2 godine jamstva
Tehnologija Quad Stream
Impulsni valovi za navođenje
Jedinstveni Quad Stream vrh u obliku slova X razdvaja tok u 4 mlaza vode koji pokrivaju veće područje između zuba i uzduž linije desni. Osigurajte brže i dubinsko čišćenje bez gnjavaže s koncem za zube.
Tehnologija Quadstream omogućuje uklanjanje do 99 % naslaga iz parodontnih džepova od 6 mm.
Nježni vodeni impulsi u načinu rada Deep Clean navode vas od zuba do zuba, za dubinsko čišćenje svaki put.
Shvatite recenzije proizvoda
4.7
od 5
201
Recenzije
95%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Anzak
12/05/2022
Česká republika
Dio promocije
Skvělý pomocník k zubní hygieně
Používání je velice intuitivní a jednoduché. Líbí se mi možnost regulace druhu čištění deep clean nebo clean a stupně čistění 1-3 . Ze začátku jsem doplňovala zásobník vody 2x během čistění ale po cca. 2 dnech a praxi stačilo doplnit vodu jen 1x. Při pravidelném čistění jsem zaznamenala menší tvorbu zubního plaku. I můj pěti letý syn chtěl ústní sprchu vyzkoušet a líbilo se mu to.
Prednosti
Dlouhá výdrž baterie . Snadné ovládání . Komfortní balení i na cesty .
Mane
žádné
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Cordless Power Flosser 3000 HX3806/31 Ústní sprcha
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Cordless Power Flosser 3000 HX3806/31 Ústní sprcha
majkle6
11/05/2022
Česká republika
Dio promocije
Produkt účinne odstraňuje zubný plak
Ústna sprcha Cordless Power Flosser 3000 mi jednoznačne zlepšila každodennú hygienu ústnej dutiny. Dôkladne a rýchlo čistí medzizubné priestory, ďasnové žliabky a časti okolo fixného aparátu, ktoré pred použitím ústnej sprchy boli takmer nevyčistiteľné. Myslím si, že vďaka rôznym stupňom rýchlosti prúdu vyhovie každému používateľovi. Kompaktné spracovanie sprchy (s cestovným púzdrom) a dlhá výdrž batérie je veľkou výhodou aj počas cestovania.
Prednosti
efektívne čistenie, voľba intenzity prúdu, výdrž batérie
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Cordless Power Flosser 3000 HX3806/31 Ústní sprcha
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Cordless Power Flosser 3000 HX3806/31 Ústní sprcha
Zuzee
10/05/2022
Česká republika
Dio promocije
Rychlá alternativa k mezizubním kartáčkům
Používáme mezizubní kartáčky a kartáčky Sonicare celá rodina už xy let, toto mi přišlo jako skvělé doplnění. Ze začátku jsem doufala, že plně nahradí mezizubní kartáčky, ovšem jejich nutnost alespoň občas nahrazená není. Po vybalení - spokojenost, lehký do ruky, dobře se drží, nádobka jde lehce oddělat a naplnit, násadka rychle zacvaknout i vycvaknout. První použití - celkem jsem byla zaskočena - voda všude, byla jsem překvapená kolik vody vlastně teče ven a na první použití jsem potřebovala několikrát vodu dolít. Překvapil mne celkem slabý proud vody.. Po prvním a druhém použití jsem vzala do ruky mezizubní kartáček a cvičně projela. K mému překvapení ještě toho "hodně pobral".. snažím se tedy přijít na ten správný grif... čím dál lépe mi to jde, je to přirozenější, rychlejší a snad postupně bude i o dost méně plaku mezi zuby. Také jsem byla překvapená, že i když doplním do zásobníku vodu teplou, vytéká studená :-) Dítě 7 let obsluhu samo úplně nezvládá - zkoušela jsem jí čistit já, určitě pro ni přijatelnější varianta než mezizubní kartáčky.
Prednosti
rychlost, na nabíjení (není nutný kabel), dlouhá výdrž, akorát do ruky, cestovní obal
Mane
mohl by mít silnější proud, zvykání na množství vody co samozřejmě musí vytéct, jednou za pár dní i tak nutné pročištění mezizubními kartáčky
Ova recenzija je napravljena za Cordless Power Flosser 3000 HX3806/31 Ústní sprcha
Ova recenzija je napravljena za Cordless Power Flosser 3000 HX3806/31 Ústní sprcha
Istraživanje in-vitro. Stvarni rezultati mogu se razlikovati.
U laboratorijskom istraživanju (stvarni rezultati mogu se razlikovati), u najdublja 2 mm modela parodontnog džepa od 6 mm.