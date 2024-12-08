2 godine jamstva
HX6877/28
HX685T
brend br.1 električnih četkica za zube koju upotrebljavaju stomatolozi diljem svijeta
Ugrađeni senzor za pritisak
3 načina, 3 intenziteta
2 značajke BrushSync
Putni etui
Postavite glavu četkice W2 Optimal White za uklanjanje površinskih mrlja i otkrivanje bjeljeg osmijeha. Zahvaljujući gusto raspoređenim vlaknima za uklanjanje mrlja u sredini, klinički dokazano izbjeljuje zube u samo tjedan dana.
Ova četkica za zube omogućuje vam prilagođavanje četkanja uz izbor od tri načina rada i tri intenziteta. Način rada Clean (čišćenje) standardni je način rada za superiorno čišćenje. White (izbjeljivanje) je idealan način rada za uklanjanje površinskih mrlja. Način rada Gum Care (Njega desni) dodaje još jednu minutu četkanja uz smanjenu snagu kako biste nježno masirali desni. Tri intenziteta omogućuju vam promjenu redoslijeda "višeg" i "nižeg" radi usklađivanja s intenzitetima slijeva nadesno.
Možete biti sigurni da će doživljaj četkanja biti siguran: naša sonična tehnologija pogodna je za uporabu s ortodontskim aparatićima, plombama, krunicama i navlakama te pomaže u sprječavanju karijesa i poboljšava zdravlje desni.
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4.8
od 5
560
Recenzije
97%
osoba preporučuje ovaj proizvod
ZDamian
08/12/2024
Slovensko
Provjereni kupac
Pouzivam najnizsiu intenzitu a jeden program
Paradne cisti aj na najnizsej intenzite. Vyssiu ani nepouzivam, nevidim v tom zmysel. Ma sice tei programy ale neviem v com je rozdiel. Kefka vybruje podla mna rovnako. Prvy tyzden som nejak dlho cistil zuby lebo som musel zacinat dalsi cyklus. Teraz mi uz staci jeden cyklus. Ale mam pocit akoby mi predlzila sama cyklus. Kazdych 30s zavybruje co je fajn lebo viem kolko casu som travil s danou castou ust. Ak moc tlacite blika len mala ledka na rucke a myslim ze inak zacne vrcat. Skoda ze nezasvieti napriklad ten spoj medzi hlavicou a ruckou. To by bolo viditelnejsie a tym padom praktickejsie. Baterka mi vydrzi aj viac ako dva tyzdne, pritom ju pouzivam dva krat denne asi po tri minuty
Prednosti
Vytvoril som si pozityvnu asociaciu k cisteniu zubov. Normalne sa neviem dockat. Ten pocit hladkych a cistych zubov som mechanickou kefkou dosiahol len jednozvaskovou kefkou a aj to za omnoho dlhsi cas
Mane
Podla mna nahradne hlavice su asi najdrahsie zo vsetkych znaciek. Neviem vsak porovnat kvalitu, ale bude to podla mna na velmi podobnej urovni. Plati sa tu neprimerane vela za znacku.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 6100 HX6877/28 Sonická zubná kefka s 3 režimami a cestovné puzdro
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 6100 HX6877/28 Sonická zubná kefka s 3 režimami a cestovné puzdro
spokojný užívateľ
17/07/2024
Slovensko
Provjereni kupac
Krásne zuby
Jednoduchšie ale kvalitnejšie čistenie zubov. Oceňujem časové intervaly a senzor tlaku. Celková spokojnosť s výrobkom.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 6100 HX6877/28 Sonická zubná kefka s 3 režimami a cestovné puzdro
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 6100 HX6877/28 Sonická zubná kefka s 3 režimami a cestovné puzdro
Marrysa
29/12/2023
Slovensko
Provjereni kupac
Pozitívna recenzia
Zubnú kefku používam asi 4 týždne, čo nie je veľa. No za krásky čas vidím výsledok. Zuby sú bielšie a pocit čistého chrupu pretrváva dlhšie ako po čistení bežnou manuálnou kefkou. Zuby sú rýchlejšie vyčistené ako bežnej kefke.
Prednosti
Rýchlosť, efektívnosť čistenia
Mane
Nie je to práve najlacnejšie.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 6100 HX6877/28 Sonická zubná kefka s 3 režimami a cestovné puzdro
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 6100 HX6877/28 Sonická zubná kefka s 3 režimami a cestovné puzdro
Uklanja do 7x više naslaga u odnosu na običnu četkicu za zube