2 godine jamstva
HX683J
HX6836/24
HX710A
HX7108/01
HX710A
HX7108/02
HX710A
HX7109/01
HX711A
HX7110/01
HX711A
HX7110/02
HX711A
HX7119/01
HX680A
HX6807/24
HX642A
HX6483/52
HX685T
HX6877/28
4 u pakiranju
Standardna veličina
Postavljanje pritiskanjem
BrushSync uparivanje načina rada
Gusto raspoređena, kvalitetna vlakna uklanjaju do 7x više naslaga u odnosu na običnu četkicu za zube.
DiamondClean ima dio od gusto raspoređenih vlakana u obliku dijamanta koja uklanjaju površinske mrlje na zubima uzrokovane hranom i pićima. Dat će vam bjelji osmijeh, do 100 %*, u samo 7 dana.
Značajka BrushSync™ uparivanje načina rada jamči najbolje moguće čišćenje**. Glava četkice Philips Sonicare W2 Optimal White usklađuje se s vašom drškom četkice Philips Sonicare sa značajkom BrushSync™ uparivanje načina rada**, birajući optimalan način četkanja i razinu intenziteta za izuzetno izbjeljivanje. Trebate samo početi s četkanjem.
4.8
od 5
299
Recenzije
99%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Hokki
24/10/2025
Česká republika
Dio promocije
Provjereni kupac
Skvele a kvalitni provedeni.
Tyto hlavice objednavam dlouhodobe. Vyhovuje mi ergonomicke reseni stetinek i jejich "tvrdost". Kvalitu hlavic primo od Philips beru za zarucenou a odzkousenou. Zuby jsou peclive vycistene beze zbytku necistot a dasne nejsou podrazdene.Levnejsi, byť kompatibilni nahrady, buď uplně neseděly nebo stetinky kartacku brzy nebyly pouzitelne.
Prednosti
Kvalita a prizpusobeni rezu /ergonomie stetinek, vydrz hlavice.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Optimal White HX6066/88 Balení 6 ks hlavic kartáčku
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Optimal White HX6066/88 Balení 6 ks hlavic kartáčku
Olijan
03/10/2025
Česká republika
Dio promocije
Provjereni kupac
Funkce jsou výborné.
Jsem spokojená, vyhovuje mi především naprogramovanou dobou čištění.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Optimal White HX6062/88 Balení 2 ks hlavic kartáčku
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Optimal White HX6062/88 Balení 2 ks hlavic kartáčku
Opuka
14/07/2025
Česká republika
Účinné odstranění plaku při pravidelném používání.Spokojenost.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Optimal White HX6066/87 Balení 6 ks hlavic kartáčku
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Optimal White HX6066/87 Balení 6 ks hlavic kartáčku
Uklanja do 7 puta više naslaga u odnosu na običnu četkicu za zube
BrushSync™ uparivanje načina rada kompatibilno je samo s drškama četkica Philips Sonicare s podrškom za BrushSync™