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  • Vaša osobna mješavina, složena prema vama
  • Vaša osobna mješavina, složena prema vama
  • Vaša osobna mješavina, složena prema vama
  • Vaša osobna mješavina, složena prema vama
  • Vaša osobna mješavina, složena prema vama
  • Vaša osobna mješavina, složena prema vama
  • Vaša osobna mješavina, složena prema vama
  • Vaša osobna mješavina, složena prema vama
  • Vaša osobna mješavina, složena prema vama
  • Vaša osobna mješavina, složena prema vama
  • Vaša osobna mješavina, složena prema vama
  • Vaša osobna mješavina, složena prema vama
  • Vaša osobna mješavina, složena prema vama
  • Vaša osobna mješavina, složena prema vama
  • Vaša osobna mješavina, složena prema vama
  • Vaša osobna mješavina, složena prema vama
  • Vaša osobna mješavina, složena prema vama
  • Vaša osobna mješavina, složena prema vama
  • Vaša osobna mješavina, složena prema vama
  • Vaša osobna mješavina, složena prema vama
  • Vaša osobna mješavina, složena prema vama
  • Vaša osobna mješavina, složena prema vama
  • Vaša osobna mješavina, složena prema vama

Saeco GranAromaAutomatski aparat za espresso

SM6480/00

4.9
| (155) Recenzije | 98% osoba preporučuje ovaj proizvod
Vaša osobna mješavina, složena prema vama
Intuitivno personalizirajte aromatske kave kao što su cappuccino i latte macchiato s profilima zadanih postava za okus u izborniku CoffeeMaestro te uživajte u svilenkastoj mliječnoj pjeni iz našeg vanjskog vrča za mlijekom – čak i ako istovremeno izrađujete dva mliječna napitka.
Pogledajte sve prednosti

Jednostavno personalizirajte kavu sa zadanim postavkama za okus

Vaša osobna mješavina, složena prema vama

  • 14 napitaka

  • 4 korisničkih profila

  • Sjajna crna

  • Crno-bijeli zaslon

Uživajte u 14 ukusnih napitaka s daškom vaše osobnosti

Uživajte u 14 ukusnih napitaka s daškom vaše osobnosti

Istražite svijet kave, od poznatih recepata poput espressa ili cappuccina do posebnih napitaka od kave kao što je talijanski Espresso Macchiato.

3 prethodno postavljene postavke okusa prilagođene vama uz CoffeeMaestro

3 prethodno postavljene postavke okusa prilagođene vama uz CoffeeMaestro

Personalizirajte svoj doživljaj kave odabirom željenog profila okusa (Delicato, Intenso, Forte) za svoj napitak. Aparat za kavu automatski podešava postavke kuhanja, poput jačine, količine kave i trajanje prethodnog namakanja, kako biste dobili pravi okus.

HygieSteam uklanja ≤99,9 % mikroorganizaama na dijelovima vrča*

HygieSteam uklanja ≤99,9 % mikroorganizaama na dijelovima vrča*

Naš inovativni automatski sustav za čišćenje HygieSteam uklanja 99,9 % mikroorganizama na dijelovima vrča za mlijeko*.

Tehničke specifikacije

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Dijelovi i dodatni pribor

Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.9

od 5

155

Recenzije

98%

osoba preporučuje ovaj proizvod

3
2

08/01/2025

Hrvatska

Hrvatska

Odličan aparat

Vrlo jednostavno korištenje i čišćenje aparata. Puno mogućnosti podešavanja! Preporuka.

Prednosti

Brzina, dizajn, mogućnosti podešavanja, keramički mlinac

Mane

Malo bučniji u odnosu na konkurenciju

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za GranAroma SM6480/00 Automatski aparat za espresso

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za GranAroma SM6480/00 Automatski aparat za espresso

03/11/2022

Hrvatska

Hrvatska

Proizvod je odličan

Ocjena je pet jer aparat ima puno mogucnosti i radi odličnu kavu☕️.

Prednosti

Bolju kavu

Mane

Loše kave

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za GranAroma SM6480/00 Automatski aparat za espresso

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za GranAroma SM6480/00 Automatski aparat za espresso

03/11/2022

Hrvatska

Hrvatska

Petica

Volim pravi talijanski espresso i nakon dugo vremena našao sam aparat za sebe. Kave koje pijem u kafiću, ne mogu nadmašiti one koje popije doma na ovom aparatu. Svaka preporuka za Saeco. Aparat ima vrhunsku tehnologiju i jednostavan je za čišćenje i održavanje.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za GranAroma SM6480/00 Automatski aparat za espresso

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za GranAroma SM6480/00 Automatski aparat za espresso

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Upozorenja

  1. Na temelju 8 zamjena filtera prema uputama aparata. Broj dobivenih šalica ovisi o odabranim napicima od kave te načinima ispiranja i čišćenja.

  2. Na temelju 8 zamjena filtera prema uputama aparata. Broj dobivenih šalica ovisi o odabranim napicima od kave te načinima ispiranja i čišćenja.