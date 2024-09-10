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Električne četkice za zube
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Philips Sonicare ProtectiveClean 4700 Sonična električna četkica za zube
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HX6483/52
HX642A
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Kako funkcioniraju povratne informacije senzora za pritisak na mojoj četkici za zube Sonicare?
Kako mogu omogućiti ili onemogućiti senzor pritiska na četkici Sonicare?
Philips SonicarePlastična putna kutija
UV SanitizerUV aparat za dezinfekciju
W2 Optimal WhiteStandardne glave sonične četkice za zube
W Optimal WhiteStandardne glave sonične četkice za zube
ProResultsStandardne glave sonične četkice za zube
i InterCareStandardne glave sonične četkice za zube
C2 Optimal Plaque Defence(ranije ProResults za kontrolu naslaga)
G3 Premium Gum CareStandardne glave sonične četkice za zube
C3 Premium Plaque DefenceStandardne glave sonične četkice za zube
C3 Premium Plaque ControlStandardne glave sonične četkice za zube
C1 ProResultsStandardne glave sonične četkice za zube
S SensitiveStandardne glave sonične četkice za zube
InterCareStandardne glave sonične četkice za zube
Moja četkica za zube Sonicare manje snažno vibrira
Moja četkica za zube Sonicare ne puni se
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