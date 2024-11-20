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Sve serije

  • Najlakši način uživanja u kavi od svježih zrna kave
  • Najlakši način uživanja u kavi od svježih zrna kave
  • Najlakši način uživanja u kavi od svježih zrna kave
  • Najlakši način uživanja u kavi od svježih zrna kave
  • Najlakši način uživanja u kavi od svježih zrna kave
  • Najlakši način uživanja u kavi od svježih zrna kave
  • Najlakši način uživanja u kavi od svježih zrna kave
  • Najlakši način uživanja u kavi od svježih zrna kave
  • Najlakši način uživanja u kavi od svježih zrna kave
  • Najlakši način uživanja u kavi od svježih zrna kave
  • Najlakši način uživanja u kavi od svježih zrna kave
  • Najlakši način uživanja u kavi od svježih zrna kave
  • Najlakši način uživanja u kavi od svježih zrna kave
  • Najlakši način uživanja u kavi od svježih zrna kave
  • Najlakši način uživanja u kavi od svježih zrna kave
  • Najlakši način uživanja u kavi od svježih zrna kave

Serija 2300Automatski aparat za espresso

EP2336/40

4.2
| (23) Recenzije | 90% osoba preporučuje ovaj proizvod
Najlakši način uživanja u kavi od svježih zrna kave
Uz jedan dodir uživajte u 4 napitka savršene kremaste pjene, arome i temperature. LatteGo automatski priprema svilenkasto glatku mliječnu pjenu za kavu s mlijekom, lako se postavlja i može se očistiti za samo 10 sekundi*.
Pogledajte sve prednosti

LatteGo, sustav za mlijeko koji se najbrže čisti*

Najlakši način uživanja u kavi od svježih zrna kave

  • 4 napitka

  • LatteGo

  • Crni krom

Uživajte u 4 napitka jednim dodirom

Uživajte u 4 napitka jednim dodirom

Uživajte u 4 popularna recepta za kavu: od klasičnog espressa i obične crne kave do cappuccina sa savršenom pjenom, aromom i temperaturom. Dostupna je i vruća voda za čaj.

LatteGo, sustav za mlijeko koji se najbrže čisti: 2 dijela, bez cijevi

LatteGo, sustav za mlijeko koji se najbrže čisti: 2 dijela, bez cijevi

LatteGo je sustav za mlijeko koji se najbrže čisti jer ima samo 2 dijela, nema cijevi i može se očistiti za samo 10 sekundi ispiranjem pod mlazom vode ili u perilici posuđa. Philips ne nudi automatsko čišćenje jer ono zahtijeva dodatno čišćenje.

Do 5000 šalica** bez uklanjanja kamenca zahvaljujući filtru AquaClean

Do 5000 šalica** bez uklanjanja kamenca zahvaljujući filtru AquaClean

Zamjenom filtra kada to aparat naznači, nećete imati potrebu za uklanjanjem kamenca u aparatu za do 5000 šalica**, a ujedno ćete moći uživati u čistoj i pročišćenoj vodi.

Tehničke specifikacije

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Dijelovi i dodatni pribor

Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.2

od 5

23

Recenzije

90%

osoba preporučuje ovaj proizvod

20/11/2024

Hrvatska

Hrvatska

Super aparat

Bolja kava nego u najdražem kafiću!🤭 preporučam svima!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Serija 2300 EP2336/40 Automatski aparat za espresso

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Serija 2300 EP2336/40 Automatski aparat za espresso

22/02/2025

Slovensko

Slovensko

Výborná kávička

Kúpila som tento kávovar mužovi pod stromček. Radosť urobil obrovskú a nie len jemu, aj ja si z neho rada dám kávu, napriek tomu, že vôbec nie som kávičkár. Pred kúpou som čítala recenzie a vraj je trochu hlučnejší, ale nám to absolútne neprekáža, pretože to trvá fakt iba pár sekúnd, dá sa to vydržať. Apropo, odkedy ho máme (2 mesiace) tak sme ešte neboli v kaviarni na kávu, hoci predtým sme chodili dosť často. Muz hovorí, že vraj načo, keď si môžeme dať rovnako dobrú, ak nie lepšiu kávu doma.

Prednosti

Chutná káva z čerstvo namletých zŕn, voliteľné množstvo a intenzita, rýchle čistenie, ľahké ovládanie

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Series 2300 LatteGo EP2336/40 Automatický kávovar

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Series 2300 LatteGo EP2336/40 Automatický kávovar

04/08/2024

Česká republika

Česká republika

Provjereni kupac

Výborný pomocník když nastane chuť na skvělou kávu

Hezky vypadá, skvěle a jednoduše se ovládá, káva je výborná

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Philips Series 2300 LatteGo EP2336/40 Automatický kávovar

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Philips Series 2300 LatteGo EP2336/40 Automatický kávovar

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Upozorenja

  1. Na temelju istraživanja potrošača u Njemačkoj te u usporedbi s globalnim vodećim automatskim aparatima za espresso kojima se upravlja jednim dodirom (kava + mlijeko) (2023.).

  2. Na temelju 8 zamjena filtra prema uputama aparata. Broj dobivenih šalica ovisi o odabranim vrstama kave te učestalosti ispiranja i čišćenja.