2 godine jamstva
HX683J
HX6836/24
HX680A
HX6807/24
HX642A
HX6483/52
HX685T
HX6877/28
HX6838
HX6830/35
HX680C
HX6803/04
HX680A
HX6809/35
HX683B
HX6830/44
HX684B
HX6850/57
HX684P
HX6859/29
2 u pakiranju
Standardna veličina
Postavljanje pritiskanjem
Za osjetljive zube i desni
Gusto raspoređena, vrlo kvalitetna vlakna klinički dokazano uklanjaju više naslaga u odnosu na običnu četkicu za zube
Glava četkice za zube Sonicare Sensitive tvrtke Philips ima iznimno mekana vlakna za nježno i učinkovito čišćenje. Posebno oblikovana vlakna odgovaraju obliku zuba i omogućavaju izuzetno nježno četkanje. Dostupna je i u manjoj, kompaktnoj veličini za precizno čišćenje.
Glava četkice Sensitive savršeno pristaje na sve drške četkica Philips Sonicare, osim modela PowerUp Battery i Essence. Jednostavno je postavite ili skinite, za jednostavnu zamjenu i čišćenje.
4.8
od 5
102
Recenzije
98%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Vlaska
22/02/2022
Česká republika
Dio promocije
Provjereni kupac
Kvalitní výrobek
Nejjemnější z hlavic,vhodné i pro citlivé dásně a zuby
Prednosti
Jemná vlákna
Mane
Brala bych v kompaktní velikosti
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Sensitive HX6054/07 Standardní hlavice sonického kartáčku
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Sensitive HX6054/07 Standardní hlavice sonického kartáčku
EvikH
01/02/2022
Česká republika
Dio promocije
Provjereni kupac
Skvělé hlavice
Nakonec používám jen tento typ hlavic, jsou jemnější, ale zároveň účinné. Při správném zacházení vydrží bez výrazného opotřebení doporučenou dobu užívání.
Prednosti
dobrá kvalita za příznivou cenu, dlouhá životnost při správném používání
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Sensitive HX6054/07 Standardní hlavice sonického kartáčku
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Sensitive HX6054/07 Standardní hlavice sonického kartáčku
Haniczka
30/01/2022
Česká republika
Dio promocije
Provjereni kupac
Výborné hlavice
Skvělé hlavice na citlivé zuby, dlouho vydrží, neškrábou a krásně čistí
Prednosti
dobře čistí, dlouho vydrží
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Sensitive HX6054/07 Standardní hlavice sonického kartáčku
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Sensitive HX6054/07 Standardní hlavice sonického kartáčku