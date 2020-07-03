ProizvodiPodrška

Prijavi se za 10% popusta

Posjeti Philips online shop

Registracija jamstva

Sve serije

  • Fotografija proizvoda s prednje strane
  • Fotografija alternativnog proizvoda
  • Primarna slika
  • Fotografija proizvoda s prednje strane
  • Fotografija alternativnog proizvoda
  • Primarna slika

Obustavljeno

LCD monitor s funkcijom SmartControl Lite

223V5LHSB2/00

3.8

| (13) Recenzije

Odlična LED slika živopisnih boja

Uživajte u živopisnoj LED slici na ovom monitoru tvrtke Philips. Ima HDMI i SmartControl lite – odličan izbor!

Pogledajte sve prednosti

Odlična LED slika živopisnih boja

  • V Line

  • 22 (dijagonala 21,5" / 54,6 cm)

SmartContrast za bogatije crne detalje

SmartContrast za bogatije crne detalje

SmartContrast je tehnologija tvrtke Philips koja omogućava analizu sadržaja koje prikazujete, automatski prilagođavajući boje i kontrolirajući intenzitet pozadinskog osvjetljenja radi dinamičkog poboljšanja kontrasta te postizanja najboljih digitalnih slika i videozapisa ili upotrebu prilikom igranja igri u kojima se prikazuju tamne nijanse. Kada se odabere ekonomični način rada, kontrast se prilagođava, a pozadinsko osvjetljenje precizno prilagođava radi postizanja odgovarajućeg prikaza svakodnevnih uredskih aplikacija i manju potrošnju energije.

Podrška za HDMI osigurava Full HD zabavu

Uređaj s podrškom za HDMI ima sav potreban hardver za prihvaćanje HDMI (High-Definition Multimedia Interface – multimedijsko sučelje visoke rezolucije) ulaznih signala. HDMI kabel omogućava reprodukciju vrlo kvalitetnih digitalnih video i audio signala koji se zajedno prenose jednim kabelom s računala ili bilo kojeg AV izvora (set-top box uređaja, DVD reproduktora, A/V prijemnika i kamkordera).

Kompaktan dizajn štedi prostor

Tehničke specifikacije

Pronađite podršku za ovaj proizvod

Pronađite česta pitanja, korisničke priručnike, sigurnosne informacije i savjete

Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocjena proizvoda i ocjena sa zvjezdicama korisna su za sve. Ona vam omogućuju da saznate više o proizvodu i pomažu vam donijeti odluku o kupnji. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u trgovini može ostaviti recenziju

3.8

od 5

13

Recenzije

3

03/07/2020

Česká republika

Česká republika

Provjereni kupac

Monitor Philips

Výrobek je pro mno velice výhodný jak cenou, tak fumkčně, jsem s ním spokojený

Prednosti

cena a jednoduché ovládání

Mane

neznám

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 223V5LHSB2 LCD monitor s funkcí SmartControl Lite

Datum upotrebe 2019-06-03

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 223V5LHSB2 LCD monitor s funkcí SmartControl Lite

Datum upotrebe 2019-06-03

20/03/2018

Česká republika

Česká republika

S monitorem jsem spokojen

Funguje bez problému mám ho už 4 roky. Nejlepší monitor jaký jsem kdy měl.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 223V5LHSB2 LCD monitor s funkcí SmartControl Lite

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 223V5LHSB2 LCD monitor s funkcí SmartControl Lite

28/03/2021

Україна

Україна

Хороший монітор

Приємна якість і збірка простий у користуванні. Є різні виоди для підєднання

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 223V5LHSB2 LCD monitor with SmartControl Lite

Datum upotrebe 2020-03-28

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 223V5LHSB2 LCD monitor with SmartControl Lite

Datum upotrebe 2020-03-28

Prijavite se na naš newsletter i prvi pristupite ekskluzivnim ponudama

  • Posebne ponude
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Savjeti i trikovi

Želim primati promotivne materijale – na temelju svojih preferencija i ponašanja – o proizvodima, uslugama, događajima i promocijama tvrtke Philips. Mogu jednostavno otkazati pretplatu u bilo kojem trenutku!

  • Posebne ponude
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Savjeti i trikovi