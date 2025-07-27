2 godine jamstva
HX6483/52
HX642A
brend br.1 električnih četkica za zube koju upotrebljavaju stomatolozi diljem svijeta
Ugrađeni senzor za pritisak
2 načina čišćenja
1 značajka BrushSync
Glava četkice C3 Premium Plaque Control osigurava najdublje čišćenje. Zahvaljujući mekim fleksibilnim bočnim stranama, vlakna se prilagođavaju obliku površine svakog zuba te osiguravaju 4x bolji površinski kontakt** i uklanjaju do 10x više naslaga iz teško dostupnih područja*.
Pacijenti možda neće primijetiti da snažno četkaju, ali njihova četkica za zube hoće. Ako pacijenti počnu previše pritiskati desni, četkica za zube odaslat će pulsirajući zvuk kao podsjetnik da treba ublažiti pritisak.
Bilo da se želite usredotočiti na to da uklonite naslage ili da desni učinite zdravima i održite ih takvima, ova četkica ima način rada koji će vam odgovarati: način rada Clean (čišćenje) pruža superiorno čišćenje, dok način rada Gum Care (Njega desni) dodaje još jednu minutu četkanja uz manju snagu kako biste nježno izmasirali desni.
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4.2
od 5
5
Recenzije
80%
osoba preporučuje ovaj proizvod
JanaZ
27/07/2025
Česká republika
Dio promocije
Provjereni kupac
Spokojenost
Čistí skutečně důkladně a přitom šetrně, mezi mým původním elektrickým kartáčkem a tímto je opravdu značný. Zakoupila jsem kartáček se třemi rozdílnými hlavicemi, ale v návodu bohužel není ani zmínka, jak nejlépe kterou hlavici použít.
Prednosti
Čistí důkladně a přitom šetrně, není hlučný
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za ProtectiveClean 4700 HX6483/52 Sonický elektrický zubní kartáček
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za ProtectiveClean 4700 HX6483/52 Sonický elektrický zubní kartáček
Svatek
13/02/2024
Česká republika
Dio promocije
Provjereni kupac
V této cenové hladině je i skvělý časovač.
Skvělý poměr cena/užitná hodnota, bezva bezkontaktní nabíjení.
Prednosti
Viz výše
Mane
Zpočátku musí být opatrnější klienti kteří mají citlivější dásně
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za ExpertClean 4700 HX6483/53 Sonický elektrický zubní kartáček
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za ExpertClean 4700 HX6483/53 Sonický elektrický zubní kartáček
moordavid
10/10/2022
Magyarország
Dio promocije
Provjereni kupac
Praktikus és egyszerű használat
Sallangmentes. vagyis pont annyi funkciót kínál amennyi szükséges a rendszeres fogápoláshoz. Egyszerű használat, egyértelmű kezelés nem mellesleg üzemidő bajnok.
Prednosti
A két fajta mód, a túl erős nyomásra figyelmeztetés, a brushync ami figyelmeztet a fej csere esedékességére, üzemidő.
Mane
A brushync kompatibilis kefefejek magas ára.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za ProtectiveClean 4700 HX6483/52 Szónikus elektromos fogkefe
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za ProtectiveClean 4700 HX6483/52 Szónikus elektromos fogkefe
Uklanja do 7 puta više naslaga u odnosu na običnu četkicu za zube
u usporedbi s glavom četkice DiamondClean