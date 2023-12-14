2 godine jamstva
2 napitka
Klasični nastavak za mliječnu pjenu
Boja sivog kašmira
Dodirni zaslon
Klasični nastavak za mliječnu pjenu širi paru i omogućava jednostavnu pripremu svilenkasto glatke mliječne pjene za cappuccino. Što još? Klasični nastavak za mliječnu pjenu sastoji se od samo dva dijela i stoga se lako čisti.
Neodoljivi okus i aroma kave od svježih zrna nadohvat su ruke. Naš intuitivni dodirni zaslon omogućuje vam jednostavan odabir omiljene kave.
Prilagodite intenzitet i količinu napitka u izborniku My Coffee Choice. Lako birajte između tri postavke sukladno željama.
4.8
od 5
50
Recenzije
96%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Peta&
14/12/2023
Hrvatska
super aparat
Odličan aparat za espreso, ista kava kao u kafiću. Kapućin je lako napraviti, mlijeko i pjena su savršeni. Aparat je poželjno očistiti jednom u pet dana, isprazniti posudu od ostataka kave, očistiti unutrašnjost aparata. Uz aparat ne dolazi filter za vodu, te je poželjno kupiti kompletna sredstva za njegu aparata u kojem dobijete filter za vodu, tablete za dekalcifikaciju, mast za podmazivanje sklopova unutrašnjosti aparata, te tanku četku za čišćenje nedostupnih mjesta u aparatu.Toplo preporučujem.
Prednosti
Jednostavnost
Mane
Ništa
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Serija 1200 EP1224/00 Automatski aparat za espresso
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Serija 1200 EP1224/00 Automatski aparat za espresso
ana2205
11/03/2020
Hrvatska
Odlican proizvod
Odlican aparat. Nakon aparata s kapsulama odlucila sam se pocastiti ovim strojem. Odusevljena :-)
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Serija 1200 EP1224/00 Automatski aparat za espresso
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Serija 1200 EP1224/00 Automatski aparat za espresso
Chempres
05/12/2019
Hrvatska
Super aparat za kavu
Nakon starog Saeco aparata , vrijeme je bilo za nabaviti novi aparat.
Prednosti
Super dizajan , manjih dimenzija
Mane
-
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Serija 1200 EP1224/00 Automatski aparat za espresso
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Serija 1200 EP1224/00 Automatski aparat za espresso
Na temelju 8 zamjena filtra prema uputama aparata. Broj dobivenih šalica ovisi o odabranim vrstama kave te načinima ispiranja i čišćenja.
Na temelju 70 – 82 °C.