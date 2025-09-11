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HX6352/42
HX6350
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U kojim je državama dostupna aplikacija Sonicare?
Koja glava četkice pristaje na moju Sonicare četkicu za zube?
Mogu li zamijeniti bateriju svoje četkice za zube Sonicare?
Što naznačuju indikatori statusa baterije na mojoj četkici za zube Sonicare?
Kako punim četkicu za zube Sonicare?
Kako mogu registrirati četkicu za zube Sonicare?
Koje načine četkanja ima moja četkica za zube Sonicare?
Kako ću povezati četkicu za zube i aplikaciju Sonicare?
Kako čistiti četkicu za zube Philips Sonicare?
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