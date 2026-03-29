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  • Snimka jednog proizvoda
  • Glavna fotografija proizvoda u upotrebi
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2+1 produljeno jamstvo

Philips Sonicare For KidsSonična električna četkica za zube

HX6352/42

HX6350

4.8

| (1493) Recenzije | 97% osoba preporučuje ovaj proizvod

Dostupno

Aqua
Aqua
Ružičasta
Ružičasta

Interaktivna sonična snaga. Zabavnije pranje zuba

Zabavite djecu dok uče prati zube. Četkica za zube Sonicare For Kids tvrtke Philips s podrškom za Bluetooth omogućuje interakciju putem zabavne aplikacije koja će djeci pomoći da bolje i duže peru zube. Djeca će se zabaviti učeći tehnike koje će zadržati cijeli život.

Pogledajte sve prednosti

100 dana povrata novca

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brend br.1 električnih četkica za zube koju upotrebljavaju stomatolozi diljem svijeta

Uzbudljiv početak u usvajanju zdravih životnih navika

Interaktivna sonična snaga. Zabavnije pranje zuba

  • Ugrađeni Bluetooth®

  • Demonstracijska aplikacija

  • 2 glave četkice

  • 2 načina rada

98 % ispitanih smatra kako je lakše djecu potaknuti na dulje i kvalitetnije četkanje*

98 % ispitanih smatra kako je lakše djecu potaknuti na dulje i kvalitetnije četkanje*

Uz četkicu i aplikaciju Sonicare For Kids tvrtke Philips, djeca mogu otkriti kako pravilno četkati zube. Aplikacija će se sinkronizirati sa soničnom četkicom vašeg djeteta putem Bluetooth veze i omogućiti prikaz pravilnih tehnika četkanja i praćenje rezultata. Djeca mogu vidjeti koliko kvalitetno četkaju, a za pravilno četkanje dobivaju nagrade. Aplikacija je obrazovna i učinkovita, a 98 % ispitanih roditelja smatra kako potiče na dulje i bolje četkanje. Tako djeca na zabavan način mogu razviti zdrave navike njege usne šupljine koje će zadržati cijeli život.

Pratite vrijeme četkanja čak i bez upotrebe aplikacije

Pratite vrijeme četkanja čak i bez upotrebe aplikacije

Pratite vrijeme četkanja čak i bez upotrebe aplikacije

Interaktivna aplikacija djecu potiče na četkanje zuba

Interaktivna aplikacija djecu potiče na četkanje zuba

Interaktivna zabava i tehnologija Sonicare tvrtke Philips

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.8

od 5

1493

Recenzije

97%

osoba preporučuje ovaj proizvod

29/03/2026

Slovensko

Slovensko

Provjereni kupac

Som spokojna s detskou kefkou philips na to ze nase dietatko ma specialne potreby a vadia mu zvuky pri strihani vlasov vysavac mixer a podobne umyvanie zvlada na jednotku je tichucka

Ova recenzija je napravljena za For Kids HX6322/04 Sonická zubná kefka pre deti od 3 rokov s aplikáciou

Datum upotrebe 2025-02-28

Ova recenzija je napravljena za For Kids HX6322/04 Sonická zubná kefka pre deti od 3 rokov s aplikáciou

Datum upotrebe 2025-02-28

21/01/2026

Slovensko

Slovensko

Provjereni kupac

Vyborny produkt

Vyborny produkt,splnil ocakavanie.Dieta lepsie spolupracuje pri cisteni pomocou aplikacie. Co mi akurat chyba je to,keby sa dokazala aplikacia zobrazovat na dvoch telefonov naraz,ukazovala rovnake vysledky. Kedze raz si syn umyva s tatom,inokedy s mamou.(ma 4roky) a telefon sa strieda.

Ova recenzija je napravljena za For Kids HX6322/04 Sonická zubná kefka pre deti od 3 rokov s aplikáciou

Datum upotrebe 2024-12-20

Ova recenzija je napravljena za For Kids HX6322/04 Sonická zubná kefka pre deti od 3 rokov s aplikáciou

Datum upotrebe 2024-12-20

13/01/2026

Slovensko

Slovensko

Provjereni kupac

Výborný produkt

Kúpili sme kefky pre obe deti. 6 rokov a 3,5 roka. Deti sú nadšené. Na čistenie zúbkov sa priam tešia vďaka veselej aplikácii a milej postavičky Sparkly o ktorého sa starajú :)

Prednosti

kvalita, veselé prevedenie, aplikácia

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za For Kids HX6322/12 Elektrická sonická zubná kefka

Datum upotrebe 2025-12-13

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za For Kids HX6322/12 Elektrická sonická zubná kefka

Datum upotrebe 2025-12-13

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Upozorenja

  1. od ispitanih roditelja u odnosu na samostalnu upotrebu četkice za zube

  2. u odnosu na običnu četkicu za zube

  3. na temelju dva razdoblja dvominutnog četkanja dnevno

  4. anketa u kojoj su sudjelovali stomatolozi u SAD-u koji imaju djecu dobi između 4 i 10 godina