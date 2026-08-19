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BrillianceLCD monitor s LED pozadinskim osvjetljenjem

19S4QAB/01

Neophodne značajke, učinkovit rad

Philipsov monitor koji sadrži 25 % recikliranih materijala s kućištem koje ne sadrži PVC i BFR idealan je za ekološku produktivnost.

Pogledajte sve prednosti

za maksimalnu produktivnost

Neophodne značajke, učinkovit rad

  • S Line

  • 19" (48,3 cm)

  • 1280 x 1024 (SXGA)

SmartImage za jednostavnu optimizaciju postavki slike

SmartImage je ekskluzivna vrhunska tehnologija tvrtke Philips koja omogućava analizu sadržaja prikazanog na zaslonu i pruža optimizirane radne značajke zaslona. Korisniku prilagođeno sučelje omogućava odabir raznih načina rada kao što su Office (ured), Photo (fotografija), Movie (film), Game (igre), Economy (ekonomičnost) i slično, u skladu s primjenom. Na temelju odabira, SmartImage dinamično optimizira kontrast, zasićenost boje te oštrinu slike i videozapisa radi postizanja najboljih radnih značajki zaslona. Način rada Economy omogućava značajnu uštedu. Sve u stvarnom vremenu pritiskom jedne tipke!

IPS-ADS tehnologija širokokutnog prikaza osigurava precizan prikaz slika i boja

IPS-ADS tehnologija širokokutnog prikaza osigurava precizan prikaz slika i boja

IPS-ADS zasloni koriste naprednu tehnologiju koja omogućava izuzetno širok kut gledanja od 178/178 stupnjeva, što znači da se zaslon može gledati iz gotovo bilo kojeg kuta. Za razliku od standardnih zaslona, IPS-ADS zasloni pružaju nevjerojatno čistu sliku živopisnih boja, što ih čini idealnima za prikaz fotografija, filmova i pretraživanje interneta, ali i za profesionalne primjene koje zahtijevaju preciznost boja i dosljednu svjetlinu u svakom trenutku.

Ugrađeni stereo zvučnici za multimediju

U monitor je ugrađen par vrlo kvalitetnih stereo zvučnika. Moguće je primjetno usmjeravanje zvuka prema naprijed, neprimjetno usmjeravanje zvuka prema dolje, usmjeravanje prema gore, prema natrag itd., ovisno o modelu i dizajnu.

Tehničke specifikacije

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Upozorenja

  1. Riječ/zaštitni znak "IPS" i srodni tehnološki patenti pripadaju svojim odgovarajućim vlasnicima.

  2. EPEAT ocjena vrijedi samo tamo gdje Philips registrira proizvod. Status registracije za svoju državu provjerite na web-stranici https://www.epeat.net/.

  3. Vrijednost vremena odziva jednaka vremenu za SmartResponse