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Philips Sonicare For Kids Sonična električna četkica za zube

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Philips Sonicare For KidsSonična električna četkica za zube

HX6322/04

HX6340

Philips Sonicare For Kids Sonična električna četkica za zube

Dostupno

Aqua
Aqua
Ružičasta
Ružičasta

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Data Act Document

  • PDF dat., 239.8 kB
  • 11 September 2025

Izjava o sukladnosti za UK - English (US)

  • PDF dat., 143.3 kB
  • 8 August 2025

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