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Prijenosan. Pristupačan.
Tražite televizor koji je dobar, ali ne odveć pomodan? Ovaj kompaktni, pristupačni LED TV ima sve što vam je potrebno i ništa od onoga što vam ne treba. Pixel Plus HD pruža oštru sliku, zvuk je čist, a može se lako i jednostavno premještati iz jedne u drugu prostoriju.
80 cm (32")
LED televizor
Pixel Plus HD
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4.8
od 5
8
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Behemoth96
26/11/2020
Polska
DOSKONAŁY WYBÓR
Przy wyborze oglądałem w sklepie kilka modeli. Ten model wyróżniał się jasnością oraz kolorami. Uważam za dobry wybór, działa sprawnie. Zdecydował bym się ponownie na Philipsa przy kolejnym wyborze.
Prednosti
kolorystyka obrazu oraz ramki
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za LED 32PHS5525 Telewizor LED
Datum upotrebe 2020-07-25
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za LED 32PHS5525 Telewizor LED
Datum upotrebe 2020-07-25
misenergo
13/09/2021
България
Продукта е отличен
Продукта е отличен, чудесна картина, лесно меню на дистанционнотол има запис и пауза на картинал звука е много добър. Препоръчвам го!
Prednosti
звук картина и меню отлични
Mane
не съм открила
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za LED 32PHS5525 LED телевизор
Datum upotrebe 2021-08-13
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za LED 32PHS5525 LED телевизор
Datum upotrebe 2021-08-13
NikoBG
14/05/2021
България
Добро съотношение цена-качество.
Струваше колкото други марки по-нисък клас, а е в пъти по-качествен от тях.
Prednosti
Добра цена, хубава картина
Mane
Висока яркост
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za LED 32PHS5525 LED телевизор
Datum upotrebe 2021-04-14
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za LED 32PHS5525 LED телевизор
Datum upotrebe 2021-04-14
Na temelju rezultata probnog programa Ambilight provedenog u Švedskoj, Danskoj, Finskoj, Norveškoj, Ujedinjenom Kraljevstvu, Njemačkoj, Austriji i Francuskoj između 24. veljače 2023. i 28. veljače 2025. Tijekom tog razdoblja 99,91 % sudionika odlučilo je zadržati svoj Ambilight TV, unatoč mogućnosti povrata uz puni povrat novca bez potrebe za navođenjem razloga.
Elektronički vodič kroz programe i stvarna vidljivost (do 8 dana) ovisi o državi i operateru.
Potrošnja energije izražena u kWh godišnje, na temelju potrošnje energije televizora koji radi 4 sata dnevno 365 dana. Stvarna potrošnja energije ovisit će o načinu korištenja televizora.
Televizor podržava DVB prijem za besplatne kanale. Određeni DVB davatelji sadržaja možda nisu podržani. U odjeljku s najčešćim pitanjima na Philips web-mjestu za podršku možete pronaći ažurirani popis. Neki davatelji sadržaja zahtijevaju uvjetni pristup (Conditional Access) i pretplatu. Dodatne informacije zatražite od svog davatelja sadržaja.
Ovaj televizor sadrži olovo samo u određenim dijelovima ili komponentama za koje nisu dostupne tehnološke alternative u skladu s postojećim klauzulama izuzeća navedenima u RoHS direktivi.