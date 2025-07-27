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  • Čišći zubi. Na nježan način.
  • Čišći zubi. Na nježan način.
  • Čišći zubi. Na nježan način.
  • Čišći zubi. Na nježan način.
  • Čišći zubi. Na nježan način.
  • Čišći zubi. Na nježan način.
  • Čišći zubi. Na nježan način.
  • Čišći zubi. Na nježan način.

Philips Sonicare ProtectiveClean 4700Sonična električna četkica za zube

HX6483/52

HX642A

4.2
| (5) Recenzije | 80% osoba preporučuje ovaj proizvod
Čišći zubi. Na nježan način.
Osjetite razliku nježnog čišćenja uz naš senzor za pritisak te istovremeno uklonite do 10x više naslaga u odnosu na običnu četkicu za zube
Pogledajte sve prednosti
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brend br.1 električnih četkica za zube koju upotrebljavaju stomatolozi diljem svijeta

Uklanja do 10x više naslaga od obične

Čišći zubi. Na nježan način.

  • Ugrađeni senzor za pritisak

  • 2 načina čišćenja

  • 1 značajka BrushSync

Veći kontakt s površinom za uklanjanje naslaga

Veći kontakt s površinom za uklanjanje naslaga

Glava četkice C3 Premium Plaque Control osigurava najdublje čišćenje. Zahvaljujući mekim fleksibilnim bočnim stranama, vlakna se prilagođavaju obliku površine svakog zuba te osiguravaju 4x bolji površinski kontakt** i uklanjaju do 10x više naslaga iz teško dostupnih područja*.

Nježni poticaj da budete blaži

Nježni poticaj da budete blaži

Pacijenti možda neće primijetiti da snažno četkaju, ali njihova četkica za zube hoće. Ako pacijenti počnu previše pritiskati desni, četkica za zube odaslat će pulsirajući zvuk kao podsjetnik da treba ublažiti pritisak.

Načini rada Clean (čišćenje) i Gum Care (njega desni)

Načini rada Clean (čišćenje) i Gum Care (njega desni)

Bilo da se želite usredotočiti na to da uklonite naslage ili da desni učinite zdravima i održite ih takvima, ova četkica ima način rada koji će vam odgovarati: način rada Clean (čišćenje) pruža superiorno čišćenje, dok način rada Gum Care (Njega desni) dodaje još jednu minutu četkanja uz manju snagu kako biste nježno izmasirali desni.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

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4.2

od 5

5

Recenzije

80%

osoba preporučuje ovaj proizvod

5
4
3
2
1

JanaZ

27/07/2025

Česká republika

Dio promocije

Provjereni kupac

Spokojenost

Čistí skutečně důkladně a přitom šetrně, mezi mým původním elektrickým kartáčkem a tímto je opravdu značný. Zakoupila jsem kartáček se třemi rozdílnými hlavicemi, ale v návodu bohužel není ani zmínka, jak nejlépe kterou hlavici použít.

Prednosti

Čistí důkladně a přitom šetrně, není hlučný

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za ProtectiveClean 4700 HX6483/52 Sonický elektrický zubní kartáček

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za ProtectiveClean 4700 HX6483/52 Sonický elektrický zubní kartáček

Svatek

13/02/2024

Česká republika

Dio promocije

Provjereni kupac

V této cenové hladině je i skvělý časovač.

Skvělý poměr cena/užitná hodnota, bezva bezkontaktní nabíjení.

Prednosti

Viz výše

Mane

Zpočátku musí být opatrnější klienti kteří mají citlivější dásně

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za ExpertClean 4700 HX6483/53 Sonický elektrický zubní kartáček

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za ExpertClean 4700 HX6483/53 Sonický elektrický zubní kartáček

moordavid

10/10/2022

Magyarország

Dio promocije

Provjereni kupac

Praktikus és egyszerű használat

Sallangmentes. vagyis pont annyi funkciót kínál amennyi szükséges a rendszeres fogápoláshoz. Egyszerű használat, egyértelmű kezelés nem mellesleg üzemidő bajnok.

Prednosti

A két fajta mód, a túl erős nyomásra figyelmeztetés, a brushync ami figyelmeztet a fej csere esedékességére, üzemidő.

Mane

A brushync kompatibilis kefefejek magas ára.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za ProtectiveClean 4700 HX6483/52 Szónikus elektromos fogkefe

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za ProtectiveClean 4700 HX6483/52 Szónikus elektromos fogkefe

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Upozorenja

  1. Uklanja do 7 puta više naslaga u odnosu na običnu četkicu za zube

  2. u usporedbi s glavom četkice DiamondClean