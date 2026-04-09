2 godine jamstva
2 mlaznice
Za maksimalnu pokrivenost i izuzetno temeljito čišćenje, upotrijebite mlaznicu Quad Stream kako biste koncentrirali vodu u četiri široka mlaza između zuba i uzduž linije desni. Meka gumena vodilica nježna je za desni, a svaka mlaznica jednostavno se postavlja i skida.
Za najučinkovitije čišćenje, mlaznice Philips Sonicare treba mijenjati svakih šest mjeseci.
Power Flosser tvrtke Philips pruža do 180 % veću učinkovitost čišćenja duboko između zuba u usporedbi sa standardnim čišćenjem koncem, što rezultira zdravijim desnima. *1
Shvatite recenzije proizvoda
4.5
od 5
15
Recenzije
80%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Vika5678
09/04/2026
Україна
Dio promocije
Філіпс HX3062/00 Хороші насадки, якісно зроблені. Добре очищають залишки їжі навіть у важкодоступних місцях. Ясна не травмують, відчуття свіжості після використання.
Ova recenzija je napravljena za Насадка QUAD STREAM™ HX3062/00 Насадка для іригатора
Freedom2
08/04/2026
Україна
Dio promocije
Ідеальна насадка для робити з брекетами та на лінії ясен. Дозволяє швидко все почистити не витрачаючи купи часу.
Ova recenzija je napravljena za Насадка QUAD STREAM™ HX3062/00 Насадка для іригатора
Skorororo
08/04/2026
Україна
Dio promocije
Ідеально підійшли, гарний ефект після чищення
Купувала ці насадки для свого на заміну старим і найбільше подобається саме ця X-подібна. Вона реально охоплює більшу площу зуба, ніж звичайна точкова насадка. Чистить м'яко, ясна не кровоточать, хоча тиск ставлю пристойний. Змінювати легко, тримаються щільно.
Ova recenzija je napravljena za Насадка QUAD STREAM™ HX3062/00 Насадка для іригатора
1 Uz način rada Clean, mlaznicu Quad Stream, snagu 8. Istražila tvrtka Philips.