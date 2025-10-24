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  • Do 100 % bjelji zubi u samo tjedan dana*
  • Do 100 % bjelji zubi u samo tjedan dana*
  • Do 100 % bjelji zubi u samo tjedan dana*
  • Do 100 % bjelji zubi u samo tjedan dana*
  • Do 100 % bjelji zubi u samo tjedan dana*

Philips Sonicare W2 Optimal WhiteStandardne glave sonične četkice za zube

HX6064/10

4.8
| (299) Recenzije | 99% osoba preporučuje ovaj proizvod

Dostupno

Bijela
Bijela
Crna
Crna
Do 100 % bjelji zubi u samo tjedan dana*
Glava četkice W2 Optimal White savršena je za one koji žele ne samo dubinsko čišćenje nego i uklanjanje površinskih mrlja radi postizanja blistavog, bjeljeg osmijeha. Ova glava četkice odlična je i za održavanje bijele boje zuba između profesionalnih tretmana za izbjeljivanje.
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Kompatibilni proizvodi
ProtectiveClean 4500

ProtectiveClean 4500
Sonična električna četkica za zube

HX683J

HX6836/24

Series 5300

Series 5300
Električna četkica za zube

HX710A

HX7108/01

Series 5300

Series 5300
Električna četkica za zube

HX710A

HX7108/02

Series 5300

Series 5300
Električna četkica za zube

HX710A

HX7109/01

Series 5500

Series 5500
Električna četkica za zube

HX711A

HX7110/01

Series 5500

Series 5500
Električna četkica za zube

HX711A

HX7110/02

Series 5500

Series 5500
Električna četkica za zube

HX711A

HX7119/01

ProtectiveClean 4300

ProtectiveClean 4300
Sonična električna četkica za zube

HX680A

HX6807/24

ProtectiveClean 4700

ProtectiveClean 4700
Sonična električna četkica za zube

HX642A

HX6483/52

ProtectiveClean 6100

ProtectiveClean 6100
Sonična električna četkica za zube

HX685T

HX6877/28

Napredno čišćenje koje uklanja mrlje i čini zube bjeljima

Do 100 % bjelji zubi u samo tjedan dana*

  • 4 u pakiranju

  • Standardna veličina

  • Postavljanje pritiskanjem

  • BrushSync uparivanje načina rada

Do 7x bolje uklanjanje naslaga u odnosu na običnu četkicu za zube

Do 7x bolje uklanjanje naslaga u odnosu na običnu četkicu za zube

Gusto raspoređena, kvalitetna vlakna uklanjaju do 7x više naslaga u odnosu na običnu četkicu za zube.

Vlakna u obliku dijamanta pružaju vam 100 % bjelje zube u roku od tjedan dana

Vlakna u obliku dijamanta pružaju vam 100 % bjelje zube u roku od tjedan dana

DiamondClean ima dio od gusto raspoređenih vlakana u obliku dijamanta koja uklanjaju površinske mrlje na zubima uzrokovane hranom i pićima. Dat će vam bjelji osmijeh, do 100 %*, u samo 7 dana.

Automatski odabir optimalnog načina rada za vrhunske rezultate**

Automatski odabir optimalnog načina rada za vrhunske rezultate**

Značajka BrushSync™ uparivanje načina rada jamči najbolje moguće čišćenje**. Glava četkice Philips Sonicare W2 Optimal White usklađuje se s vašom drškom četkice Philips Sonicare sa značajkom BrushSync™ uparivanje načina rada**, birajući optimalan način četkanja i razinu intenziteta za izuzetno izbjeljivanje. Trebate samo početi s četkanjem.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.8

od 5

299

Recenzije

99%

osoba preporučuje ovaj proizvod

3
2

24/10/2025

Česká republika

Česká republika

Provjereni kupac

Skvele a kvalitni provedeni.

Tyto hlavice objednavam dlouhodobe. Vyhovuje mi ergonomicke reseni stetinek i jejich "tvrdost". Kvalitu hlavic primo od Philips beru za zarucenou a odzkousenou. Zuby jsou peclive vycistene beze zbytku necistot a dasne nejsou podrazdene.Levnejsi, byť kompatibilni nahrady, buď uplně neseděly nebo stetinky kartacku brzy nebyly pouzitelne.

Prednosti

Kvalita a prizpusobeni rezu /ergonomie stetinek, vydrz hlavice.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Optimal White HX6066/88 Balení 6 ks hlavic kartáčku

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Optimal White HX6066/88 Balení 6 ks hlavic kartáčku

03/10/2025

Česká republika

Česká republika

Provjereni kupac

Funkce jsou výborné.

Jsem spokojená, vyhovuje mi především naprogramovanou dobou čištění.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Optimal White HX6062/88 Balení 2 ks hlavic kartáčku

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Optimal White HX6062/88 Balení 2 ks hlavic kartáčku

14/07/2025

Česká republika

Česká republika

Účinné odstranění plaku při pravidelném používání.Spokojenost.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Optimal White HX6066/87 Balení 6 ks hlavic kartáčku

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Optimal White HX6066/87 Balení 6 ks hlavic kartáčku

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Upozorenja

  1. Uklanja do 7 puta više naslaga u odnosu na običnu četkicu za zube

  2. BrushSync™ uparivanje načina rada kompatibilno je samo s drškama četkica Philips Sonicare s podrškom za BrushSync™