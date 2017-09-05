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  • Fotografija proizvoda s prednje strane
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  • Primarna slika

Obustavljeno

4200 seriesIzuzetno tanki Full HD LED TV

22PFS4232/12

4

| (11) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod

Izuzetno tanki Full HD LED TV

Osjećajte se kao kod kuće uz televizor Philips 4200. Zahvaljujući kompaktnim dimenzijama savršen je suputnik za kampiranja ili pustolovine. Uz Full HD zaslon i tanak dizajn, odličan je za male prostorije, a može se napajati putem ulaza od 12 V.

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TV brand claim gold

99,91 % ljudi koji isprobaju Ambilight TV nikada ga ne žele vratiti. 1

s tehnologijom Digital Crystal Clear

Izuzetno tanki Full HD LED TV

  • 55 cm (22")

  • Full HD LED TV

  • DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2

Digital Crystal Clear: za preciznost koju ćete željeti podijeliti

Za prirodnu sliku iz bilo kojeg izvora tvrtka Philips osmislila je tehnologiju Digital Crystal Clear. Bilo da uživate u omiljenim emisijama, filmovima, vijestima ili ste jednostavno pozvali prijatelje na druženje, uživat ćete u svim sadržajima uz optimalan kontrast, boju i oštrinu.

USB za reprodukciju multimedijskih sadržaja

USB za reprodukciju multimedijskih sadržaja

Dijelite zabavu. Povežite USB memoriju, digitalni fotoaparat, mp3 reproduktor ili drugi multimedijski uređaj na USB priključnicu na televizoru kako biste uživali u fotografijama, videozapisima i glazbi uz pomoć jednostavnog preglednika sadržaja na zaslonu.

Full HD LED TV – briljantna LED slika nevjerojatnog kontrasta

Kvaliteta slike je važna. Obični HD televizori pružaju kvalitetu, ali očekujete više. Zamislite oštre detalje u kombinaciji s velikom svjetlinom, nevjerojatnim kontrastom i realističnom bojom koji daju vjernu sliku.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.0

od 5

11

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

2

05/09/2017

Hrvatska

Hrvatska

Provjereni kupac

Ovaj proizvod je vrlo praktičan

Zadovoljan sam ovim proizvodom jer je ispunio moja očekivanja

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 4200 series 22PFS4232 Izuzetno tanki Full HD LED TV

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 4200 series 22PFS4232 Izuzetno tanki Full HD LED TV

09/08/2018

Česká republika

Česká republika

Výborná cena, kvalita

o.k. Televize je výborná. Jsem s ní velmi spokojen.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 4200 series 22PFS4232 Ultratenký LED televizor Full HD

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 4200 series 22PFS4232 Ultratenký LED televizor Full HD

08/10/2019

Polska

Polska

Bardzo dobry

Użytkuje ten telewizor od ponad roku w ciężarowce i nic się z nim nie dzieje, działa świetnie i bezawaryjnie pomimo użytkowania go w różnych warunkach. Polecam

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 4200 series 22PFS4232 Niezwykle smukły telewizor LED Full HD

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 4200 series 22PFS4232 Niezwykle smukły telewizor LED Full HD

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Upozorenja

  1. Na temelju rezultata probnog programa Ambilight provedenog u Švedskoj, Danskoj, Finskoj, Norveškoj, Ujedinjenom Kraljevstvu, Njemačkoj, Austriji i Francuskoj između 24. veljače 2023. i 28. veljače 2025. Tijekom tog razdoblja 99,91 % sudionika odlučilo je zadržati svoj Ambilight TV, unatoč mogućnosti povrata uz puni povrat novca bez potrebe za navođenjem razloga. 

  1. Elektronički vodič kroz programe i stvarna vidljivost (do 8 dana) ovisi o državi i operateru.

  2. Potrošnja energije izražena u kWh godišnje, na temelju potrošnje energije televizora koji radi 4 sata dnevno 365 dana. Stvarna potrošnja energije ovisit će o načinu korištenja televizora.

  3. Televizor podržava DVB prijem za besplatne kanale. Određeni DVB davatelji sadržaja možda nisu podržani. U odjeljku s najčešćim pitanjima na Philips web-mjestu za podršku možete pronaći ažurirani popis. Neki davatelji sadržaja zahtijevaju uvjetni pristup (Conditional Access) i pretplatu. Dodatne informacije zatražite od svog davatelja sadržaja.

  4. (Philips) kompatibilnost samo s određenim reproduktorima tvrtke Philips.

  5. Ovaj televizor sadrži olovo samo u određenim dijelovima ili komponentama za koje nisu dostupne tehnološke alternative u skladu s postojećim klauzulama izuzeća navedenima u RoHS direktivi.