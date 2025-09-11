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2 godine jamstva
Električne četkice za zube
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Philips Sonicare For Kids Sonična električna četkica za zube
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HX6322/04
HX6340
Dostupno
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Data Act Document
Izjava o sukladnosti za UK - English (US)
Sve (12)
Mogu li zamijeniti bateriju svoje četkice za zube Sonicare?
Što naznačuju indikatori statusa baterije na mojoj četkici za zube Sonicare?
U kojim je državama dostupna aplikacija Sonicare?
Koja glava četkice pristaje na moju Sonicare četkicu za zube?
Zašto aplikacija Philips Sonicare zahtijeva dopuštenja
Philips SonicarePlastična putna kutija
For KidsKompaktne glave sonične četkice za zube
For KidsStandardne glave sonične četkice za zube
Ne mogu povezati četkicu za zube s aplikacijom Sonicare
Moja četkica za zube Sonicare ne puni se
Glava četkice ispada iz četkice Sonicare
Moja četkica za zube Sonicare previše snažno vibrira
Moja četkica za zube Sonicare ne vibrira
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