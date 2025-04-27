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Sve serije

  • Najlakši način uživanja u kavi od svježih zrna kave
  • Najlakši način uživanja u kavi od svježih zrna kave
  • Najlakši način uživanja u kavi od svježih zrna kave
  • Najlakši način uživanja u kavi od svježih zrna kave
  • Najlakši način uživanja u kavi od svježih zrna kave
  • Najlakši način uživanja u kavi od svježih zrna kave
  • Najlakši način uživanja u kavi od svježih zrna kave
  • Najlakši način uživanja u kavi od svježih zrna kave
  • Najlakši način uživanja u kavi od svježih zrna kave
  • Najlakši način uživanja u kavi od svježih zrna kave
  • Najlakši način uživanja u kavi od svježih zrna kave
  • Najlakši način uživanja u kavi od svježih zrna kave

Serija 3300Automatski aparat za espresso

EP3347/90

4.8
| (97) Recenzije | 95% osoba preporučuje ovaj proizvod
Najlakši način uživanja u kavi od svježih zrna kave
Uz jedan dodir uživajte u 6 toplih i osvježavajućih napitaka savršene kremaste pjene, arome i temperature. LatteGo automatski priprema svilenkasto glatku mliječnu pjenu za kavu s mlijekom, lako se postavlja i može se očistiti za samo 10 sekundi*.
Pogledajte sve prednosti

LatteGo, sustav za mlijeko koji se najbrže čisti*

Najlakši način uživanja u kavi od svježih zrna kave

  • 6 napitaka

  • LatteGo

  • Crni krom

Do 5000 šalica** bez uklanjanja kamenca zahvaljujući filtru AquaClean

Do 5000 šalica** bez uklanjanja kamenca zahvaljujući filtru AquaClean

Zamjenom filtra kada to aparat naznači, nećete imati potrebu za uklanjanjem kamenca u aparatu za do 5000 šalica**, a ujedno ćete moći uživati u čistoj i pročišćenoj vodi.

40 % tiše uz tehnologiju SilentBrew, ista ukusna kava

40 % tiše uz tehnologiju SilentBrew, ista ukusna kava

Naša patentirana tehnologija SilentBrew smanjuje zvukove koje aparat proizvodi kako biste više uživali u iskustvu kuhanja aromatične kave. Uporabom izolacije zvuka i tihog mljevenja, naši aparati proizvode 40 % manje buke od prijašnjih modela i imaju certifikat Quiet Mark.

Svilenkasto glatka pjena uz LatteGo za razne vrste mlijeka

Svilenkasto glatka pjena uz LatteGo za razne vrste mlijeka

Dodirom na tipku, LatteGo automatski priprema svilenkasto glatku mliječnu pjenu za kave s mlijekom, zahvaljujući moćnoj tehnologiji ciklonskog stvaranja pjene, čak i s vašim omiljenim biljnim alternativama mlijeku.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

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4.8

od 5

97

Recenzije

95%

osoba preporučuje ovaj proizvod

27/04/2025

Hrvatska

Hrvatska

Odličan mali aparat za kavu,sve preporuke ☕️😊vrijedi uložen novac...

Ova recenzija je napravljena za Serija 3300 EP3347/90 Automatski aparat za espresso

Ova recenzija je napravljena za Serija 3300 EP3347/90 Automatski aparat za espresso

13/01/2025

Hrvatska

Hrvatska

Proizvod je odlican za koristenje

Odlican aparat za kavu,jednostavan za koristenje,najfinija kava,preporucam svima

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Serija 3300 EP3347/90 Automatski aparat za espresso

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Serija 3300 EP3347/90 Automatski aparat za espresso

25/04/2024

Hrvatska

Hrvatska

Super proizvod!

Aparat je jednostavan za korištenje, ali i za održavanje. Može se odabrati više vrsta napitaka, sa mlijekom ili bez, može se odrediti količina pjene i još puno toga. Kava iz aparata je odlična! Topla preporuka!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Serija 3300 EP3347/90 Automatski aparat za espresso

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Serija 3300 EP3347/90 Automatski aparat za espresso

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Upozorenja

  1. Na temelju istraživanja potrošača u Njemačkoj te u usporedbi s globalnim vodećim automatskim aparatima za espresso kojima se upravlja jednim dodirom (kava + mlijeko) (2023.).

  2. Na temelju 8 zamjena filtra prema uputama aparata. Broj dobivenih šalica ovisi o odabranim vrstama kave te učestalosti ispiranja i čišćenja.