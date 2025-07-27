Načini rada Clean (čišćenje) i Gum Care (njega desni)

Bilo da se želite usredotočiti na to da uklonite naslage ili da desni učinite zdravima i održite ih takvima, ova četkica ima način rada koji će vam odgovarati: način rada Clean (čišćenje) pruža superiorno čišćenje, dok način rada Gum Care (Njega desni) dodaje još jednu minutu četkanja uz manju snagu kako biste nježno izmasirali desni.