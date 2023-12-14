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Sve serije

  • Jednostavno napravite 2 ukusna napitka od svježe mljevene kave
  • Jednostavno napravite 2 ukusna napitka od svježe mljevene kave
  • Jednostavno napravite 2 ukusna napitka od svježe mljevene kave
  • Jednostavno napravite 2 ukusna napitka od svježe mljevene kave
  • Jednostavno napravite 2 ukusna napitka od svježe mljevene kave
  • Jednostavno napravite 2 ukusna napitka od svježe mljevene kave
  • Jednostavno napravite 2 ukusna napitka od svježe mljevene kave
  • Jednostavno napravite 2 ukusna napitka od svježe mljevene kave

Serija 1200Automatski aparat za espresso

EP1224/00

4.8
| (50) Recenzije | 96% osoba preporučuje ovaj proizvod
Jednostavno napravite 2 ukusna napitka od svježe mljevene kave
Uživajte u ukusnoj kavi punog okusa i arome od svježih zrna, pri savršenoj temperaturi, zahvaljujući našem inteligentnom sustavu za pripremu kave. Klasični nastavak za mliječnu pjenu omogućuje vam jednostavno stvaranje svilenkasto glatkog cappuccina ili latte macchiata. Filtar AquaClean nije uključen.
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Zahvaljujući intuitivnom dodirnom zaslonu

Jednostavno napravite 2 ukusna napitka od svježe mljevene kave

  • 2 napitka

  • Klasični nastavak za mliječnu pjenu

  • Boja sivog kašmira

  • Dodirni zaslon

Ukusna mliječna pjena zahvaljujući klasičnom nastavku za mliječnu pjenu

Ukusna mliječna pjena zahvaljujući klasičnom nastavku za mliječnu pjenu

Klasični nastavak za mliječnu pjenu širi paru i omogućava jednostavnu pripremu svilenkasto glatke mliječne pjene za cappuccino. Što još? Klasični nastavak za mliječnu pjenu sastoji se od samo dva dijela i stoga se lako čisti.

Lak odabir kave uz intuitivni dodirni zaslon

Lak odabir kave uz intuitivni dodirni zaslon

Neodoljivi okus i aroma kave od svježih zrna nadohvat su ruke. Naš intuitivni dodirni zaslon omogućuje vam jednostavan odabir omiljene kave.

Prilagodite intenzitet arome i količinu uz My Coffee Choice

Prilagodite intenzitet arome i količinu uz My Coffee Choice

Prilagodite intenzitet i količinu napitka u izborniku My Coffee Choice. Lako birajte između tri postavke sukladno željama.

Tehničke specifikacije

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Dijelovi i dodatni pribor

Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.8

od 5

50

Recenzije

96%

osoba preporučuje ovaj proizvod

3
2

14/12/2023

Hrvatska

Hrvatska

super aparat

Odličan aparat za espreso, ista kava kao u kafiću. Kapućin je lako napraviti, mlijeko i pjena su savršeni. Aparat je poželjno očistiti jednom u pet dana, isprazniti posudu od ostataka kave, očistiti unutrašnjost aparata. Uz aparat ne dolazi filter za vodu, te je poželjno kupiti kompletna sredstva za njegu aparata u kojem dobijete filter za vodu, tablete za dekalcifikaciju, mast za podmazivanje sklopova unutrašnjosti aparata, te tanku četku za čišćenje nedostupnih mjesta u aparatu.Toplo preporučujem.

Prednosti

Jednostavnost

Mane

Ništa

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Serija 1200 EP1224/00 Automatski aparat za espresso

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Serija 1200 EP1224/00 Automatski aparat za espresso

11/03/2020

Hrvatska

Hrvatska

Odlican proizvod

Odlican aparat. Nakon aparata s kapsulama odlucila sam se pocastiti ovim strojem. Odusevljena :-)

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Serija 1200 EP1224/00 Automatski aparat za espresso

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Serija 1200 EP1224/00 Automatski aparat za espresso

05/12/2019

Hrvatska

Hrvatska

Super aparat za kavu

Nakon starog Saeco aparata , vrijeme je bilo za nabaviti novi aparat.

Prednosti

Super dizajan , manjih dimenzija

Mane

-

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Serija 1200 EP1224/00 Automatski aparat za espresso

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Serija 1200 EP1224/00 Automatski aparat za espresso

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Upozorenja

  1. Na temelju 8 zamjena filtra prema uputama aparata. Broj dobivenih šalica ovisi o odabranim vrstama kave te načinima ispiranja i čišćenja.

  2. Na temelju 70 – 82 °C.