Obustavljeno
Za zabavu danju i noću
Produljite zabavu zahvaljujući vodootpornom Bluetooth zvučniku koji omogućava 20 sati reprodukcije. Snažni basovi pokrenut će sve. Zahvaljujući bateriji zvučnika velikog kapaciteta, putem USB priključka možete puniti pametne uređaje.
Bluetooth®
Izlazna snaga od 30 W
20 sati reprodukcije
Ugrađena funkcija eksterne baterije
Ovaj prijenosni Bluetooth zvučnik ima IPX7 vodonepropusnost – što znači da može odoljeti potpunom uranjanju u vodu dubine do 1 m u trajanju do 30 minuta. Možete imati zabavu pod tušem, na bazenu ili čak u njemu! Bežični domet iznosi 20 m.
Punjiva litij-ionska baterija od 4400 mAH omogućuje vam 20 sati izvođenja glazbe, a svoj pametni uređaj možete napuniti putem USB priključka na zvučniku. Za potpuno punjenje baterije potrebno je 6 sati.
Dvostruki pasivni zvučnici pružaju snažan bas, a zvuk ostaje čist, čak i pri velikoj glasnoći. Želite da vaša zabava bude još veća? Uparite s identičnim zvučnikom za stereo zvuk. LED lampice na svakom kraju zvučnika trepere u ritmu pjesama.
4.8
od 5
6
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Val24
27/03/2022
Hrvatska
Odličan zvučnik
Odlučan zvuk, baterija dugo drži, brzo punjenje baterije
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za TAS6305 Bežični zvučnik
Datum upotrebe 2022-02-27
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za TAS6305 Bežični zvučnik
Datum upotrebe 2022-02-27
Elżbieta Figura
25/11/2021
Polska
SUPER głośnik
Bardzo przydatny do słuchania radia internetowego w komputerze lub smartfonie, świetnie słychać- stereo, zabieram go na wyjazdy wakacyjne
Prednosti
same zalety, jest taki jaki chciałam, stereo, poręczny, długo gra nie trzeba co chwilę ładować
Mane
brak
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za TAS6305 Głośnik bezprzewodowy
Datum upotrebe 2021-07-25
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za TAS6305 Głośnik bezprzewodowy
Datum upotrebe 2021-07-25
Coolment
09/11/2021
Україна
Відчувай звуки життя
Продукти Філіпс роблять життя моєї сім'ї зручним та комфортним. Так і з цією портативною колонкою, у ній поєднано максимальний функціонал якості звуку, зручна і легка у використанні, а звучання задовільнить примхи визнаних звукоманів. Завжди Філіпс.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za TAS6305 Бездротовий гучномовець
Datum upotrebe 2021-07-09
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za TAS6305 Бездротовий гучномовець
Datum upotrebe 2021-07-09