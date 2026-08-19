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WhiteVision ultraElegantni bijeli izgled

9012WVUB1

Oštar i neodoljiv izgled

Philips WhiteVision ultra, s najnovijom formulom premaza, daju zapanjujuće bijelo svjetlo. To su najbjelja zakonom dopuštena halogena svjetla u našem asortimanu i savršen su izbor ako želite cool, moderan izgled.

Pogledajte sve prednosti

Najmodernija elegantna bijela svjetla za vaš automobil

Oštar i neodoljiv izgled

  • Vrsta žarulje: HIR2

  • 12 V, 55 W

  • Do 60 % veća vidljivost

  • Elegantan bijeli izgled

  • Broj žarulja: 1

Oštro bijelo svjetlo

Prednja svjetla Philips WhiteVision ultra revolucioniraju izgled vašeg automobila oštrim bijelim svjetlom. Pravi izbor za sjajno i elegantno iskustvo vožnje!

Nadograđena halogena prednja svjetla koja nude iznimno elegantan izgled

Philips WhiteVision ultra svjetlo je osmišljeno za vozače koji žele nadograditi stil i izgled koji podsjeća na LED rasvjetu, a voze vozilo s halogenom tehnologijom. Zahvaljujući novoj i naprednoj formuli premaza na staklu, žarulje WhiteVision ultra naša su najbjelja zakonom dopuštena svjetla koja pružaju zapanjujuć izgled pod reflektorom prednjih svjetala.

Predivna zakonom dopuštena bijela prednja svjetla za elegantan izgled

Predivna zakonom dopuštena bijela prednja svjetla za elegantan izgled

WhiteVision ultra žarulje za nadogradnju prednjih svjetala imaju ECE certifikat za jarko bijelo svjetlo na prometnici. Vozači uživaju u živopisnom izgledu i zakonom dopuštenoj žarulji koja je usklađena sa svim relevantnim odredbama. Pruža vam sjajnu vidljivost i pritom na ugrožava sigurnost zasljepljivanjem automobila ispred vas.

Tehničke specifikacije

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