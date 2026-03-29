HX6352/42
HX6350
Interaktivna sonična snaga. Zabavnije pranje zuba
Zabavite djecu dok uče prati zube. Četkica za zube Sonicare For Kids tvrtke Philips s podrškom za Bluetooth omogućuje interakciju putem zabavne aplikacije koja će djeci pomoći da bolje i duže peru zube. Djeca će se zabaviti učeći tehnike koje će zadržati cijeli život.
100 dana povrata novca
brend br.1 električnih četkica za zube koju upotrebljavaju stomatolozi diljem svijeta
Ugrađeni Bluetooth®
Demonstracijska aplikacija
2 glave četkice
2 načina rada
Uz četkicu i aplikaciju Sonicare For Kids tvrtke Philips, djeca mogu otkriti kako pravilno četkati zube. Aplikacija će se sinkronizirati sa soničnom četkicom vašeg djeteta putem Bluetooth veze i omogućiti prikaz pravilnih tehnika četkanja i praćenje rezultata. Djeca mogu vidjeti koliko kvalitetno četkaju, a za pravilno četkanje dobivaju nagrade. Aplikacija je obrazovna i učinkovita, a 98 % ispitanih roditelja smatra kako potiče na dulje i bolje četkanje. Tako djeca na zabavan način mogu razviti zdrave navike njege usne šupljine koje će zadržati cijeli život.
Pratite vrijeme četkanja čak i bez upotrebe aplikacije
Interaktivna zabava i tehnologija Sonicare tvrtke Philips
4.8
od 5
1493
Recenzije
97%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Darcek
29/03/2026
Slovensko
Provjereni kupac
Som spokojna s detskou kefkou philips na to ze nase dietatko ma specialne potreby a vadia mu zvuky pri strihani vlasov vysavac mixer a podobne umyvanie zvlada na jednotku je tichucka
Ova recenzija je napravljena za For Kids HX6322/04 Sonická zubná kefka pre deti od 3 rokov s aplikáciou
Datum upotrebe 2025-02-28
Ova recenzija je napravljena za For Kids HX6322/04 Sonická zubná kefka pre deti od 3 rokov s aplikáciou
Datum upotrebe 2025-02-28
NHNH
21/01/2026
Slovensko
Provjereni kupac
Vyborny produkt
Vyborny produkt,splnil ocakavanie.Dieta lepsie spolupracuje pri cisteni pomocou aplikacie. Co mi akurat chyba je to,keby sa dokazala aplikacia zobrazovat na dvoch telefonov naraz,ukazovala rovnake vysledky. Kedze raz si syn umyva s tatom,inokedy s mamou.(ma 4roky) a telefon sa strieda.
Ova recenzija je napravljena za For Kids HX6322/04 Sonická zubná kefka pre deti od 3 rokov s aplikáciou
Datum upotrebe 2024-12-20
Ova recenzija je napravljena za For Kids HX6322/04 Sonická zubná kefka pre deti od 3 rokov s aplikáciou
Datum upotrebe 2024-12-20
Romca.b
13/01/2026
Slovensko
Provjereni kupac
Výborný produkt
Kúpili sme kefky pre obe deti. 6 rokov a 3,5 roka. Deti sú nadšené. Na čistenie zúbkov sa priam tešia vďaka veselej aplikácii a milej postavičky Sparkly o ktorého sa starajú :)
Prednosti
kvalita, veselé prevedenie, aplikácia
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za For Kids HX6322/12 Elektrická sonická zubná kefka
Datum upotrebe 2025-12-13
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za For Kids HX6322/12 Elektrická sonická zubná kefka
Datum upotrebe 2025-12-13
od ispitanih roditelja u odnosu na samostalnu upotrebu četkice za zube
u odnosu na običnu četkicu za zube
na temelju dva razdoblja dvominutnog četkanja dnevno
anketa u kojoj su sudjelovali stomatolozi u SAD-u koji imaju djecu dobi između 4 i 10 godina