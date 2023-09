Istovremeno usisavanje i brisanje. Uklanja sitnu prašinu, mrlje i do 99 % bakterija​

Aqua usisni nastavak savija se kako bi pametno prilagodio usisnu snagu tamo gdje je potrebno, upotrebljavajući dva usisna kanala – jedan s prednje, drugi sa stražnje strane​

PowerCyclone 12: pametno dizajniran za omogućavanje maksimalnog usisavanja prašine uz minimalnu potrošnju baterije 2

Vrijeme rada do 30 min u načinu rada Turbo, što predstavlja najduže vrijeme rada za bežične štapne usisavače 5

Usisni nastavak PrecisionPower Smart hvata do 99,9 % prašine i prljavštine 2

Sustav filtriranja u 5 stupnjeva hvata do 99,9 % sitne prašine, bakterija i alergena6