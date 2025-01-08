2 godine jamstva
14 napitaka
4 korisničkih profila
Sjajna crna
Crno-bijeli zaslon
Istražite svijet kave, od poznatih recepata poput espressa ili cappuccina do posebnih napitaka od kave kao što je talijanski Espresso Macchiato.
Personalizirajte svoj doživljaj kave odabirom željenog profila okusa (Delicato, Intenso, Forte) za svoj napitak. Aparat za kavu automatski podešava postavke kuhanja, poput jačine, količine kave i trajanje prethodnog namakanja, kako biste dobili pravi okus.
Naš inovativni automatski sustav za čišćenje HygieSteam uklanja 99,9 % mikroorganizama na dijelovima vrča za mlijeko*.
4.9
od 5
155
Recenzije
98%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Goran01
08/01/2025
Hrvatska
Odličan aparat
Vrlo jednostavno korištenje i čišćenje aparata. Puno mogućnosti podešavanja! Preporuka.
Prednosti
Brzina, dizajn, mogućnosti podešavanja, keramički mlinac
Mane
Malo bučniji u odnosu na konkurenciju
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za GranAroma SM6480/00 Automatski aparat za espresso
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za GranAroma SM6480/00 Automatski aparat za espresso
Ban_jojanic
03/11/2022
Hrvatska
Proizvod je odličan
Ocjena je pet jer aparat ima puno mogucnosti i radi odličnu kavu☕️.
Prednosti
Bolju kavu
Mane
Loše kave
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za GranAroma SM6480/00 Automatski aparat za espresso
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za GranAroma SM6480/00 Automatski aparat za espresso
rozica50
03/11/2022
Hrvatska
Petica
Volim pravi talijanski espresso i nakon dugo vremena našao sam aparat za sebe. Kave koje pijem u kafiću, ne mogu nadmašiti one koje popije doma na ovom aparatu. Svaka preporuka za Saeco. Aparat ima vrhunsku tehnologiju i jednostavan je za čišćenje i održavanje.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za GranAroma SM6480/00 Automatski aparat za espresso
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za GranAroma SM6480/00 Automatski aparat za espresso
Na temelju 8 zamjena filtera prema uputama aparata. Broj dobivenih šalica ovisi o odabranim napicima od kave te načinima ispiranja i čišćenja.
Na temelju 8 zamjena filtera prema uputama aparata. Broj dobivenih šalica ovisi o odabranim napicima od kave te načinima ispiranja i čišćenja.