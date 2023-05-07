2 godine jamstva
2 napitka
Klasični nastavak za mliječnu pjenu
Boja sivog kašmira
Dodirni zaslon
Klasični nastavak za mliječnu pjenu širi paru i omogućava jednostavnu pripremu svilenkasto glatke mliječne pjene za cappuccino. Što još? Klasični nastavak za mliječnu pjenu sastoji se od samo dva dijela i stoga se lako čisti.
Neodoljivi okus i aroma kave od svježih zrna nadohvat su ruke. Naš intuitivni dodirni zaslon omogućuje vam jednostavan odabir omiljene kave.
Prilagodite intenzitet i količinu napitka u izborniku My Coffee Choice. Lako birajte između tri postavke sukladno željama.
4.7
od 5
46
Recenzije
96%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Acko72
07/05/2023
Slovensko
Provjereni kupac
Kavovar....
Excelentný.........................................
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Séria 2200 EP2224/10 Plnoautomatický kávovar na prípravu espressa
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Séria 2200 EP2224/10 Plnoautomatický kávovar na prípravu espressa
Holobeer
03/04/2024
Česká republika
Dio promocije
Provjereni kupac
Skvělý kávovar
Je úžasný - zatím měsíc v provozu a spokojenost.👍
Prednosti
Výborná káva
Mane
Je na kuchyňskou linku velmi veliký... ☹️
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Řada 2200 EP2224/10 Plně automatické kávovary
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Řada 2200 EP2224/10 Plně automatické kávovary
Standik
01/09/2022
Česká republika
Dio promocije
Provjereni kupac
Naprostá spokojenost
S kávovarem jsem spokojen, vybíral jsem dle hodnocení D-testu.
Mane
Žádné
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Řada 2200 EP2224/10 Plně automatické kávovary
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Řada 2200 EP2224/10 Plně automatické kávovary
Na temelju 8 zamjena filtra prema uputama aparata. Broj dobivenih šalica ovisi o odabranim vrstama kave te načinima ispiranja i čišćenja.
na temelju 70 – 82 °C.
nije uključeno u sadržaj pakiranja