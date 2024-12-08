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  • Bjelji zubi. Na nježan način.
  • Bjelji zubi. Na nježan način.
  • Bjelji zubi. Na nježan način.
  • Bjelji zubi. Na nježan način.
  • Bjelji zubi. Na nježan način.
  • Bjelji zubi. Na nježan način.
  • Bjelji zubi. Na nježan način.
  • Bjelji zubi. Na nježan način.
  • Bjelji zubi. Na nježan način.
  • Bjelji zubi. Na nježan način.
  • Bjelji zubi. Na nježan način.
  • Bjelji zubi. Na nježan način.
  • Bjelji zubi. Na nježan način.
  • Bjelji zubi. Na nježan način.

Philips Sonicare ProtectiveClean 6100Sonična električna četkica za zube

HX6877/28

HX685T

4.8
| (560) Recenzije | 97% osoba preporučuje ovaj proizvod
Bjelji zubi. Na nježan način.
Osjetite razliku nježnog čišćenja uz naš senzor za pritisak i izbjeljivanje u samo tjedan dana.
Pogledajte sve prednosti
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brend br.1 električnih četkica za zube koju upotrebljavaju stomatolozi diljem svijeta

Izbjeljuje zube u samo 1 tjedan.

Bjelji zubi. Na nježan način.

  • Ugrađeni senzor za pritisak

  • 3 načina, 3 intenziteta

  • 2 značajke BrushSync

  • Putni etui

Izbjeljuje zube u samo tjedan dana

Izbjeljuje zube u samo tjedan dana

Postavite glavu četkice W2 Optimal White za uklanjanje površinskih mrlja i otkrivanje bjeljeg osmijeha. Zahvaljujući gusto raspoređenim vlaknima za uklanjanje mrlja u sredini, klinički dokazano izbjeljuje zube u samo tjedan dana.

Tri načina rada, tri postavke intenziteta

Tri načina rada, tri postavke intenziteta

Ova četkica za zube omogućuje vam prilagođavanje četkanja uz izbor od tri načina rada i tri intenziteta. Način rada Clean (čišćenje) standardni je način rada za superiorno čišćenje. White (izbjeljivanje) je idealan način rada za uklanjanje površinskih mrlja. Način rada Gum Care (Njega desni) dodaje još jednu minutu četkanja uz smanjenu snagu kako biste nježno masirali desni. Tri intenziteta omogućuju vam promjenu redoslijeda "višeg" i "nižeg" radi usklađivanja s intenzitetima slijeva nadesno.

Sigurna i nježna na osjetljivim područjima, ortodontskim aparatićima i zubima sa stomatološkim zahvatima

Sigurna i nježna na osjetljivim područjima, ortodontskim aparatićima i zubima sa stomatološkim zahvatima

Možete biti sigurni da će doživljaj četkanja biti siguran: naša sonična tehnologija pogodna je za uporabu s ortodontskim aparatićima, plombama, krunicama i navlakama te pomaže u sprječavanju karijesa i poboljšava zdravlje desni.

Tehničke specifikacije

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Dijelovi i dodatni pribor

Recenzije

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4.8

od 5

560

Recenzije

97%

osoba preporučuje ovaj proizvod

5
4
3
2
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ZDamian

08/12/2024

Slovensko

Provjereni kupac

Pouzivam najnizsiu intenzitu a jeden program

Paradne cisti aj na najnizsej intenzite. Vyssiu ani nepouzivam, nevidim v tom zmysel. Ma sice tei programy ale neviem v com je rozdiel. Kefka vybruje podla mna rovnako. Prvy tyzden som nejak dlho cistil zuby lebo som musel zacinat dalsi cyklus. Teraz mi uz staci jeden cyklus. Ale mam pocit akoby mi predlzila sama cyklus. Kazdych 30s zavybruje co je fajn lebo viem kolko casu som travil s danou castou ust. Ak moc tlacite blika len mala ledka na rucke a myslim ze inak zacne vrcat. Skoda ze nezasvieti napriklad ten spoj medzi hlavicou a ruckou. To by bolo viditelnejsie a tym padom praktickejsie. Baterka mi vydrzi aj viac ako dva tyzdne, pritom ju pouzivam dva krat denne asi po tri minuty

Prednosti

Vytvoril som si pozityvnu asociaciu k cisteniu zubov. Normalne sa neviem dockat. Ten pocit hladkych a cistych zubov som mechanickou kefkou dosiahol len jednozvaskovou kefkou a aj to za omnoho dlhsi cas

Mane

Podla mna nahradne hlavice su asi najdrahsie zo vsetkych znaciek. Neviem vsak porovnat kvalitu, ale bude to podla mna na velmi podobnej urovni. Plati sa tu neprimerane vela za znacku.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 6100 HX6877/28 Sonická zubná kefka s 3 režimami a cestovné puzdro

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 6100 HX6877/28 Sonická zubná kefka s 3 režimami a cestovné puzdro

spokojný užívateľ

17/07/2024

Slovensko

Provjereni kupac

Krásne zuby

Jednoduchšie ale kvalitnejšie čistenie zubov. Oceňujem časové intervaly a senzor tlaku. Celková spokojnosť s výrobkom.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 6100 HX6877/28 Sonická zubná kefka s 3 režimami a cestovné puzdro

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 6100 HX6877/28 Sonická zubná kefka s 3 režimami a cestovné puzdro

Marrysa

29/12/2023

Slovensko

Provjereni kupac

Pozitívna recenzia

Zubnú kefku používam asi 4 týždne, čo nie je veľa. No za krásky čas vidím výsledok. Zuby sú bielšie a pocit čistého chrupu pretrváva dlhšie ako po čistení bežnou manuálnou kefkou. Zuby sú rýchlejšie vyčistené ako bežnej kefke.

Prednosti

Rýchlosť, efektívnosť čistenia

Mane

Nie je to práve najlacnejšie.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 6100 HX6877/28 Sonická zubná kefka s 3 režimami a cestovné puzdro

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 6100 HX6877/28 Sonická zubná kefka s 3 režimami a cestovné puzdro

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Upozorenja

  1. Uklanja do 7x više naslaga u odnosu na običnu četkicu za zube