S kefkou mam 1a3/4 rocnu skusenost. Mal som presne takuto kefku ale nieco sa stalo a jedneho dna prestala ist. Vratili mi za nu peniazky a objednal som presne taku istu druhu , len s tym ze som hladal bielu alebo svetlu variantu a nikde som nenasiel. Ozaj jedine co mi prekaza je tmava farba. Philips ma tych kefiek hodne ale po dokladnom porovnavani funkcii som zvolil opat kefku rady 6100. Totiz programy (tato ma 3) nie su o tom ze sa kefka inak sprava pri cisteni ale o tom ze kazdy program ma inu dobu nastavenu kedy sa kefka zastavi. Mne 4 30-sekundove intervaly (clean) nestacili a kefku som musel pustat znova ale bolo to nepohodlne az pokial som nezistil ze program "white" ma 5 30-sekundovych intervalov a "gum care" ma dokonca 6 30-sekundovych intervalov. Druha najvacsia vyhoda je ze ma 2x funciu "sync brush" teda 1x kontroluje dobu pouzivania nadstavca a po cca 2x90 umyvani zahlasi ze treba nadstavec vymenit ale druha je na to ze my pouzivame kefku dvaja a vymiename si nadstavce 2xkazdy den a ten druhy pouzivatel ma inak nastavenu nasadu ako ja. Ked sa nasadi nasada na kefku je na tej hlavici nastaveny ten program a intenzita ako bola nastavena pri poslednom vypnuti kefky s tou konkretnou nasadou, teda nikto nemusi tu kefku prestavovat, kazdy si ju nastavi na seba a o nic sa nestara len zapne a umyva.