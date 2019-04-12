ProizvodiPodrška

Prijavi se za 10% popusta

Posjeti Philips online shop

Registracija jamstva

Sve serije

  • Fotografija proizvoda s prednje strane
  • Glavna fotografija proizvoda u upotrebi
  • Fotografija daljinskog upravljača
  • Crtež priključaka
  • Primarna slika
  • Fotografija proizvoda s prednje strane
  • Glavna fotografija proizvoda u upotrebi
  • Fotografija daljinskog upravljača
  • Crtež priključaka
  • Primarna slika

Obustavljeno

4100 seriesIzuzetno tanki LED televizor

39PHS4112/12

4.6

| (18) Recenzije | 88% osoba preporučuje ovaj proizvod

Izuzetno tanki LED televizor

Modernog dizajna i odlične vrijednosti. Televizor Philips 4100 s tehnologijom Digital Crystal Clear ima HD sliku, visok kontrast i jasnu reprodukciju zvuka. Doživite zabavu bez muke uz ovaj jednostavni model.

Pogledajte sve prednosti
TV brand claim gold

99,91 % ljudi koji isprobaju Ambilight TV nikada ga ne žele vratiti. 1

s tehnologijom Digital Crystal Clear

Izuzetno tanki LED televizor

  • 98 cm (39")

  • LED televizor

  • DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2

Tanka, profinjena postolja dočaravaju lagan dizajn

Prilikom dizajniranja novog izgleda televizora, naši timovi razmatraju sve aspekte: od tehnologije do dizajna. Nove nožice dizajnirali smo tako da je na mjestu gdje biste očekivali stalak praznina, što rezultira doživljajem gledanja koji će vas uvući u akciju. Efekt? Televizor s čvrstim stavom i pogledom u budućnost.

Dva HDMI ulaza i Easylink za integriranu povezivost

Izbjegnite neuredne kabele uz samo jedan HDMI kabel koji prenosi signale i slike i zvuka s uređaja na televizor. HDMI upotrebljava nekomprimirane signale, osiguravajući najveću kvalitetu od izvora do zaslona. Uz Philips Easylink trebat će vam samo jedan daljinski upravljač za većinu naredbi za televizor, DVD, BluRay, set top box uređaj ili sustav kućnog kina.

USB za reprodukciju multimedijskih sadržaja

USB za reprodukciju multimedijskih sadržaja

Dijelite zabavu. Povežite USB memoriju, digitalni fotoaparat, mp3 reproduktor ili drugi multimedijski uređaj na USB priključnicu na televizoru kako biste uživali u fotografijama, videozapisima i glazbi uz pomoć jednostavnog preglednika sadržaja na zaslonu.

Tehničke specifikacije

Pronađite podršku za ovaj proizvod

Pronađite česta pitanja, korisničke priručnike, sigurnosne informacije i savjete

Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocjena proizvoda i ocjena sa zvjezdicama korisna su za sve. Ona vam omogućuju da saznate više o proizvodu i pomažu vam donijeti odluku o kupnji. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u trgovini može ostaviti recenziju

4.6

od 5

18

Recenzije

88%

osoba preporučuje ovaj proizvod

2
1

12/04/2019

Hrvatska

Hrvatska

OVAJ PROIZVOD IMA ODLICNE KARAKTERISIKE

VEOMA DOBRA SLIKA IZVUK RAPRODUKUJE, SOFTVER jE LJUBEZan prema korisniku ,upravljanje je jednostavno .

Ova recenzija je napravljena za 4100 series 32PHS4112 Izuzetno tanki LED televizor

Ova recenzija je napravljena za 4100 series 32PHS4112 Izuzetno tanki LED televizor

20/11/2018

Slovenija

Slovenija

odlično 5

lahek, zaneslijiv , vedno pripravljen , lepa oblika in moč

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 4100 series 39PHS4112 Izjemno tanek LED-televizor

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 4100 series 39PHS4112 Izjemno tanek LED-televizor

13/04/2018

Slovenija

Slovenija

Tanek, lahek, praktičen

Tanek, lahek, praktičen in preprost za uporabo, odlična slika in zvok

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 4100 series 32PHS4112 Izjemno tanek LED-televizor

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 4100 series 32PHS4112 Izjemno tanek LED-televizor

Prijavite se na naš newsletter i prvi pristupite ekskluzivnim ponudama

  • Posebne ponude
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Savjeti i trikovi

Želim primati promotivne materijale – na temelju svojih preferencija i ponašanja – o proizvodima, uslugama, događajima i promocijama tvrtke Philips. Mogu jednostavno otkazati pretplatu u bilo kojem trenutku!

  • Posebne ponude
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Savjeti i trikovi
Upozorenja

  1. Na temelju rezultata probnog programa Ambilight provedenog u Švedskoj, Danskoj, Finskoj, Norveškoj, Ujedinjenom Kraljevstvu, Njemačkoj, Austriji i Francuskoj između 24. veljače 2023. i 28. veljače 2025. Tijekom tog razdoblja 99,91 % sudionika odlučilo je zadržati svoj Ambilight TV, unatoč mogućnosti povrata uz puni povrat novca bez potrebe za navođenjem razloga. 

  1. Elektronički vodič kroz programe i stvarna vidljivost (do 8 dana) ovisi o državi i operateru.

  2. Potrošnja energije izražena u kWh godišnje, na temelju potrošnje energije televizora koji radi 4 sata dnevno 365 dana. Stvarna potrošnja energije ovisit će o načinu korištenja televizora.

  3. Televizor podržava DVB prijem za besplatne kanale. Određeni DVB davatelji sadržaja možda nisu podržani. U odjeljku s najčešćim pitanjima na Philips web-mjestu za podršku možete pronaći ažurirani popis. Neki davatelji sadržaja zahtijevaju uvjetni pristup (Conditional Access) i pretplatu. Dodatne informacije zatražite od svog davatelja sadržaja.

  4. (Philips) kompatibilnost samo s određenim reproduktorima tvrtke Philips.

  5. Ovaj televizor sadrži olovo samo u određenim dijelovima ili komponentama za koje nisu dostupne tehnološke alternative u skladu s postojećim klauzulama izuzeća navedenima u RoHS direktivi.