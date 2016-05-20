Obustavljeno
Tanki LED TV
Pravi televizor za danas i za budućnost: tanki LED televizor serije 4200 tvrtke Philips s tehnologijom Digital Crystal Clear. Doživite živopisnu sliku, čist zvuk i sve ostale potrebne značajke, kao što su praktične dodatne USB i HDMI priključnice, kako biste mogli uživati u svom televizoru kod kuće.
80 cm (32")
LED televizor
DVB-T/C
Izbjegnite neuredne kabele uz samo jedan HDMI kabel koji prenosi signale i slike i zvuka s uređaja na televizor. HDMI upotrebljava nekomprimirane signale, osiguravajući najveću kvalitetu od izvora do zaslona. Uz Philips Easylink trebat će vam samo jedan daljinski upravljač za većinu naredbi za televizor, DVD, BluRay, set top box uređaj ili sustav kućnog kina.
Za prirodnu sliku iz bilo kojeg izvora tvrtka Philips osmislila je tehnologiju Digital Crystal Clear. Bilo da uživate u omiljenoj sapunici, vijestima ili ste pozvali prijatelje da gledate film, uživat ćete u svim sadržajima uz optimalan kontrast, boju i oštrinu.
Televizor modernih, profinjenih linija zaslužuje postolje koje ga uzdiže iznad običnih. To je razlog zašto su dizajneri televizora tvrtke Philips osmislili ovo jedinstveno postolje otvorenog dizajna koje se predivno uklapa u interijer.
4.1
od 5
13
Recenzije
83%
osoba preporučuje ovaj proizvod
sláveček
20/05/2016
Česká republika
Provjereni kupac
Philips je značka super třídy.
Koupený televizor splňuje všechny požadavky špičkového výrobku. Disain, ovládání, zvuk, jednoduché ladění a spuštění do provozu. Zejména je cenově přístupný,
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 4000 series 32PHH4200 Tenký LED televizor
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 4000 series 32PHH4200 Tenký LED televizor
Wojtekk32
28/10/2023
Polska
pierwszy tv
Telewizor dostałem od rodziców ok 7 lat temu działa do dziś bez zarzutu prosty bez wodotrysków takie tv są świetne i powinny być dalej w produkcji
Prednosti
Cena trwałość prostota użytkowania
Mane
brak
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 4000 series 32PHH4200 Smukły telewizor LED
Datum upotrebe 2021-10-28
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 4000 series 32PHH4200 Smukły telewizor LED
Datum upotrebe 2021-10-28
Dorota, Anna
17/07/2023
Polska
działa bez zarzutu
polecam telewizory PHILIPS są energooszczędne posiadają HDMI2 obraz dźwięk surround
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 4000 series 32PHH4200 Smukły telewizor LED
Datum upotrebe 2021-07-17
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 4000 series 32PHH4200 Smukły telewizor LED
Datum upotrebe 2021-07-17
Na temelju rezultata probnog programa Ambilight provedenog u Švedskoj, Danskoj, Finskoj, Norveškoj, Ujedinjenom Kraljevstvu, Njemačkoj, Austriji i Francuskoj između 24. veljače 2023. i 28. veljače 2025. Tijekom tog razdoblja 99,91 % sudionika odlučilo je zadržati svoj Ambilight TV, unatoč mogućnosti povrata uz puni povrat novca bez potrebe za navođenjem razloga.
Elektronički vodič kroz programe i stvarna vidljivost (do 8 dana) ovisi o državi i operateru.
Potrošnja energije izražena u kWh godišnje, na temelju potrošnje energije televizora koji radi 4 sata dnevno 365 dana. Stvarna potrošnja energije ovisit će o načinu korištenja televizora.
Televizor podržava DVB prijem za besplatne kanale. Određeni DVB davatelji sadržaja možda nisu podržani. U odjeljku s najčešćim pitanjima na Philips web-mjestu za podršku možete pronaći ažurirani popis. Neki davatelji sadržaja zahtijevaju uvjetni pristup (Conditional Access) i pretplatu. Dodatne informacije zatražite od svog davatelja sadržaja.
(Philips) kompatibilnost samo s određenim reproduktorima tvrtke Philips.