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  • Vaša majstorska kreacija uz pokoju smjernicu.
  • Vaša majstorska kreacija uz pokoju smjernicu.
  • Vaša majstorska kreacija uz pokoju smjernicu.
  • Vaša majstorska kreacija uz pokoju smjernicu.
  • Vaša majstorska kreacija uz pokoju smjernicu.
  • Vaša majstorska kreacija uz pokoju smjernicu.
  • Vaša majstorska kreacija uz pokoju smjernicu.
  • Vaša majstorska kreacija uz pokoju smjernicu.
  • Vaša majstorska kreacija uz pokoju smjernicu.
  • Vaša majstorska kreacija uz pokoju smjernicu.
  • Vaša majstorska kreacija uz pokoju smjernicu.
  • Vaša majstorska kreacija uz pokoju smjernicu.
  • Vaša majstorska kreacija uz pokoju smjernicu.
  • Vaša majstorska kreacija uz pokoju smjernicu.
  • Vaša majstorska kreacija uz pokoju smjernicu.
  • Vaša majstorska kreacija uz pokoju smjernicu.
  • Vaša majstorska kreacija uz pokoju smjernicu.
  • Vaša majstorska kreacija uz pokoju smjernicu.

Philips Barista BrewPoluautomatski aparat za espresso

PSA3218/01

5
| (6) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod
Vaša majstorska kreacija uz pokoju smjernicu.
Prepustite se bogatoj aromi svježe pripremljenog espressa. Otkrijte osjećaj zadovoljstva koji pobuđuje samostalna priprema omiljenog napitka uz aparat za espresso Philips Barista Brew – osmišljen u dizajnu koji istinske ljubitelje kave potiče da svakom novom šalicom unaprijede svoje vještine.
Pogledajte sve prednosti

Uživajte u pripremi svake šalice uz intuitivne smjernice

Vaša majstorska kreacija uz pokoju smjernicu.

  • Spremnik za zrna kave od 250 g

  • Portafilter od nehrđajućeg čelika od 58 mm

  • Vrhunski kalibrirani potiskivač

  • Gumb „Americano”

  • Savršeno temperirani vrč za mlijeko od 450 ml

Spremnik za zrna kave od 250 g koji zadržava njihovu svježinu

Spremnik za zrna kave od 250 g koji zadržava njihovu svježinu

Uronite u svijet raznovrsnih napitaka od kave uz spremnik za zrna kave od 250 grama koji čuva njihovu svježinu. Unaprijedite svoje iskustvo ispijanja kave uz napitke koji zadržavaju svoju bogatu aromu.

Portafilter od nehrđajućeg čelika od 58 mm za espresso na razini bariste

Portafilter od nehrđajućeg čelika od 58 mm za espresso na razini bariste

Portafilter od 58 mm profesionalne razine od nehrđajućeg čelika i filter s jednom ili dvostrukom stijenkom omogućuju pripremu bogate arome kave izravno u vašu šalicu. Veličina portafiltera omogućuje vam pripremu savršenog zlatno-smeđeg espressa s aromatičnom pjenastom kremom, kao i dosljednije izvlačenje arome iz sita za kavu zahvaljujući široj distribuciji vode. Osim toga, zaprima veću količinu taloga za napitak bogatijeg i robusnijeg okusa.

Vrhunski kalibrirani tamper za savršeno ravnu površinu mljevene kave

Vrhunski kalibrirani tamper za savršeno ravnu površinu mljevene kave

S lakoćom utisnite mljevena zrna kave s pomoću kalibriranog tampera od nehrđajućeg čelika s plosnatom glavom koji osigurava odgovarajuću snagu potiska i stvara uravnoteženu, dosljedno poravnatu površinu utisnuća. Poboljšajte svoje iskustvo pripreme kave uz preciznost i jednostavnost upotrebe.

Tehničke specifikacije

Pronađite podršku za ovaj proizvod

Pronađite česta pitanja, korisničke priručnike, sigurnosne informacije i savjete

Pronađite rezervni dio ili dodatnu opremu

Idi na dijelove i dodatnu opremu

Dijelovi i dodatni pribor

Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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5.0

od 5

6

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

4
3
2
1

31/03/2025

Slovenija

Slovenija

Pravo presenečenje pri okusu

Odličen izdelek, ki je presegel vsa moja pričakovanja glede tega kako si lahko sama doma pripravim kavo. Okus kave je res drugačen, boljši od vseh kav, ki sem jih pila iz domačih aparatov, primerljiva z boljšimi kavarnami. Penjenje mleka pa je tudi povsem drugačno kot sicer pri aparatih, penica je veliko bolj gladka in dejansko z njo lahko tudi okrasiš capuccino. Sama priprava ne vzame veliko časa, je pa potrebno nekaj več pazljivosti in pedantnosti, da kave ne stresaš okrog aparata.

Prednosti

Kvaliteta okusa in priprave kave, kvaliteten penilnik mleka

Mane

nevarnost da ti je preveč všeč

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Philips Barista Brew PSA3218/01 Polsamodejni espresso kavni aparat

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Philips Barista Brew PSA3218/01 Polsamodejni espresso kavni aparat

25/08/2025

България

България

Много ми харесва!

Лесно за използване и много интуитивно; не ви трябва обемисто ръководство, за да го разберете. Шумът е минимален, което е голямо предимство. Лесно се почиства и изглежда доста издръжливо. Убедено го препоръчвам.

Prednosti

Лесно за използване

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Philips Barista Brew PSA3218/10 Полуавтоматична машина за еспресо

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Philips Barista Brew PSA3218/10 Полуавтоматична машина за еспресо

25/08/2025

България

България

Страхотен продукт!

Тя е прецизна, тиха и много лесна за употреба и почистване. Пресата за кафе е много удобна и винаги притиска кафето перфектно. Много просто и лесно за използване. Определено я препоръчвам на всички.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Philips Barista Brew PSA3218/10 Полуавтоматична машина за еспресо

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Philips Barista Brew PSA3218/10 Полуавтоматична машина за еспресо

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