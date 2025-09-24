Provjeru autentičnosti
Philips WhiteVision ultra žarulje za prednja svjetla revolucioniraju izgled automobila s do 4200 Kelvina oštrog bijelog svjetla. Ova prednja svjetla pružaju prekrasan izgled u reflektoru prednjeg svjetla, pružajući neusporediv stil bijelog svjetla.
Oštar uzorak snopa svjetla omogućuje vozačima ne samo da jasnije vide druge sudionike u prometu, već i da ih oni bolje vide. Poboljšava sigurnost i daje im više vremena za reakciju na potencijalne opasnosti na cesti ispred njih.
Philips WhiteVision ultra žarulje homologirane su za jarko bijelo svjetlo na cesti. Vozači uživaju u živopisnom izgledu žarulje odobrene za cestovnu upotrebu. Pruža im izvrsnu vidljivost bez ugrožavanja sigurnosti zasljepljivanjem automobila ispred.
Bolja i jarkija svjetla osiguravaju poboljšane performanse na prometnici. Zahvaljujući optimiziranoj, iznimno preciznoj geometriji žarne niti, plinskoj ispuni pod visokim tlakom, iznimno preciznom premazu i UV-kvarcnom staklu visoke kvalitete, prednja svjetla Philips WhiteVision ultra postavljaju novi standard u kategoriji zakonom dopuštenog bijelog svjetla. Dizajnirana za sjajan stil i vidljivost, ova prednja svjetla pružaju opuštenije i zabavnije iskustvo vožnje.
Jednostavno je učinkovitije promijeniti oba prednja svjetla u paru, nego zamijeniti samo ono neispravno. Nove, moderne žarulje imaju povećanu snagu svjetla i poboljšane performanse, nudeći sigurnije iskustvo vožnje. Općenito, brojne su koristi i prednosti zamjene u parovima: manje gnjavaže, smanjenje troškova, izbjegavanje kvara prednjih svjetala, svjetliji i uravnoteženiji snop, ali prvenstveno sigurnost.
Tehnološki napredna rasvjeta tvrtke Philips poznata je u automobilskoj industriji već više od 100 godina. Proizvodi tvrtke Philips s kvalitetom originalne opreme dizajnirani su i razvijeni u skladu sa strogim procesima kontrole kvalitete (uključujući primjenjive ISO standarde), što dovodi do dosljedno visokih proizvodnih standarda. Tehnologija žarulja WhiteVision ultra kompatibilna je s modelima automobila vodećih marki, kao što su Audi, BMW, Ford, GM, Toyota i Volkswagen. Više informacija potražite u vodiču za odabir proizvoda.
