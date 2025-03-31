2 godine jamstva
Spremnik za zrna kave od 250 g
Portafilter od nehrđajućeg čelika od 58 mm
Vrhunski kalibrirani potiskivač
Gumb „Americano”
Savršeno temperirani vrč za mlijeko od 450 ml
Uronite u svijet raznovrsnih napitaka od kave uz spremnik za zrna kave od 250 grama koji čuva njihovu svježinu. Unaprijedite svoje iskustvo ispijanja kave uz napitke koji zadržavaju svoju bogatu aromu.
Portafilter od 58 mm profesionalne razine od nehrđajućeg čelika i filter s jednom ili dvostrukom stijenkom omogućuju pripremu bogate arome kave izravno u vašu šalicu. Veličina portafiltera omogućuje vam pripremu savršenog zlatno-smeđeg espressa s aromatičnom pjenastom kremom, kao i dosljednije izvlačenje arome iz sita za kavu zahvaljujući široj distribuciji vode. Osim toga, zaprima veću količinu taloga za napitak bogatijeg i robusnijeg okusa.
S lakoćom utisnite mljevena zrna kave s pomoću kalibriranog tampera od nehrđajućeg čelika s plosnatom glavom koji osigurava odgovarajuću snagu potiska i stvara uravnoteženu, dosljedno poravnatu površinu utisnuća. Poboljšajte svoje iskustvo pripreme kave uz preciznost i jednostavnost upotrebe.
5.0
od 5
6
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
marja156
31/03/2025
Slovenija
Pravo presenečenje pri okusu
Odličen izdelek, ki je presegel vsa moja pričakovanja glede tega kako si lahko sama doma pripravim kavo. Okus kave je res drugačen, boljši od vseh kav, ki sem jih pila iz domačih aparatov, primerljiva z boljšimi kavarnami. Penjenje mleka pa je tudi povsem drugačno kot sicer pri aparatih, penica je veliko bolj gladka in dejansko z njo lahko tudi okrasiš capuccino. Sama priprava ne vzame veliko časa, je pa potrebno nekaj več pazljivosti in pedantnosti, da kave ne stresaš okrog aparata.
Prednosti
Kvaliteta okusa in priprave kave, kvaliteten penilnik mleka
Mane
nevarnost da ti je preveč všeč
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Philips Barista Brew PSA3218/01 Polsamodejni espresso kavni aparat
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Philips Barista Brew PSA3218/01 Polsamodejni espresso kavni aparat
Veijh
25/08/2025
България
Dio promocije
Много ми харесва!
Лесно за използване и много интуитивно; не ви трябва обемисто ръководство, за да го разберете. Шумът е минимален, което е голямо предимство. Лесно се почиства и изглежда доста издръжливо. Убедено го препоръчвам.
Prednosti
Лесно за използване
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Philips Barista Brew PSA3218/10 Полуавтоматична машина за еспресо
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Philips Barista Brew PSA3218/10 Полуавтоматична машина за еспресо
VPetrovs
25/08/2025
България
Dio promocije
Страхотен продукт!
Тя е прецизна, тиха и много лесна за употреба и почистване. Пресата за кафе е много удобна и винаги притиска кафето перфектно. Много просто и лесно за използване. Определено я препоръчвам на всички.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Philips Barista Brew PSA3218/10 Полуавтоматична машина за еспресо
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Philips Barista Brew PSA3218/10 Полуавтоматична машина за еспресо