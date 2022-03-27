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Obustavljeno

Bežični zvučnik

TAS6305/00

4.8

| (6) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod

Za zabavu danju i noću

Produljite zabavu zahvaljujući vodootpornom Bluetooth zvučniku koji omogućava 20 sati reprodukcije. Snažni basovi pokrenut će sve. Zahvaljujući bateriji zvučnika velikog kapaciteta, putem USB priključka možete puniti pametne uređaje.

Pogledajte sve prednosti

Za zabavu danju i noću

  • Bluetooth®

  • Izlazna snaga od 30 W

  • 20 sati reprodukcije

  • Ugrađena funkcija eksterne baterije

Vodootporan i spreman za pokret

Vodootporan i spreman za pokret

Ovaj prijenosni Bluetooth zvučnik ima IPX7 vodonepropusnost – što znači da može odoljeti potpunom uranjanju u vodu dubine do 1 m u trajanju do 30 minuta. Možete imati zabavu pod tušem, na bazenu ili čak u njemu! Bežični domet iznosi 20 m.

20 sati izvođenja glazbe. Ugrađena funkcija eksterne baterije.

20 sati izvođenja glazbe. Ugrađena funkcija eksterne baterije.

Punjiva litij-ionska baterija od 4400 mAH omogućuje vam 20 sati izvođenja glazbe, a svoj pametni uređaj možete napuniti putem USB priključka na zvučniku. Za potpuno punjenje baterije potrebno je 6 sati.

Neka svira glasno. Uparite za stereo zvuk

Neka svira glasno. Uparite za stereo zvuk

Dvostruki pasivni zvučnici pružaju snažan bas, a zvuk ostaje čist, čak i pri velikoj glasnoći. Želite da vaša zabava bude još veća? Uparite s identičnim zvučnikom za stereo zvuk. LED lampice na svakom kraju zvučnika trepere u ritmu pjesama.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.8

od 5

6

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

3
2
1

27/03/2022

Hrvatska

Hrvatska

Odličan zvučnik

Odlučan zvuk, baterija dugo drži, brzo punjenje baterije

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za TAS6305 Bežični zvučnik

Datum upotrebe 2022-02-27

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za TAS6305 Bežični zvučnik

Datum upotrebe 2022-02-27

25/11/2021

Polska

Polska

SUPER głośnik

Bardzo przydatny do słuchania radia internetowego w komputerze lub smartfonie, świetnie słychać- stereo, zabieram go na wyjazdy wakacyjne

Prednosti

same zalety, jest taki jaki chciałam, stereo, poręczny, długo gra nie trzeba co chwilę ładować

Mane

brak

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za TAS6305 Głośnik bezprzewodowy

Datum upotrebe 2021-07-25

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za TAS6305 Głośnik bezprzewodowy

Datum upotrebe 2021-07-25

09/11/2021

Україна

Україна

Відчувай звуки життя

Продукти Філіпс роблять життя моєї сім'ї зручним та комфортним. Так і з цією портативною колонкою, у ній поєднано максимальний функціонал якості звуку, зручна і легка у використанні, а звучання задовільнить примхи визнаних звукоманів. Завжди Філіпс.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za TAS6305 Бездротовий гучномовець

Datum upotrebe 2021-07-09

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za TAS6305 Бездротовий гучномовець

Datum upotrebe 2021-07-09

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