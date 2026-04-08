ProizvodiPodrška

Prijavi se za 10% popusta

Posjeti Philips online shop

2 godine jamstva

Sve serije

  • Nastavak za oralni tuš, za svakodnevno čišćenje
  • Nastavak za oralni tuš, za svakodnevno čišćenje
  • Nastavak za oralni tuš, za svakodnevno čišćenje
  • Nastavak za oralni tuš, za svakodnevno čišćenje
  • Nastavak za oralni tuš, za svakodnevno čišćenje
  • Nastavak za oralni tuš, za svakodnevno čišćenje
  • Nastavak za oralni tuš, za svakodnevno čišćenje
  • Nastavak za oralni tuš, za svakodnevno čišćenje
  • Nastavak za oralni tuš, za svakodnevno čišćenje
  • Nastavak za oralni tuš, za svakodnevno čišćenje
  • Nastavak za oralni tuš, za svakodnevno čišćenje
  • Nastavak za oralni tuš, za svakodnevno čišćenje

Philips Sonicare F1 Standard nozzleMlaznica za oralni tuš

HX3042/00

5
| (15) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod
Nastavak za oralni tuš, za svakodnevno čišćenje
Iskusite snažno i učinkovito čišćenje između zuba s pomoću mlaznice Standard. Mlaznica Standard pruža snažno čišćenje između zuba i uzduž linije desni. Učinkovita je za uklanjanje ostataka hrane.
Pogledajte sve prednosti
Kompatibilni proizvodi
Cordless Power Flosser 3000

Cordless Power Flosser 3000
Punjiva četkica za zube Sonicare 7100

HX3887/41

Cordless Power Flosser 3000

Cordless Power Flosser 3000
DiamondClean 9000

HX991W

HX3886/41

Countertop Power Flosser 7000

Countertop Power Flosser 7000
Oralni tuš

HX3911/40

Cordless Power Flosser 3000

Cordless Power Flosser 3000
Oralni tuš

HX3826/31

Cordless Power Flosser 3000

Cordless Power Flosser 3000
Oralni tuš

HX3826/33

Bežični Power Flosser 3000

Bežični Power Flosser 3000
Bežični oralni tuš

HX3806/33

Bežični Power Flosser 3000

Bežični Power Flosser 3000
Bežični oralni tuš

HX3806/31

Uklanja do 99,9 % naslaga na područjima primjene*

Nastavak za oralni tuš, za svakodnevno čišćenje

  • Uklanja do 99,9 % naslaga na područjima primjene*

  • Za svakodnevno čišćenje

  • 2 nastavka

  • Kompatibilna samo s oralnim tuševima Philips Sonicare Power Flosser

Nastavak Standard idealan je za uklanjanje ostataka hrane između zuba

Nastavak Standard idealan je za uklanjanje ostataka hrane između zuba

Nastavak Standard s jednim mlazom idealan je za uklanjanje tvrdokornih ostataka hrane između zuba i uzduž linije desni.

Rotacija od 360° za teško dostupna područja

Rotacija od 360° za teško dostupna područja

Nastavak se može rotirati do 360 stupnjeva kako biste lakše dosegli teško dostupna mjesta kao što je stražnji dio usta.

Dizajniran za svakodnevnu upotrebu

Dizajniran za svakodnevnu upotrebu

Zamjena mlaznica iznimno je jednostavna i brza – dovoljno ih je samo jednim potezom postaviti ili skinuti. Radi održavanja higijene, mlaznice zamijenite svakih šest mjeseci.

Tehničke specifikacije

Pronađite podršku za ovaj proizvod

Pronađite česta pitanja, korisničke priručnike, sigurnosne informacije i savjete

Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocjena proizvoda i ocjena sa zvjezdicama korisna su za sve. Ona vam omogućuju da saznate više o proizvodu i pomažu vam donijeti odluku o kupnji. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u trgovini može ostaviti recenziju

5.0

od 5

15

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

4
3
2
1

08/04/2026

Україна

Україна

Якісні

Задоволена своїм вибором насадок, бо завжди маю можливість швидко замовити змінні, в комплекті 2 шт., це дуже важливо та зручно.

Ova recenzija je napravljena za Насадки для іригатора 2 шт HX3042/00 Серії Standard

Ova recenzija je napravljena za Насадки для іригатора 2 шт HX3042/00 Серії Standard

08/04/2026

Україна

Україна

Насадки зручні, пластик якісний, обертаються повністю на 360 градусів. Зубний наліт видаляє на сто відсотків.

Ova recenzija je napravljena za Насадки для іригатора 2 шт HX3042/00 Серії Standard

Ova recenzija je napravljena za Насадки для іригатора 2 шт HX3042/00 Серії Standard

07/04/2026

Україна

Україна

Насадки HX3042/00 Якісні насадки, які легко, проте ефективно видаляють наліт, де щітці не впоратися. Покупкою задоволений.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Насадки для іригатора 2 шт HX3042/00 Серії Standard

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Насадки для іригатора 2 шт HX3042/00 Серії Standard

Prijavite se na naš newsletter i prvi pristupite ekskluzivnim ponudama

  • Posebne ponude
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Savjeti i trikovi

Želim primati promotivne obavijesti – na temelju svojih preferencija i ponašanja – o Philips proizvodima, uslugama, događajima i promocijama. Mogu se jednostavno odjaviti u bilo kojem trenutku!

  • Posebne ponude
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Savjeti i trikovi