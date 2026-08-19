Nadograđena halogena prednja svjetla koja nude iznimno elegantan izgled

Philips WhiteVision ultra svjetlo je osmišljeno za vozače koji žele nadograditi stil i izgled koji podsjeća na LED rasvjetu, a voze vozilo s halogenom tehnologijom. Zahvaljujući novoj i naprednoj formuli premaza na staklu, žarulje WhiteVision ultra naša su najbjelja zakonom dopuštena svjetla koja pružaju zapanjujuć izgled pod reflektorom prednjih svjetala.