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WhiteVision ultraElegantni bijeli izgled

12342WVUSM

3.7

| (3) Recenzije

Oštar i neodoljiv izgled

Philips WhiteVision ultra H4, s najnovijom formulom premaza, daju nevjerojatnih 4200 kelvina. To su najbjelja zakonom dopuštena halogena svjetla u našem asortimanu i savršen su izbor ako želite cool, moderan izgled.

Pogledajte sve prednosti

Najmodernija elegantna bijela svjetla za vaš automobil

Oštar i neodoljiv izgled

  • Vrsta žarulje: H4

  • 12 V, 55/60 W, uključene su pozicijske žarulje W5W

  • Do 60 % veća vidljivost

  • Do 4200 K

  • Broj žarulja: 2 + 2

Oštro bijelo svjetlo uz do 4200 Kelvina¹

Oštro bijelo svjetlo uz do 4200 Kelvina¹

S do 4200 Kelvina¹, prednja svjetla Philips WhiteVision ultra donose revoluciju u izgled vašeg automobila zahvaljujući oštrom bijelom svjetlu. Pravi izbor za jarko i elegantno iskustvo vožnje!

Nadograđena halogena prednja svjetla koja daju iznimno moderan izgled

Nadograđena halogena prednja svjetla koja daju iznimno moderan izgled

Philips WhiteVision ultra svjetlo dizajnirano je za vozače koji traže nadogradnju koja stilom i izgledom podsjeća na LED rasvjetu, ali voze vozilo s halogenom tehnologijom. Zahvaljujući novoj i naprednoj formuli premaza na staklu, žarulje WhiteVision ultra naša su najbjelja zakonom dopuštena svjetla koja pružaju zapanjujuć izgled reflektora prednjih svjetala.

Predivna zakonom dopuštena bijela prednja svjetla za elegantan izgled

Predivna zakonom dopuštena bijela prednja svjetla za elegantan izgled

WhiteVision ultra žarulje za nadogradnju prednjih svjetala imaju ECE certifikat za jarko bijelo svjetlo na prometnici. Vozači uživaju u živopisnom izgledu i zakonom dopuštenoj žarulji koja je usklađena sa svim relevantnim odredbama. Pruža vam sjajnu vidljivost i pritom na ugrožava sigurnost zasljepljivanjem automobila ispred vas.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocjena proizvoda i ocjena sa zvjezdicama korisna su za sve. Ona vam omogućuju da saznate više o proizvodu i pomažu vam donijeti odluku o kupnji. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u trgovini može ostaviti recenziju

3.7

od 5

3

Recenzije

4
3
2

29/03/2024

Україна

Україна

Provjereni kupac

Лампы и габариты норм

Хороший свет , качество , ближний свет + габаритные лампочки в комплекте

Prednosti

Хороший свет , светлый больше чем желтый

Mane

Ресурс

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za WhiteVision ultra 12342WVUSM Білий стильний вигляд

Datum upotrebe 2024-02-29

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za WhiteVision ultra 12342WVUSM Білий стильний вигляд

Datum upotrebe 2024-02-29

01/09/2021

Україна

Україна

Відмінні лампидля рефлекторної фари

Як на мене найкращі галагенки на ринку для рефлекторної фари

Prednosti

якість термін служби

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za WhiteVision ultra 12342WVUSM Білий стильний вигляд

Datum upotrebe 2020-09-01

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za WhiteVision ultra 12342WVUSM Білий стильний вигляд

Datum upotrebe 2020-09-01

01/04/2019

Україна

Україна

відсітній контроль якості перед дрібними релізаторами

Замовляв ці лампи з цоколем Н4 у двох різних постачальників. Чому у двох спитаєте? Тому що перші мені прийшли з браком. Другі також з браком, але, нащастя, продавець пішов мені на зустіч і вислухавши мої зауваження і коментарі щодо моєї першої спроби покупки, відкрив упаковку з лампами перед віправленням у себе в офісі. З першим продавцем також особливих проблем не виникло - кошти за лампи він мені повернув, однак я втратив на пересилці. Але то вже інша історія... На фото лампа де чорний нагар вже витер спиртом на місцях пайки контаків, однак пошкоджений цоколь(білі плями) та і якість пайки лишає питання... До речі, лампи зроблені в Польщі. Якщо у вас інший виробник, то можливо, все з ними добре... перевіряйте однозначно! Будьте уважні! Розкривайте упаковку відразу і діставайте лампи!

Ova recenzija je napravljena za WhiteVision ultra 12342WVUSM Білий стильний вигляд

Ova recenzija je napravljena za WhiteVision ultra 12342WVUSM Білий стильний вигляд

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