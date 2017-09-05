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Izuzetno tanki Full HD LED TV
Osjećajte se kao kod kuće uz televizor Philips 4200. Zahvaljujući kompaktnim dimenzijama savršen je suputnik za kampiranja ili pustolovine. Uz Full HD zaslon i tanak dizajn, odličan je za male prostorije, a može se napajati putem ulaza od 12 V.
55 cm (22")
Full HD LED TV
DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2
Za prirodnu sliku iz bilo kojeg izvora tvrtka Philips osmislila je tehnologiju Digital Crystal Clear. Bilo da uživate u omiljenim emisijama, filmovima, vijestima ili ste jednostavno pozvali prijatelje na druženje, uživat ćete u svim sadržajima uz optimalan kontrast, boju i oštrinu.
Dijelite zabavu. Povežite USB memoriju, digitalni fotoaparat, mp3 reproduktor ili drugi multimedijski uređaj na USB priključnicu na televizoru kako biste uživali u fotografijama, videozapisima i glazbi uz pomoć jednostavnog preglednika sadržaja na zaslonu.
Kvaliteta slike je važna. Obični HD televizori pružaju kvalitetu, ali očekujete više. Zamislite oštre detalje u kombinaciji s velikom svjetlinom, nevjerojatnim kontrastom i realističnom bojom koji daju vjernu sliku.
4.0
od 5
11
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Toni33
05/09/2017
Hrvatska
Provjereni kupac
Ovaj proizvod je vrlo praktičan
Zadovoljan sam ovim proizvodom jer je ispunio moja očekivanja
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 4200 series 22PFS4232 Izuzetno tanki Full HD LED TV
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 4200 series 22PFS4232 Izuzetno tanki Full HD LED TV
Jiřiček
09/08/2018
Česká republika
Výborná cena, kvalita
o.k. Televize je výborná. Jsem s ní velmi spokojen.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 4200 series 22PFS4232 Ultratenký LED televizor Full HD
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 4200 series 22PFS4232 Ultratenký LED televizor Full HD
Niuniek99
08/10/2019
Polska
Bardzo dobry
Użytkuje ten telewizor od ponad roku w ciężarowce i nic się z nim nie dzieje, działa świetnie i bezawaryjnie pomimo użytkowania go w różnych warunkach. Polecam
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 4200 series 22PFS4232 Niezwykle smukły telewizor LED Full HD
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 4200 series 22PFS4232 Niezwykle smukły telewizor LED Full HD
Na temelju rezultata probnog programa Ambilight provedenog u Švedskoj, Danskoj, Finskoj, Norveškoj, Ujedinjenom Kraljevstvu, Njemačkoj, Austriji i Francuskoj između 24. veljače 2023. i 28. veljače 2025. Tijekom tog razdoblja 99,91 % sudionika odlučilo je zadržati svoj Ambilight TV, unatoč mogućnosti povrata uz puni povrat novca bez potrebe za navođenjem razloga.
Elektronički vodič kroz programe i stvarna vidljivost (do 8 dana) ovisi o državi i operateru.
Potrošnja energije izražena u kWh godišnje, na temelju potrošnje energije televizora koji radi 4 sata dnevno 365 dana. Stvarna potrošnja energije ovisit će o načinu korištenja televizora.
Televizor podržava DVB prijem za besplatne kanale. Određeni DVB davatelji sadržaja možda nisu podržani. U odjeljku s najčešćim pitanjima na Philips web-mjestu za podršku možete pronaći ažurirani popis. Neki davatelji sadržaja zahtijevaju uvjetni pristup (Conditional Access) i pretplatu. Dodatne informacije zatražite od svog davatelja sadržaja.
(Philips) kompatibilnost samo s određenim reproduktorima tvrtke Philips.
Ovaj televizor sadrži olovo samo u određenim dijelovima ili komponentama za koje nisu dostupne tehnološke alternative u skladu s postojećim klauzulama izuzeća navedenima u RoHS direktivi.