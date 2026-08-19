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Oštar i neodoljiv izgled
Philips WhiteVision ultra, s najnovijom formulom premaza, daju zapanjujuće bijelo svjetlo. To su najbjelja zakonom dopuštena halogena svjetla u našem asortimanu i savršen su izbor ako želite cool, moderan izgled.
Vrsta žarulje: H1
12 V, 55 W
Do 60 % veća vidljivost¹
Elegantan bijeli izgled
Broj žarulja: 1
Prednja svjetla Philips WhiteVision ultra revolucioniraju izgled vašeg automobila oštrim bijelim svjetlom. Pravi izbor za sjajno i elegantno iskustvo vožnje!
Philips WhiteVision ultra svjetlo je osmišljeno za vozače koji žele nadograditi stil i izgled koji podsjeća na LED rasvjetu, a voze vozilo s halogenom tehnologijom. Zahvaljujući novoj i naprednoj formuli premaza na staklu, žarulje WhiteVision ultra naša su najbjelja zakonom dopuštena svjetla koja pružaju zapanjujuć izgled pod reflektorom prednjih svjetala.
WhiteVision ultra žarulje za nadogradnju prednjih svjetala imaju ECE certifikat za jarko bijelo svjetlo na prometnici. Vozači uživaju u živopisnom izgledu i zakonom dopuštenoj žarulji koja je usklađena sa svim relevantnim odredbama. Pruža vam sjajnu vidljivost i pritom na ugrožava sigurnost zasljepljivanjem automobila ispred vas.
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Recenzije
¹ U usporedbi s minimalnim zakonskim standardom. Odnosi se na žarulje za prednja svjetla.