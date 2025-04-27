2 godine jamstva
6 napitaka
LatteGo
Crni krom
Zamjenom filtra kada to aparat naznači, nećete imati potrebu za uklanjanjem kamenca u aparatu za do 5000 šalica**, a ujedno ćete moći uživati u čistoj i pročišćenoj vodi.
Naša patentirana tehnologija SilentBrew smanjuje zvukove koje aparat proizvodi kako biste više uživali u iskustvu kuhanja aromatične kave. Uporabom izolacije zvuka i tihog mljevenja, naši aparati proizvode 40 % manje buke od prijašnjih modela i imaju certifikat Quiet Mark.
Dodirom na tipku, LatteGo automatski priprema svilenkasto glatku mliječnu pjenu za kave s mlijekom, zahvaljujući moćnoj tehnologiji ciklonskog stvaranja pjene, čak i s vašim omiljenim biljnim alternativama mlijeku.
4.8
od 5
97
Recenzije
95%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Ivica50
27/04/2025
Hrvatska
Odličan mali aparat za kavu,sve preporuke ☕️😊vrijedi uložen novac...
Ova recenzija je napravljena za Serija 3300 EP3347/90 Automatski aparat za espresso
Ova recenzija je napravljena za Serija 3300 EP3347/90 Automatski aparat za espresso
Rixiiii
13/01/2025
Hrvatska
Proizvod je odlican za koristenje
Odlican aparat za kavu,jednostavan za koristenje,najfinija kava,preporucam svima
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Serija 3300 EP3347/90 Automatski aparat za espresso
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Serija 3300 EP3347/90 Automatski aparat za espresso
Maja82
25/04/2024
Hrvatska
Super proizvod!
Aparat je jednostavan za korištenje, ali i za održavanje. Može se odabrati više vrsta napitaka, sa mlijekom ili bez, može se odrediti količina pjene i još puno toga. Kava iz aparata je odlična! Topla preporuka!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Serija 3300 EP3347/90 Automatski aparat za espresso
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Serija 3300 EP3347/90 Automatski aparat za espresso
Na temelju istraživanja potrošača u Njemačkoj te u usporedbi s globalnim vodećim automatskim aparatima za espresso kojima se upravlja jednim dodirom (kava + mlijeko) (2023.).
Na temelju 8 zamjena filtra prema uputama aparata. Broj dobivenih šalica ovisi o odabranim vrstama kave te učestalosti ispiranja i čišćenja.