12342WVUSM
Oštar i neodoljiv izgled
Philips WhiteVision ultra H4, s najnovijom formulom premaza, daju nevjerojatnih 4200 kelvina. To su najbjelja zakonom dopuštena halogena svjetla u našem asortimanu i savršen su izbor ako želite cool, moderan izgled.
Vrsta žarulje: H4
12 V, 55/60 W, uključene su pozicijske žarulje W5W
Do 60 % veća vidljivost
Do 4200 K
Broj žarulja: 2 + 2
S do 4200 Kelvina¹, prednja svjetla Philips WhiteVision ultra donose revoluciju u izgled vašeg automobila zahvaljujući oštrom bijelom svjetlu. Pravi izbor za jarko i elegantno iskustvo vožnje!
Philips WhiteVision ultra svjetlo dizajnirano je za vozače koji traže nadogradnju koja stilom i izgledom podsjeća na LED rasvjetu, ali voze vozilo s halogenom tehnologijom. Zahvaljujući novoj i naprednoj formuli premaza na staklu, žarulje WhiteVision ultra naša su najbjelja zakonom dopuštena svjetla koja pružaju zapanjujuć izgled reflektora prednjih svjetala.
WhiteVision ultra žarulje za nadogradnju prednjih svjetala imaju ECE certifikat za jarko bijelo svjetlo na prometnici. Vozači uživaju u živopisnom izgledu i zakonom dopuštenoj žarulji koja je usklađena sa svim relevantnim odredbama. Pruža vam sjajnu vidljivost i pritom na ugrožava sigurnost zasljepljivanjem automobila ispred vas.
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3.7
od 5
3
Recenzije
Olef
29/03/2024
Україна
Dio promocije
Provjereni kupac
Лампы и габариты норм
Хороший свет , качество , ближний свет + габаритные лампочки в комплекте
Prednosti
Хороший свет , светлый больше чем желтый
Mane
Ресурс
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za WhiteVision ultra 12342WVUSM Білий стильний вигляд
Datum upotrebe 2024-02-29
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za WhiteVision ultra 12342WVUSM Білий стильний вигляд
Datum upotrebe 2024-02-29
Dr.Gonzo
01/09/2021
Україна
Відмінні лампидля рефлекторної фари
Як на мене найкращі галагенки на ринку для рефлекторної фари
Prednosti
якість термін служби
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za WhiteVision ultra 12342WVUSM Білий стильний вигляд
Datum upotrebe 2020-09-01
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za WhiteVision ultra 12342WVUSM Білий стильний вигляд
Datum upotrebe 2020-09-01
Дмитрик
01/04/2019
Україна
відсітній контроль якості перед дрібними релізаторами
Замовляв ці лампи з цоколем Н4 у двох різних постачальників. Чому у двох спитаєте? Тому що перші мені прийшли з браком. Другі також з браком, але, нащастя, продавець пішов мені на зустіч і вислухавши мої зауваження і коментарі щодо моєї першої спроби покупки, відкрив упаковку з лампами перед віправленням у себе в офісі. З першим продавцем також особливих проблем не виникло - кошти за лампи він мені повернув, однак я втратив на пересилці. Але то вже інша історія... На фото лампа де чорний нагар вже витер спиртом на місцях пайки контаків, однак пошкоджений цоколь(білі плями) та і якість пайки лишає питання... До речі, лампи зроблені в Польщі. Якщо у вас інший виробник, то можливо, все з ними добре... перевіряйте однозначно! Будьте уважні! Розкривайте упаковку відразу і діставайте лампи!
Ova recenzija je napravljena za WhiteVision ultra 12342WVUSM Білий стильний вигляд
Ova recenzija je napravljena za WhiteVision ultra 12342WVUSM Білий стильний вигляд