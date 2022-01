Kad je potpuno prazan, bežični usisavač tvrtke Philips treba oko 5 sati da se potpuno napuni.



Kad se baterija napuni, ne morate prestati puniti svoj bežični usisavač tvrtke Philips. Možete je puniti koliko god dugo želite i to neće imati negativne učinke. Vrsta baterije u aparatu može se trajno puniti i to neće narušiti kvalitetu, trajnost ili ukupan vijek trajanja aparata.



Ako aparat ne namjeravate upotrebljavati duže vrijeme (više od mjesec dana), napunite ga do 50 % (napola) i iskopčajte ga iz napajanja prije spremanja. Ne preporučujemo spremanje aparata s praznom baterijom jer to može nepovratno oštetiti bateriju.