ne proizvodi
Upoznajte naš najpametniji baby monitor sa SenseIQ tehnologijom

Naš novi Premium povezani baby monitor pokazuje vam status bebinog sna i frekvenciju disanja koristeći SenseIQ. Uz 5-inčnu roditeljsku jedinicu ili aplikaciju Baby Monitor+ možete pratiti svog mališana, a pomaže vam i u tumačenju bebinog plača.

Jedinica za bebu s full HD kamerom

Bilježi svaki bebin pokret

Jedinica za bebe s full HD kamerom i noćnim prikazom omogućava jasnu sliku kako biste svoju bebu mogli pratiti i danju i noću.

Roditeljska jedinica s 5-inčnim HD ekranom

Prikazuje ultra jasnu sliku

Čak i bez bežične veze, roditeljska jedinica s 5-inčnim HD zaslonom omogućava vam neprestani uvid za dobrobit vaše bebe.

Praćenje spavanja i disanja bez nošenja

Trenutno pregledajte status spavanja i disanja bez potrebe za dodatnom opremom. Naša tehnologija praćenja bez nošenja uređaja omogućuje analiziranje milijuna piksela u sekundi kako bi se uočili i najmanji pokreti. Podaci se zatim pretvaraju u obavijesti o statusu spavanja i brzini disanja. To znači da ćete biti mirniji, a beba će se osjećati udobnije.

Izuzetno jasan prikaz, danju i noću, s Wi-Fi vezom ili bez nje

Naša roditeljska jedinica s 5-inčnim HD zaslonom pomaže vam pratiti vašeg mališana kod kuće ili dok ste u pokretu. Lako se krećite između prostora u zatvorenom i na otvorenom zahvaljujući velikodušnom dometu od 400 m* i stabilnoj vezi koja radi s Wi-Fi vezom ili bez nje. Gledajte jasan video danju i noću te informacije o statusu spavanja u stvarnom vremenu. Sve što trebate za bezbrižnost.

Štiti privatnost vaše obitelji

Vaša je veza potpuno privatna zahvaljujući našem sustavu Secure Connect. On upotrebljava više šifriranih veza između jedinice za bebu, roditeljske jedinice i aplikacije kako bi svi podaci i slike bili zaštićeni.

Pomaže interpretirati bebin plač

Želite znati je li vaša beba umorna, gladna, nervozna, ima li plinove ili joj je neudobno? Naš monitor otkriva i tumači plač upotrebljavajući znanstveno dokazan algoritam. Dobit ćete besplatan pristup u aplikaciji za prva 3 mjeseca**, što znači da ćete imati dodatnu pomoć pri ruci tijekom izazovne faze novorođenčeta.

Pratite s bilo kojeg mjesta i budite bezbrižni

Kod kuće ili izvan nje, naša aplikacija Baby Monitor+ pruža trenutnu vezu s bebinom spavaćom sobom i informacije o njezinom stanju. Gledajte HD video, provjerite status spavanja i brzinu disanja te pronađite pomoć u tumačenju plača.

Baby Monitor+ aplikacija

Baby Monitor+ aplikacija

Upoznajte našu Baby Monitor+ aplikaciju, trenutačnu poveznicu s vašom bebom kod kuće ili izvan nje.

Videozapis proizvoda

Želite li vidjeti kako funkcionira?

Pogledajte kako vam naš najnapredniji baby monitor pomaže biti bezbrižnima.

Ultrazvučni pregledi

Philips Avent Baby Monitor+

Budite bezbrižni bilo gdje

Gledajte vašu bebu putem HD video kamere i provjeravajte status sna te frekvenciju disanja. Kod kuće ili izvan nje.

Premium Connected Baby Monitor
Premium Connected Baby Monitor

Napomena

¹ Do 400 m na otvorenom i 50 m u zatvorenom prostoru
² U Eco načinu rada nakon potpunog punjenja
* Philips Avent Premium Connected Baby Monitor nije medicinski uređaj. Philips Avent aplikacija Baby Monitor+ nije medicinska aplikacija.
** Do 400 m na otvorenom i 50 m u zatvorenom.
*** Razdoblje od 3 mjeseca besplatne uporabe počinje nakon aktivacije. Tumačenje plača pruža Zoundream™. Vrijede odredbe i uvjeti.
**** U načinu rada Eco nakon potpunog punjenja.

