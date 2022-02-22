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  • Izuzetno nježno čišćenje. Izuzetna mekoća.
  • Izuzetno nježno čišćenje. Izuzetna mekoća.
  • Izuzetno nježno čišćenje. Izuzetna mekoća.
  • Izuzetno nježno čišćenje. Izuzetna mekoća.
  • Izuzetno nježno čišćenje. Izuzetna mekoća.
  • Izuzetno nježno čišćenje. Izuzetna mekoća.

Philips Sonicare S SensitiveStandardne glave sonične četkice za zube

HX6052/07

4.8
| (102) Recenzije | 98% osoba preporučuje ovaj proizvod
Izuzetno nježno čišćenje. Izuzetna mekoća.
Glava četkice za zube Sonicare S Sensitive tvrtke Philips pravi je odabir za one s osjetljivim zubima i desnima da se oslobode boli. Pruža učinkovito čišćenje blago za desni.
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Kompatibilni proizvodi
ProtectiveClean 4500

ProtectiveClean 4500
Sonična električna četkica za zube

HX683J

HX6836/24

ProtectiveClean 4300

ProtectiveClean 4300
Sonična električna četkica za zube

HX680A

HX6807/24

ProtectiveClean 4700

ProtectiveClean 4700
Sonična električna četkica za zube

HX642A

HX6483/52

ProtectiveClean 6100

ProtectiveClean 6100
Sonična električna četkica za zube

HX685T

HX6877/28

ProtectiveClean 4500

ProtectiveClean 4500
Sonična električna četkica za zube

HX6838

HX6830/35

ProtectiveClean 4300

ProtectiveClean 4300
Sonična električna četkica za zube

HX680C

HX6803/04

ProtectiveClean 4300

ProtectiveClean 4300
Sonična električna četkica za zube

HX680A

HX6809/35

ProtectiveClean 4500

ProtectiveClean 4500
Sonična električna četkica za zube

HX683B

HX6830/44

ProtectiveClean 5100

ProtectiveClean 5100
Sonična električna četkica za zube

HX684B

HX6850/57

ProtectiveClean 5100

ProtectiveClean 5100
Sonična električna četkica za zube

HX684P

HX6859/29

Superiorno čišćenje za osjetljive zube i desni

Izuzetno nježno čišćenje. Izuzetna mekoća.

  • 2 u pakiranju

  • Standardna veličina

  • Postavljanje pritiskanjem

  • Za osjetljive zube i desni

Uklanja više naslaga od obične četkice za zube

Uklanja više naslaga od obične četkice za zube

Gusto raspoređena, vrlo kvalitetna vlakna klinički dokazano uklanjaju više naslaga u odnosu na običnu četkicu za zube

Inovativno dizajnirana vlakna nježno uklanjaju naslage

Inovativno dizajnirana vlakna nježno uklanjaju naslage

Glava četkice za zube Sonicare Sensitive tvrtke Philips ima iznimno mekana vlakna za nježno i učinkovito čišćenje. Posebno oblikovana vlakna odgovaraju obliku zuba i omogućavaju izuzetno nježno četkanje. Dostupna je i u manjoj, kompaktnoj veličini za precizno čišćenje.

Dizajn za postavljanje pritiskanjem pruža jednostavno pričvršćivanje glave četkice

Dizajn za postavljanje pritiskanjem pruža jednostavno pričvršćivanje glave četkice

Glava četkice Sensitive savršeno pristaje na sve drške četkica Philips Sonicare, osim modela PowerUp Battery i Essence. Jednostavno je postavite ili skinite, za jednostavnu zamjenu i čišćenje.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.8

od 5

102

Recenzije

98%

osoba preporučuje ovaj proizvod

1

22/02/2022

Česká republika

Česká republika

Provjereni kupac

Kvalitní výrobek

Nejjemnější z hlavic,vhodné i pro citlivé dásně a zuby

Prednosti

Jemná vlákna

Mane

Brala bych v kompaktní velikosti

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Sensitive HX6054/07 Standardní hlavice sonického kartáčku

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Sensitive HX6054/07 Standardní hlavice sonického kartáčku

01/02/2022

Česká republika

Česká republika

Provjereni kupac

Skvělé hlavice

Nakonec používám jen tento typ hlavic, jsou jemnější, ale zároveň účinné. Při správném zacházení vydrží bez výrazného opotřebení doporučenou dobu užívání.

Prednosti

dobrá kvalita za příznivou cenu, dlouhá životnost při správném používání

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Sensitive HX6054/07 Standardní hlavice sonického kartáčku

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Sensitive HX6054/07 Standardní hlavice sonického kartáčku

30/01/2022

Česká republika

Česká republika

Provjereni kupac

Výborné hlavice

Skvělé hlavice na citlivé zuby, dlouho vydrží, neškrábou a krásně čistí

Prednosti

dobře čistí, dlouho vydrží

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Sensitive HX6054/07 Standardní hlavice sonického kartáčku

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Sensitive HX6054/07 Standardní hlavice sonického kartáčku

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