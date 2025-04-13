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  • Skuhajte ukusniji cappuccino

Vrećice sa sredstvom za čišćenje sklopa za mlijeko

CA6705/10

4.9
| (9) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod
Skuhajte ukusniji cappuccino
Sredstvo za čišćenje sklopa za mlijeko učinkovito uklanja ostatke mlijeka sa sklopa za mlijeko aparata za espresso ili nastavka za mliječnu pjenu. Upotrebljavajte samo sredstvo za čišćenje sklopa za mlijeko tvrtke Philips kako biste osigurali maksimalno trajanje i sigurnost Philips i Saeco aparata.
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Philips Barista Brew

Philips Barista Brew
Poluautomatski aparat za espresso

PSA3218/01

Philips Barista Brew

Philips Barista Brew
Poluautomatski aparat za espresso

PSA3228/01

Serija 4300

Serija 4300
Automatski aparat za espresso

EP4341/51

Serija 2300

Serija 2300
Automatski aparat za espresso

EP2336/40

Serija 3300

Serija 3300
Automatski aparat za espresso

EP3347/90

Serija 2200

Serija 2200
Automatski aparat za espresso

EP2224/10

Serija 4300

Serija 4300
Automatski aparat za espresso

EP4327/90

GranAroma

GranAroma
Automatski aparat za espresso

SM6480/00

GranAroma

GranAroma
Automatski aparat za espresso

SM6582/30

Serija 1200

Serija 1200
Automatski aparat za espresso

EP1224/00

Postojana čistoća cijevi za mlijeko

Skuhajte ukusniji cappuccino

  • Jednako kao i CA6705/60

  • Za 6 uporaba – upotrebljavajte mjesečno

  • Produžite radni vijek aparata

  • Skuhajte ukusniju kavu

Poboljšajte okus svog napitka od kave

Poboljšajte okus svog napitka od kave

Sredstvo za čišćenje sklopa za mlijeko omogućit će vam da učinkovito uklonite ostatke mlijeka koji mogu utjecati na okus mlijeka.

Štiti sklopove za mlijeko od naslaga mlijeka

Štiti sklopove za mlijeko od naslaga mlijeka

Štiti sklopove za mlijeko od naslaga mlijeka

Redovitim čišćenjem produžava se vijek trajanja dijelova za pripremu mliječne pjene

Redovitim čišćenjem produžava se vijek trajanja dijelova za pripremu mliječne pjene

Redovitim čišćenjem produžava se vijek trajanja dijelova za pripremu mliječne pjene.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocjena proizvoda i ocjena sa zvjezdicama korisna su za sve. Ona vam omogućuju da saznate više o proizvodu i pomažu vam donijeti odluku o kupnji. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u trgovini može ostaviti recenziju

4.9

od 5

9

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

3
2
1

13/04/2025

Srbija

Srbija

Late Go

Kako se koristi sredstvo za ciscenje sistema za mleko?

Ova recenzija je napravljena za CA6705/10 Kesice sa sredstvom za čišćenje sistema za mleko

Ova recenzija je napravljena za CA6705/10 Kesice sa sredstvom za čišćenje sistema za mleko

09/03/2022

Česká republika

Česká republika

Provjereni kupac

Výborný produkt

Problémem kávovarů s mléčným okruhem (cappuccino, latte, ...) je čistění zařízení, která přichází s mlékem do styku. A zde se ukazuje přednost hodnoceného výrobku, který dokonale vyčistí mléčný okruh a to naprosto automaticky.

Prednosti

Jednoduchě čistění mléčného okruhu spočívá ve vytvoření kokteilu který prochází zařízením jako mléko a dokonale odmastí a vyčistí celý okruh.

Mane

Mohl by být levnější.

Ova recenzija je napravljena za CA6705/10 Čisticí přípravek pro okruh mléka Philips, Saeco

Ova recenzija je napravljena za CA6705/10 Čisticí přípravek pro okruh mléka Philips, Saeco

04/10/2021

Česká republika

Česká republika

Provjereni kupac

Splní co slibuje

Z produktu jsem nadšená, vůbec nevím, jak jinak bych okruh čistila. Nechtěla jsem kupovat od jiné značky nebo nějaký no name produkt. Určitě jsem udělala dobře, protože tento funguje perfektně. Rozdíl tam je, nejspíš i pro to, že se to nedělá nijak často, ale je to pecka.

Prednosti

Funguje

Mane

Nemá

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za CA6705/10 Čisticí přípravek pro okruh mléka Philips, Saeco

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za CA6705/10 Čisticí přípravek pro okruh mléka Philips, Saeco

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