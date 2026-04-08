2 godine jamstva
HX3887/41
HX991W
HX3886/41
HX3911/40
HX3826/31
HX3826/33
HX3806/33
HX3806/31
Uklanja do 99,9 % naslaga na područjima primjene*
Za svakodnevno čišćenje
2 nastavka
Kompatibilna samo s oralnim tuševima Philips Sonicare Power Flosser
Nastavak Standard s jednim mlazom idealan je za uklanjanje tvrdokornih ostataka hrane između zuba i uzduž linije desni.
Nastavak se može rotirati do 360 stupnjeva kako biste lakše dosegli teško dostupna mjesta kao što je stražnji dio usta.
Zamjena mlaznica iznimno je jednostavna i brza – dovoljno ih je samo jednim potezom postaviti ili skinuti. Radi održavanja higijene, mlaznice zamijenite svakih šest mjeseci.
5.0
od 5
15
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Іnesa13
08/04/2026
Україна
Dio promocije
Якісні
Задоволена своїм вибором насадок, бо завжди маю можливість швидко замовити змінні, в комплекті 2 шт., це дуже важливо та зручно.
Ova recenzija je napravljena za Насадки для іригатора 2 шт HX3042/00 Серії Standard
Ova recenzija je napravljena za Насадки для іригатора 2 шт HX3042/00 Серії Standard
Lllllll6191818
08/04/2026
Україна
Dio promocije
Насадки зручні, пластик якісний, обертаються повністю на 360 градусів. Зубний наліт видаляє на сто відсотків.
Ova recenzija je napravljena za Насадки для іригатора 2 шт HX3042/00 Серії Standard
Ova recenzija je napravljena za Насадки для іригатора 2 шт HX3042/00 Серії Standard
Maks7788
07/04/2026
Україна
Dio promocije
Насадки HX3042/00 Якісні насадки, які легко, проте ефективно видаляють наліт, де щітці не впоратися. Покупкою задоволений.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Насадки для іригатора 2 шт HX3042/00 Серії Standard
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Насадки для іригатора 2 шт HX3042/00 Серії Standard