2 godine jamstva
HX6907/01
HX6160D
brend br.1 električnih četkica za zube koju upotrebljavaju stomatolozi diljem svijeta
HX683J
HX6836/24
HX680A
HX6807/24
HX642A
HX6483/52
HX685T
HX6877/28
HX6838
HX6830/35
HX680C
HX6803/04
HX680A
HX6809/35
HX683B
HX6830/44
HX684B
HX6850/57
HX684P
HX6859/29
Tehnologija UV dezinfekcije
Dezinficira 2 glave četkice**
Čišćenje bez kemikalija
Punjenje 1 četkice***
Okružite glave četkice dezinfekcijskim svjetlom: žarulja UV aparata za dezinfekciju distribuira dezinficirajuće svjetlo oko cijelog vrha glava četkice kako bi se postigli optimalni rezultati.
Jednom pritisnite gumb kako bi se aktivirao UV aparat za dezinfekciju
Jednostavno i sigurno: UV aparat za dezinfekciju praktično se automatski isključuje nakon završetka 10-minutnog ciklusa.
4.2
od 5
6
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Lenka71
16/01/2023
Česká republika
Dio promocije
Provjereni kupac
Skladný
Za mě ideální velikost, možnost brát i na cesty. Součástí je možnost nabíjení kartáčku
Prednosti
UV sanitizér, nabíječka pro kartáček
Mane
Nemá cestovní balení
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za UV Sanitizer HX6907/01 UV sanitizér
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za UV Sanitizer HX6907/01 UV sanitizér
rknichal
01/05/2024
Polska
Dio promocije
Provjereni kupac
Produkt super
Bardzo fajny produkt do dezynfekcji końcówek. Szybka praca.
Prednosti
Dobra cena i szybka praca
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za UV Sanitizer HX6907/01 Stacja dezynfekująca UV
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za UV Sanitizer HX6907/01 Stacja dezynfekująca UV
blue note
21/09/2023
Polska
Dio promocije
Provjereni kupac
koniec z bakteriami
proste w obsłudze i możliwość wymycia szarej części to super ułatwienie
Prednosti
łatwość obsługi
Mane
-
Ova recenzija je napravljena za UV Sanitizer HX6907/01 Stacja dezynfekująca UV
Ova recenzija je napravljena za UV Sanitizer HX6907/01 Stacja dezynfekująca UV
H.A., E-Coli, S Mutans; HSV-1. Za upotrebu s InterCare (i), DiamondClean (W2), Sensitive (S), ProResults (C1) i Premium Plaque Control (C3)).
kompatibilno sa svim glavama četkice za odrasle koje se postavljaju pritiskanjem