2 godine jamstva
Dostupno
HX683J
HX6836/24
HX680A
HX6807/24
HX991W
HX9911/19
HX991P
HX9911/21
HX991R
HX9911/23
HX642A
HX6483/52
HX685T
HX6877/28
HX991W
HX9914/55
HX991W
HX9911/27
HX991R
HX9911/94
2 u pakiranju
Standardna veličina
Postavljanje pritiskanjem
BrushSync uparivanje načina rada
Zahvaljujući fleksibilnom dizajnu, uklanja do 10x više naslaga s teško dostupnih područja* za uistinu dubinsko čišćenje uzduž linije desni i između zubi.
Naša tehnologija prilagodljivog čišćenja osigurava prilagođeno čišćenje prilikom svakog četkanja. Uz meke i savitljive gumene bočne strane, Premium Plaque Defence prilagođava se obliku vaših zubi i desni, apsorbirajući suvišan pritisak prilikom četkanja i pospješujući našu soničnu snagu čišćenja. Vlakna se prilagođavaju obliku vaših zubi i desni, osiguravajući do 4x bolji površinski kontakt u odnosnu na standardnu glavu četkice** za dubinsko čišćenje teško dostupnih područja.
Značajka za uparivanje načina rada BrushSync™ jamči najbolje moguće čišćenje*. Glava četkice Philips Sonicare C3 Premium Plaque Defence usklađuje se s vašom drškom četkice Philips Sonicare sa značajkom BrushSync™****, odabirući optimalan način četkanja i razinu intenziteta za izuzetno čišćenje. Trebate samo početi s četkanjem.
4.9
od 5
244
Recenzije
97%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Jacek z LC
07/11/2025
Slovensko
Provjereni kupac
Hlavice
Výborné hlavice, náhrada za starší typ, väčšia plocha, lepšie čistenie celých zubov vrátane krčkov v ďasne pri paradentóze.
Ova recenzija je napravljena za Premium Plaque Defence HX9044/87 4-balenie kefkových nadstavcov
Ova recenzija je napravljena za Premium Plaque Defence HX9044/87 4-balenie kefkových nadstavcov
Luboš Králíček
13/12/2024
Česká republika
Dio promocije
Provjereni kupac
skvělý dostup katáčku
kartáček vyčistí i odlehlá zákoutí chrupu a lépe tak plní čisticí funkci oproti běžnému kartáčku
Prednosti
kartáček vyčistí i odlehlá zákoutí chrupu a lépe tak plní čisticí funkci oproti běžnému kartáčku
Mane
cena - dá dost práce ohlídat a nakombinovat slevy tak, aby výsledná cena byla o něco dostupnější
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Premium Plaque Defense HX9045/33 Standardní hlavice sonického kartáčku
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Premium Plaque Defense HX9045/33 Standardní hlavice sonického kartáčku
Rockr
13/07/2022
Česká republika
Provjereni kupac
Čistí dokonale
Musím přiznat, že jsem byl skeptický, ale vůči klasickému kartáčku čistí skutečně mnohem lépe.
Prednosti
Čistí dokonale
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Premium Plaque Defense HX9044/17 Standardní velikost hlavice sonického kartáčku 4 ks
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Premium Plaque Defense HX9044/17 Standardní velikost hlavice sonického kartáčku 4 ks
Uklanja do 7 puta više naslaga u odnosu na običnu četkicu za zube
u odnosu na glavu četkice DiamondClean
BrushSync™ uparivanje načina rada kompatibilno je samo s drškama četkica Philips Sonicare s podrškom za BrushSync™