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Električne četkice za zube
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Philips Sonicare ProtectiveClean 6100 Sonična električna četkica za zube
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HX6877/28
HX685T
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Korisnički priručnik
Sve (9)
Zašto se između glave i drške četkice nalazi razmak?
Mogu li svoj punjač Sonicare upotrebljavati s drugim četkicama?
Kako mogu registrirati četkicu za zube Sonicare?
Koje načine četkanja ima moja četkica za zube Sonicare?
Kako funkcioniraju povratne informacije senzora za pritisak na mojoj četkici za zube Sonicare?
Philips SonicarePlastična putna kutija
UV SanitizerUV aparat za dezinfekciju
W2 Optimal WhiteStandardne glave sonične četkice za zube
W Optimal WhiteStandardne glave sonične četkice za zube
ProResultsStandardne glave sonične četkice za zube
i InterCareStandardne glave sonične četkice za zube
C2 Optimal Plaque Defence(ranije ProResults za kontrolu naslaga)
G3 Premium Gum CareStandardne glave sonične četkice za zube
C3 Premium Plaque DefenceStandardne glave sonične četkice za zube
C3 Premium Plaque ControlStandardne glave sonične četkice za zube
C1 ProResultsStandardne glave sonične četkice za zube
S SensitiveStandardne glave sonične četkice za zube
InterCareStandardne glave sonične četkice za zube
Moja četkica za zube Sonicare ne vibrira
Glava četkice ispada iz četkice Sonicare
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Servis i zamjena
Servis ili zamjena vašeg proizvoda
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