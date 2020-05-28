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  • Svježi sokovi svaki dan
  • Svježi sokovi svaki dan
  • Svježi sokovi svaki dan
  • Svježi sokovi svaki dan
  • Svježi sokovi svaki dan
  • Svježi sokovi svaki dan
  • Svježi sokovi svaki dan
  • Svježi sokovi svaki dan

Obustavljeno

Viva CollectionBlender

HR2161/40

4.3

| (8) Recenzije | 88% osoba preporučuje ovaj proizvod

Svježi sokovi svaki dan

Ovaj je blender tvrtke Philips vaš put u posluživanje raznih napitaka svaki dan. Sami napravite svježe sokove, miješajte domaće juhe ili hranjive voćne napitke. Uz snagu od 600 W, različite postavke brzine i mlinac mogućnosti su neograničene.

Pogledajte sve prednosti

Miješajte odlične voćne napitke, ukusne juhe i zdrave sokove

Svježi sokovi svaki dan

  • 600 W

  • Plastični vrč od 2 l

  • s mlincem

  • Gumbi za pulsiranje i led

Mlinac melje vlažne i suhe sastojke te omogućava postizanje raznih rezultata

Mlinac melje vlažne i suhe sastojke te omogućava postizanje raznih rezultata

Dodatni mlinac koristite za mljevenje mokrih i suhih sastojaka poput zrna kave, suhog bilja, čili papričica i papra u roku od nekoliko sekundi.

Otporna posuda koju nećete razbiti

Otporna posuda koju nećete razbiti

Plastični vrč dodatno je ojačan kako se ne bi razbio.

Dugotrajni i vrlo oštri nazubljeni rezači

Dugotrajni i vrlo oštri nazubljeni rezači

Drobite i miješajte do savršenstva pomoću ovih dugotrajnih i izuzetno oštrih rezača.

Tehničke specifikacije

Pronađite podršku za ovaj proizvod

Pronađite česta pitanja, korisničke priručnike, sigurnosne informacije i savjete

Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.3

od 5

8

Recenzije

88%

osoba preporučuje ovaj proizvod

3
2

28/05/2020

Česká republika

Česká republika

Pastelové barvy a překvapivě mnohoúčelové využití!

Mixér je v nádherných pastelových barvách, kterými ozdobí každou domácnost. Jeho výhodou navíc je, že je nejen krásný, ale překvapivě mnohostranně využitelný, jednoduchý na obsluhu a mytí. Má 4 gumové nožky (přísavky), které zabraňují "posouvání" mixéru během provozu. Já velmi oceňují mlýnek, který umele krásně i mák, takže opravdu nemusíte mít mnoho dalších drobných pomocníků, kteří zaberou místo, tento mixér je prostě několik kuchyňských spotřebičů v jednom. Drží i led. Mixovací nádobu lze mýt v myčce, případně já osobně ji pouze vypláchnu vodou, mytí jde opravdu snadno, že jsem zatím ani nemusela nádobu dávat do myčky. Velkou výhodou je odklápěcí víko u hlavní nádoby, které není na žádný kloub, který by se mohl ulomit, vylomit atd., ale na "kloubek", který jednoduše vyklopíte, chcete-li víko oddělat a zpět ho jednoduše "zatlačíte a zaklapnete". Hotovo. Žádné páčky, pérka, hýbatka, kličky... Jednoduše se ovládá jediným hlavním knoflíkem, který je dostatečně velký a dobře se drží. Mixér je velmi snadno rozebratelný a stejně tak výměna nástavců je nevýslovně snadná. Prostě jen pootočíte a vyndáte, vybraný nástavec zase nasadíte a pootočíte, dokud závit "neklapne", to je signál, že je nádoby nasazená správně. Bez správného nasazení se nože neroztočí. Já jsem z něho už několik let naprosto nadšená.

Prednosti

Snadné ovládání, jednoduché používání a údržba, mnoho využití, zejména mlýnek na mák!!!

Mane

Mě trochu vadí, že cítím zápach plastu, když pracuje či z motoru. Ale nic, co by mi nějak zásadně kazilo radost z jeho používání, vůbec ne.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Viva Collection HR2161/40 Mixér

Date of Use 2018-05-28

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Viva Collection HR2161/40 Mixér

Date of Use 2018-05-28

25/03/2015

Polska

Polska

Świetny blender.

Polecam gorąco. Świetny blender. Szkoda, że nie ma na wyposażeniu końcówki rozdrabniacza.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Viva Collection HR2161/40 Blender

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Viva Collection HR2161/40 Blender

29/03/2013

Polska

Polska

jest fajny

stoi na blacie i jest zawsze pod reka. to mnie inspiruje do eksperymentowania nowych miksów :). czesto uzywam mlynka: do mielenia kawy, przypraw, ziół, siemienia, orzeszkow, suchej bulki... jak do tej pory wycisnac soku za jego pomoca mi sie nie udalo :) i raczej sie nie uda. ale zblendowac soczyste owoce na koktail - owszem. jest dosc mocny i dobrze rozdrabnia nawet twarde warzywa (np. surowe buraki). podczas pracy wydaje nie drazniacy ucha burkot, wcale nie taki glosny. dobrze sie myje, latwo odejmuje sie przykrywka co ulatwia mycie. uzywam go bardzo czesto, od trzech miesiecy. ogolnie poelcam!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Viva Collection HR2161/40 Blender

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Viva Collection HR2161/40 Blender

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