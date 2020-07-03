Obustavljeno
223V5LHSB2/00
Odlična LED slika živopisnih boja
Uživajte u živopisnoj LED slici na ovom monitoru tvrtke Philips. Ima HDMI i SmartControl lite – odličan izbor!
V Line
22 (dijagonala 21,5" / 54,6 cm)
SmartContrast je tehnologija tvrtke Philips koja omogućava analizu sadržaja koje prikazujete, automatski prilagođavajući boje i kontrolirajući intenzitet pozadinskog osvjetljenja radi dinamičkog poboljšanja kontrasta te postizanja najboljih digitalnih slika i videozapisa ili upotrebu prilikom igranja igri u kojima se prikazuju tamne nijanse. Kada se odabere ekonomični način rada, kontrast se prilagođava, a pozadinsko osvjetljenje precizno prilagođava radi postizanja odgovarajućeg prikaza svakodnevnih uredskih aplikacija i manju potrošnju energije.
Uređaj s podrškom za HDMI ima sav potreban hardver za prihvaćanje HDMI (High-Definition Multimedia Interface – multimedijsko sučelje visoke rezolucije) ulaznih signala. HDMI kabel omogućava reprodukciju vrlo kvalitetnih digitalnih video i audio signala koji se zajedno prenose jednim kabelom s računala ili bilo kojeg AV izvora (set-top box uređaja, DVD reproduktora, A/V prijemnika i kamkordera).
3.8
od 5
13
Recenzije
micedr
03/07/2020
Česká republika
Provjereni kupac
Monitor Philips
Výrobek je pro mno velice výhodný jak cenou, tak fumkčně, jsem s ním spokojený
Prednosti
cena a jednoduché ovládání
Mane
neznám
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 223V5LHSB2 LCD monitor s funkcí SmartControl Lite
Datum upotrebe 2019-06-03
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 223V5LHSB2 LCD monitor s funkcí SmartControl Lite
Datum upotrebe 2019-06-03
Rocker
20/03/2018
Česká republika
S monitorem jsem spokojen
Funguje bez problému mám ho už 4 roky. Nejlepší monitor jaký jsem kdy měl.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 223V5LHSB2 LCD monitor s funkcí SmartControl Lite
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 223V5LHSB2 LCD monitor s funkcí SmartControl Lite
28/03/2021
Україна
Хороший монітор
Приємна якість і збірка простий у користуванні. Є різні виоди для підєднання
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 223V5LHSB2 LCD monitor with SmartControl Lite
Datum upotrebe 2020-03-28
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 223V5LHSB2 LCD monitor with SmartControl Lite
Datum upotrebe 2020-03-28