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  • Naša glava četkice za najdublje čišćenje
  • Naša glava četkice za najdublje čišćenje
  • Naša glava četkice za najdublje čišćenje
  • Naša glava četkice za najdublje čišćenje
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  • Naša glava četkice za najdublje čišćenje
  • Naša glava četkice za najdublje čišćenje
  • Naša glava četkice za najdublje čišćenje

Philips Sonicare C3 Premium Plaque DefenceStandardne glave sonične četkice za zube

HX9042/17

4.9
| (244) Recenzije | 97% osoba preporučuje ovaj proizvod

Dostupno

Crna
Crna
White (izbjeljivanje)
White (izbjeljivanje)
Naša glava četkice za najdublje čišćenje
Osigurajte čišćenje jedinstveno poput vašeg osmijeha. Naš C3 Premium Plaque Defence prilagođava se obliku vaših zuba i desni zahvaljujući mekim, savitljivim bočnim stranama koje osiguravaju 4x bolji površinski kontakt u odnosu na standardnu glavu četkice** za udobno, dubinsko čišćenje.
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Kompatibilni proizvodi
ProtectiveClean 4500

ProtectiveClean 4500
Sonična električna četkica za zube

HX683J

HX6836/24

ProtectiveClean 4300

ProtectiveClean 4300
Sonična električna četkica za zube

HX680A

HX6807/24

DiamondClean 9000

DiamondClean 9000
Punjiva četkica za zube

HX991W

HX9911/19

DiamondClean 9000

DiamondClean 9000
Punjiva četkica za zube

HX991P

HX9911/21

DiamondClean 9000

DiamondClean 9000
Sonična četkica s Premium All-in-One glavom

HX991R

HX9911/23

ProtectiveClean 4700

ProtectiveClean 4700
Sonična električna četkica za zube

HX642A

HX6483/52

ProtectiveClean 6100

ProtectiveClean 6100
Sonična električna četkica za zube

HX685T

HX6877/28

DiamondClean 9000

DiamondClean 9000
Sonična električna četkica s aplikacijom

HX991W

HX9914/55

DiamondClean 9000

DiamondClean 9000
Punjiva četkica za zube

HX991W

HX9911/27

DiamondClean 9000

DiamondClean 9000
Punjiva četkica za zube

HX991R

HX9911/94

Uklanja do 10x više naslaga* za sjajne rezultate

Naša glava četkice za najdublje čišćenje

  • 2 u pakiranju

  • Standardna veličina

  • Postavljanje pritiskanjem

  • BrushSync uparivanje načina rada

Do 10x bolje uklanjanje naslaga u odnosu na običnu četkicu za zube

Do 10x bolje uklanjanje naslaga u odnosu na običnu četkicu za zube

Zahvaljujući fleksibilnom dizajnu, uklanja do 10x više naslaga s teško dostupnih područja* za uistinu dubinsko čišćenje uzduž linije desni i između zubi.

Do 4x veći dodir s površinom** za dubinsko čišćenje bez napora

Do 4x veći dodir s površinom** za dubinsko čišćenje bez napora

Naša tehnologija prilagodljivog čišćenja osigurava prilagođeno čišćenje prilikom svakog četkanja. Uz meke i savitljive gumene bočne strane, Premium Plaque Defence prilagođava se obliku vaših zubi i desni, apsorbirajući suvišan pritisak prilikom četkanja i pospješujući našu soničnu snagu čišćenja. Vlakna se prilagođavaju obliku vaših zubi i desni, osiguravajući do 4x bolji površinski kontakt u odnosnu na standardnu glavu četkice** za dubinsko čišćenje teško dostupnih područja.

Automatski odabir optimalnog načina rada za vrhunske rezultate***

Automatski odabir optimalnog načina rada za vrhunske rezultate***

Značajka za uparivanje načina rada BrushSync™ jamči najbolje moguće čišćenje*. Glava četkice Philips Sonicare C3 Premium Plaque Defence usklađuje se s vašom drškom četkice Philips Sonicare sa značajkom BrushSync™****, odabirući optimalan način četkanja i razinu intenziteta za izuzetno čišćenje. Trebate samo početi s četkanjem.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.9

od 5

244

Recenzije

97%

osoba preporučuje ovaj proizvod

2

07/11/2025

Slovensko

Slovensko

Provjereni kupac

Hlavice

Výborné hlavice, náhrada za starší typ, väčšia plocha, lepšie čistenie celých zubov vrátane krčkov v ďasne pri paradentóze.

Ova recenzija je napravljena za Premium Plaque Defence HX9044/87 4-balenie kefkových nadstavcov

Ova recenzija je napravljena za Premium Plaque Defence HX9044/87 4-balenie kefkových nadstavcov

13/12/2024

Česká republika

Česká republika

Provjereni kupac

skvělý dostup katáčku

kartáček vyčistí i odlehlá zákoutí chrupu a lépe tak plní čisticí funkci oproti běžnému kartáčku

Prednosti

kartáček vyčistí i odlehlá zákoutí chrupu a lépe tak plní čisticí funkci oproti běžnému kartáčku

Mane

cena - dá dost práce ohlídat a nakombinovat slevy tak, aby výsledná cena byla o něco dostupnější

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Premium Plaque Defense HX9045/33 Standardní hlavice sonického kartáčku

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Premium Plaque Defense HX9045/33 Standardní hlavice sonického kartáčku

13/07/2022

Česká republika

Česká republika

Provjereni kupac

Čistí dokonale

Musím přiznat, že jsem byl skeptický, ale vůči klasickému kartáčku čistí skutečně mnohem lépe.

Prednosti

Čistí dokonale

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Premium Plaque Defense HX9044/17 Standardní velikost hlavice sonického kartáčku 4 ks

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Premium Plaque Defense HX9044/17 Standardní velikost hlavice sonického kartáčku 4 ks

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Upozorenja

  1. Uklanja do 7 puta više naslaga u odnosu na običnu četkicu za zube

  2. u odnosu na glavu četkice DiamondClean

  3. BrushSync™ uparivanje načina rada kompatibilno je samo s drškama četkica Philips Sonicare s podrškom za BrushSync™