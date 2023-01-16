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Sve serije

  • Pomaže u uništavanju bakterija i bacila na glavama četkice*
  • Pomaže u uništavanju bakterija i bacila na glavama četkice*
  • Pomaže u uništavanju bakterija i bacila na glavama četkice*
  • Pomaže u uništavanju bakterija i bacila na glavama četkice*
  • Pomaže u uništavanju bakterija i bacila na glavama četkice*
  • Pomaže u uništavanju bakterija i bacila na glavama četkice*
  • Pomaže u uništavanju bakterija i bacila na glavama četkice*
  • Pomaže u uništavanju bakterija i bacila na glavama četkice*
  • Pomaže u uništavanju bakterija i bacila na glavama četkice*
  • Pomaže u uništavanju bakterija i bacila na glavama četkice*
  • Pomaže u uništavanju bakterija i bacila na glavama četkice*
  • Pomaže u uništavanju bakterija i bacila na glavama četkice*

UV SanitizerUV aparat za dezinfekciju

HX6907/01

HX6160D

4.2
| (6) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod
Pomaže u uništavanju bakterija i bacila na glavama četkice*
Budite bez brige, glave četkice Sonicare čiste se našom posebno osmišljenom tehnologijom za UV dezinfekciju. Time se ubija do 99 % bakterija i virusa*, bez ikakvih kemikalija.
Pogledajte sve prednosti
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brend br.1 električnih četkica za zube koju upotrebljavaju stomatolozi diljem svijeta

Kompatibilni proizvodi
ProtectiveClean 4500

ProtectiveClean 4500
Sonična električna četkica za zube

HX683J

HX6836/24

ProtectiveClean 4300

ProtectiveClean 4300
Sonična električna četkica za zube

HX680A

HX6807/24

ProtectiveClean 4700

ProtectiveClean 4700
Sonična električna četkica za zube

HX642A

HX6483/52

ProtectiveClean 6100

ProtectiveClean 6100
Sonična električna četkica za zube

HX685T

HX6877/28

ProtectiveClean 4500

ProtectiveClean 4500
Sonična električna četkica za zube

HX6838

HX6830/35

ProtectiveClean 4300

ProtectiveClean 4300
Sonična električna četkica za zube

HX680C

HX6803/04

ProtectiveClean 4300

ProtectiveClean 4300
Sonična električna četkica za zube

HX680A

HX6809/35

ProtectiveClean 4500

ProtectiveClean 4500
Sonična električna četkica za zube

HX683B

HX6830/44

ProtectiveClean 5100

ProtectiveClean 5100
Sonična električna četkica za zube

HX684B

HX6850/57

ProtectiveClean 5100

ProtectiveClean 5100
Sonična električna četkica za zube

HX684P

HX6859/29

Ubija do 99 % bakterija i virusa*

Pomaže u uništavanju bakterija i bacila na glavama četkice*

  • Tehnologija UV dezinfekcije

  • Dezinficira 2 glave četkice**

  • Čišćenje bez kemikalija

  • Punjenje 1 četkice***

Glave četkice okružene su dezinfekcijskom svjetlošću

Glave četkice okružene su dezinfekcijskom svjetlošću

Okružite glave četkice dezinfekcijskim svjetlom: žarulja UV aparata za dezinfekciju distribuira dezinficirajuće svjetlo oko cijelog vrha glava četkice kako bi se postigli optimalni rezultati.

Očistite glave četkice** jednim dodirom gumba

Očistite glave četkice** jednim dodirom gumba

Jednom pritisnite gumb kako bi se aktivirao UV aparat za dezinfekciju

Sam se isključuje nakon 10-minutnog čišćenja

Sam se isključuje nakon 10-minutnog čišćenja

Jednostavno i sigurno: UV aparat za dezinfekciju praktično se automatski isključuje nakon završetka 10-minutnog ciklusa.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.2

od 5

6

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

3
2

16/01/2023

Česká republika

Česká republika

Provjereni kupac

Skladný

Za mě ideální velikost, možnost brát i na cesty. Součástí je možnost nabíjení kartáčku

Prednosti

UV sanitizér, nabíječka pro kartáček

Mane

Nemá cestovní balení

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za UV Sanitizer HX6907/01 UV sanitizér

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za UV Sanitizer HX6907/01 UV sanitizér

01/05/2024

Polska

Polska

Provjereni kupac

Produkt super

Bardzo fajny produkt do dezynfekcji końcówek. Szybka praca.

Prednosti

Dobra cena i szybka praca

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za UV Sanitizer HX6907/01 Stacja dezynfekująca UV

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za UV Sanitizer HX6907/01 Stacja dezynfekująca UV

21/09/2023

Polska

Polska

Provjereni kupac

koniec z bakteriami

proste w obsłudze i możliwość wymycia szarej części to super ułatwienie

Prednosti

łatwość obsługi

Mane

-

Ova recenzija je napravljena za UV Sanitizer HX6907/01 Stacja dezynfekująca UV

Ova recenzija je napravljena za UV Sanitizer HX6907/01 Stacja dezynfekująca UV

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Upozorenja

  1. H.A., E-Coli, S Mutans; HSV-1. Za upotrebu s InterCare (i), DiamondClean (W2), Sensitive (S), ProResults (C1) i Premium Plaque Control (C3)).

  2. kompatibilno sa svim glavama četkice za odrasle koje se postavljaju pritiskanjem