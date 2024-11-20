2 godine jamstva
4 napitka
LatteGo
Crni krom
Uživajte u 4 popularna recepta za kavu: od klasičnog espressa i obične crne kave do cappuccina sa savršenom pjenom, aromom i temperaturom. Dostupna je i vruća voda za čaj.
LatteGo je sustav za mlijeko koji se najbrže čisti jer ima samo 2 dijela, nema cijevi i može se očistiti za samo 10 sekundi ispiranjem pod mlazom vode ili u perilici posuđa. Philips ne nudi automatsko čišćenje jer ono zahtijeva dodatno čišćenje.
Zamjenom filtra kada to aparat naznači, nećete imati potrebu za uklanjanjem kamenca u aparatu za do 5000 šalica**, a ujedno ćete moći uživati u čistoj i pročišćenoj vodi.
4.2
od 5
23
Recenzije
90%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Vesna345
20/11/2024
Hrvatska
Super aparat
Bolja kava nego u najdražem kafiću!🤭 preporučam svima!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Serija 2300 EP2336/40 Automatski aparat za espresso
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Serija 2300 EP2336/40 Automatski aparat za espresso
Aju1
22/02/2025
Slovensko
Výborná kávička
Kúpila som tento kávovar mužovi pod stromček. Radosť urobil obrovskú a nie len jemu, aj ja si z neho rada dám kávu, napriek tomu, že vôbec nie som kávičkár. Pred kúpou som čítala recenzie a vraj je trochu hlučnejší, ale nám to absolútne neprekáža, pretože to trvá fakt iba pár sekúnd, dá sa to vydržať. Apropo, odkedy ho máme (2 mesiace) tak sme ešte neboli v kaviarni na kávu, hoci predtým sme chodili dosť často. Muz hovorí, že vraj načo, keď si môžeme dať rovnako dobrú, ak nie lepšiu kávu doma.
Prednosti
Chutná káva z čerstvo namletých zŕn, voliteľné množstvo a intenzita, rýchle čistenie, ľahké ovládanie
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Series 2300 LatteGo EP2336/40 Automatický kávovar
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Series 2300 LatteGo EP2336/40 Automatický kávovar
Sima66
04/08/2024
Česká republika
Dio promocije
Provjereni kupac
Výborný pomocník když nastane chuť na skvělou kávu
Hezky vypadá, skvěle a jednoduše se ovládá, káva je výborná
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Philips Series 2300 LatteGo EP2336/40 Automatický kávovar
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Philips Series 2300 LatteGo EP2336/40 Automatický kávovar
Na temelju istraživanja potrošača u Njemačkoj te u usporedbi s globalnim vodećim automatskim aparatima za espresso kojima se upravlja jednim dodirom (kava + mlijeko) (2023.).
Na temelju 8 zamjena filtra prema uputama aparata. Broj dobivenih šalica ovisi o odabranim vrstama kave te učestalosti ispiranja i čišćenja.