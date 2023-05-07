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Sve serije

  • 2 ukusna napitka od svježih zrna, jednostavno
  • 2 ukusna napitka od svježih zrna, jednostavno
  • 2 ukusna napitka od svježih zrna, jednostavno
  • 2 ukusna napitka od svježih zrna, jednostavno
  • 2 ukusna napitka od svježih zrna, jednostavno
  • 2 ukusna napitka od svježih zrna, jednostavno
  • 2 ukusna napitka od svježih zrna, jednostavno
  • 2 ukusna napitka od svježih zrna, jednostavno
  • 2 ukusna napitka od svježih zrna, jednostavno
  • 2 ukusna napitka od svježih zrna, jednostavno

Serija 2200Automatski aparat za espresso

EP2224/10

4.7
| (46) Recenzije | 96% osoba preporučuje ovaj proizvod
2 ukusna napitka od svježih zrna, jednostavno
Zahvaljujući našem inteligentnom sustavu pripreme uživajte u sjajnom okusu i aromi kave od svježih zrna, na savršenoj temperaturi. Klasični nastavak za mliječnu pjenu omogućava jednostavnu pripremu svilenkasto glatkog cappuccina ili latte macchiata.
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Zahvaljujući intuitivnom dodirnom zaslonu

2 ukusna napitka od svježih zrna, jednostavno

  • 2 napitka

  • Klasični nastavak za mliječnu pjenu

  • Boja sivog kašmira

  • Dodirni zaslon

Ukusna mliječna pjena zahvaljujući klasičnom nastavku za mliječnu pjenu

Ukusna mliječna pjena zahvaljujući klasičnom nastavku za mliječnu pjenu

Klasični nastavak za mliječnu pjenu širi paru i omogućava jednostavnu pripremu svilenkasto glatke mliječne pjene za cappuccino. Što još? Klasični nastavak za mliječnu pjenu sastoji se od samo dva dijela i stoga se lako čisti.

Lak odabir kave uz intuitivni dodirni zaslon

Lak odabir kave uz intuitivni dodirni zaslon

Neodoljivi okus i aroma kave od svježih zrna nadohvat su ruke. Naš intuitivni dodirni zaslon omogućuje vam jednostavan odabir omiljene kave.

Prilagodite intenzitet arome i količinu uz My Coffee Choice

Prilagodite intenzitet arome i količinu uz My Coffee Choice

Prilagodite intenzitet i količinu napitka u izborniku My Coffee Choice. Lako birajte između tri postavke sukladno željama.

Tehničke specifikacije

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Pronađite česta pitanja, korisničke priručnike, sigurnosne informacije i savjete

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Dijelovi i dodatni pribor

Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocjena proizvoda i ocjena sa zvjezdicama korisna su za sve. Ona vam omogućuju da saznate više o proizvodu i pomažu vam donijeti odluku o kupnji. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u trgovini može ostaviti recenziju

4.7

od 5

46

Recenzije

96%

osoba preporučuje ovaj proizvod

2

07/05/2023

Slovensko

Slovensko

Provjereni kupac

Kavovar....

Excelentný.........................................

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Séria 2200 EP2224/10 Plnoautomatický kávovar na prípravu espressa

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Séria 2200 EP2224/10 Plnoautomatický kávovar na prípravu espressa

03/04/2024

Česká republika

Česká republika

Provjereni kupac

Skvělý kávovar

Je úžasný - zatím měsíc v provozu a spokojenost.👍

Prednosti

Výborná káva

Mane

Je na kuchyňskou linku velmi veliký... ☹️

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Řada 2200 EP2224/10 Plně automatické kávovary

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Řada 2200 EP2224/10 Plně automatické kávovary

01/09/2022

Česká republika

Česká republika

Provjereni kupac

Naprostá spokojenost

S kávovarem jsem spokojen, vybíral jsem dle hodnocení D-testu.

Mane

Žádné

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Řada 2200 EP2224/10 Plně automatické kávovary

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Řada 2200 EP2224/10 Plně automatické kávovary

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Upozorenja

  1. Na temelju 8 zamjena filtra prema uputama aparata. Broj dobivenih šalica ovisi o odabranim vrstama kave te načinima ispiranja i čišćenja.

  2. na temelju 70 – 82 °C.

  3. nije uključeno u sadržaj pakiranja