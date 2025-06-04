Philips Evnia vam nudi vrhunsku fleksibilnost za igranje videoigara – dovoljno je izabrati razlučivost 4K UHD na 160 Hz za imerzivne i kristalno čiste detalje, ili izabrati FHD na 320 Hz za odziv na razini e-sporta. Brz IPS, HDR i nisko zakašnjenje ulaza osigurava točan prikaz svakog kadra.
Mijenjajte brzinu, a ne zaslone
Dominirajte s brzinom od 320 Hz ili zabliještite s razlučivošću od 4K na 160 Hz – bilo što da se traži za vašu igru, ovaj monitor će se prilagoditi vašim potrebama. Dualni modus će vam dati kontrolu i omogućiti da izaberete savršenu ravnotežu između razlučivosti i učestalosti obnavljanja slike: prijeđite na FHD na 320 Hz za ultra-brze pucačine ili prebacite na 4K UHD na 160 Hz za bogatu i imerzivnu sliku. Razvijeno za igrače koji rade sve!
Klikom na poveznicu napustit ćete službenu web stranicu tvrtke Philips Electronics Ltd. ("Philips"). Sve poveznice na web-stranice trećih strana koje se mogu pojaviti na ovim stranicama date su samo za vašu udobnost i ni na koji način ne predstavljaju bilo kakvu povezanost ili odobravanje informacija koje se nalaze na tim povezanim web-mjestima. Philips ne daje nikakve izjave niti jamstva bilo koje vrste u vezi s web-mjestovima trećih strana ili informacijama koje se na njima nalaze.