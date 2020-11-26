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Obustavljeno

LEDLED televizor

32PHS5525/12

4.8

| (8) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod

Prijenosan. Pristupačan.

Tražite televizor koji je dobar, ali ne odveć pomodan? Ovaj kompaktni, pristupačni LED TV ima sve što vam je potrebno i ništa od onoga što vam ne treba. Pixel Plus HD pruža oštru sliku, zvuk je čist, a može se lako i jednostavno premještati iz jedne u drugu prostoriju.

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TV brand claim gold

99,91 % ljudi koji isprobaju Ambilight TV nikada ga ne žele vratiti. 1

LED televizor

Prijenosan. Pristupačan.

  • 80 cm (32")

  • LED televizor

  • Pixel Plus HD

Minimalistički srebrni sjajni okvir. Tanki nosači.

Dva HDMI ulaza. Lako povezivanje s DVD-om.

Čist dijalog. Živopisni efekti.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.8

od 5

8

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

4
2
1

26/11/2020

Polska

Polska

DOSKONAŁY WYBÓR

Przy wyborze oglądałem w sklepie kilka modeli. Ten model wyróżniał się jasnością oraz kolorami. Uważam za dobry wybór, działa sprawnie. Zdecydował bym się ponownie na Philipsa przy kolejnym wyborze.

Prednosti

kolorystyka obrazu oraz ramki

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za LED 32PHS5525 Telewizor LED

Datum upotrebe 2020-07-25

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za LED 32PHS5525 Telewizor LED

Datum upotrebe 2020-07-25

13/09/2021

България

България

Продукта е отличен

Продукта е отличен, чудесна картина, лесно меню на дистанционнотол има запис и пауза на картинал звука е много добър. Препоръчвам го!

Prednosti

звук картина и меню отлични

Mane

не съм открила

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za LED 32PHS5525 LED телевизор

Datum upotrebe 2021-08-13

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za LED 32PHS5525 LED телевизор

Datum upotrebe 2021-08-13

14/05/2021

България

България

Добро съотношение цена-качество.

Струваше колкото други марки по-нисък клас, а е в пъти по-качествен от тях.

Prednosti

Добра цена, хубава картина

Mane

Висока яркост

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za LED 32PHS5525 LED телевизор

Datum upotrebe 2021-04-14

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za LED 32PHS5525 LED телевизор

Datum upotrebe 2021-04-14

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Upozorenja

  1. Na temelju rezultata probnog programa Ambilight provedenog u Švedskoj, Danskoj, Finskoj, Norveškoj, Ujedinjenom Kraljevstvu, Njemačkoj, Austriji i Francuskoj između 24. veljače 2023. i 28. veljače 2025. Tijekom tog razdoblja 99,91 % sudionika odlučilo je zadržati svoj Ambilight TV, unatoč mogućnosti povrata uz puni povrat novca bez potrebe za navođenjem razloga. 

  1. Elektronički vodič kroz programe i stvarna vidljivost (do 8 dana) ovisi o državi i operateru.

  2. Potrošnja energije izražena u kWh godišnje, na temelju potrošnje energije televizora koji radi 4 sata dnevno 365 dana. Stvarna potrošnja energije ovisit će o načinu korištenja televizora.

  3. Televizor podržava DVB prijem za besplatne kanale. Određeni DVB davatelji sadržaja možda nisu podržani. U odjeljku s najčešćim pitanjima na Philips web-mjestu za podršku možete pronaći ažurirani popis. Neki davatelji sadržaja zahtijevaju uvjetni pristup (Conditional Access) i pretplatu. Dodatne informacije zatražite od svog davatelja sadržaja.

  4. Ovaj televizor sadrži olovo samo u određenim dijelovima ili komponentama za koje nisu dostupne tehnološke alternative u skladu s postojećim klauzulama izuzeća navedenima u RoHS direktivi.